News18 हिंदी | November 24, 2021, 10:21 IST OMG ! मॉडल खुद से ही ले रही है तलाक, मर्दों से तंग आकर अपने आप से की थी शादी Weird News : ब्राजील (Brazil News) की मॉडल क्रिस गैलेरा (Chris Galera) ने खुद से ही शादी (Brazilian model Married Herself) करके दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थीं. क्रिस ने कहा था कि उनका भरोसा मर्दों से उठ चुका है और वे अब खुद के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हैं. हालांकि उनका सेल्फ रिलेशन (Woman wants divorce from herself) सिर्फ 3 महीने की चल सका. अब वे अपने आप से तलाक (Unique Divorce) लेने जा रही हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में किसी और की एंट्री हो गई है. 33 साल की क्रिस गैलेरा ने सितंबर में खुद से शादी रचाई थी और अब वे इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हैं.













1 / 6

कई बार रिश्ते जब हमारे मन मुताबिक नहीं मिलते, तो हम इनसे निराश हो जाते हैं. कुछ ऐसा ही ब्रजीलियन मॉडल (Brazilian Model) के साथ हुआ जो मर्दों की बेवफाई से बेहद तंग आकर अकेली रहने लगी. फिर उसे एहसास हुआ कि वो अकेली ही इतनी काबिल है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है. क्रिस गैलेरा ने तभी खुद से शादी कर ली, लेकिन उनका ये रिश्ता भी सिर्फ 3 महीने ही निभ पाया.

2 / 6

ब्राजील (Brazil) के साओ पाओलो (Sao Paolo) की 33 साल की मॉडल क्रिस गैलरा (Cris Galera) बेवफाई से तंग आकर अकेले रहना चाहती थीं. इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपने आपसे शादी भी रचा ली थी. लेकिन अब वे इस रिश्ते से आज़ाद होकर एक नए रिश्ते में जाना चाहती हैं. अब चूंकि शादी पूरे रीति-रिवाज़ से की थी, इसलिए उन्हें अपने आपसे तलाक लेकर ही अगले रिलेशनशिप में जाना होगा.

3 / 6

पुराने ब्वॉयफ्रेंड्स से धोखा खाकर उन्होंने खुद को संभाला और निर्णय लिया कि वो खुद से ही शादी करेंगी क्योंकि उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, वो अपने में ही काबिल हैं. क्रिस ने दुल्हन ही तरह सजकर चर्च में अपने आप से ही शादी कर ली (woman married herself). सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें खूब वायरल भी हुई थीं.

4 / 6

क्रिस की बोल्ड फोटोज सोशल मीडिया पर तहलका मचाती हैं. Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक वे अब इस शादी से बाहर निकलना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी का प्यार मिल गया है. वे अपने नए प्यार से शादी करना चाहती हैं.

5 / 6

क्रिस का कहना है कि उनका प्यार से विश्वास उठ गया था, लेकिन इस शख्स की एंट्री के बाद उन्हें एक बार फिर प्यार में भरोसा होना शुरू हो गया है. हालांकि सितंबर में उन्होंने जब खुद से शादी करने का कदम उठाया था, तो उनकी बातों से लग रहा था कि वे काफी सोच-समझकर ये फैसला कर रही हैं. फिर भी उनका ये रिश्ता जल्दी ही टूटने वाला है.

6 / 6

उन्होंने तत्काल अरब के शेख के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था, जिन्होंने उनसे 3 करोड़ से ज्यादा लेकर खुद को तलाक देकर उनसे शादी के लिए कहा था. इसके जवाब में क्रिस ने कहा था कि वो बिकाऊ नहीं हैं और सिर्फ पैसे के लिए शादी नहीं करेंगी. (Credit- Instagram)