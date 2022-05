News18 हिंदी | May 15, 2022, 13:55 IST Andrew Symonds ही नहीं, भारत की भी कई हस्तियों ने सड़क या प्लेन हादसों में गंवाई है जान! ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स (Andrew Symonds death) की सड़क हादसे में मौत दुर्भाग्यपूर्ण है. भारत के भी कई फेमस लोगों की दुर्घटना में मौत (Indian celebrities who died in plane crash or car accident) हो चुकी है जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. इस लिस्ट में वो प्रसिद्ध भारतीय शामिल हैं जो प्लेन क्रैश या सड़क हादसे के शिकार हुए. Written by Ashutosh Asthana











ऑस्ट्रेलिया (Australian cricketer death) के दिग्गज खिलाड़ी एंड्रयू साइमंड्स (Andrew Symonds death) का कार दुर्घटना में निधन हो गया. साइमंड्स 46 साल के थे और अगले ही महीने उनका जन्मदिन था. इस खबर ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ही नहीं, दुनियाभर में उनके फैंस को हिलाकर रख दिया है. ये पहली बार नहीं है जब कोई इतना फेमस सेलिब्रिटी दुर्घटना का शिकार हुआ है. पॉल वॉकर से लेकर प्रिंसेस डायना तक विदेश के जाने-माने लोगों ने दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है. पर भारत में भी ऐसे दर्दनाक हादसे कई बार हो चुके हैं. हमारे देश के कई फेमस लोगों की दुर्घटना में मौत ने भारतीय को झकझोरा है. आज हम आपको उन्हीं कुछ भारतीयों (Indian celebrities who died in plane crash or car accident) के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मौत सड़क या प्लेन दुर्घटना में हुई है. (फोटो: Twitter/@CricketAus)

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी (Sanjay Gandhi) का निधन एक प्लेन हादसे में हुआ था. वो खुद प्लेन को चला रहे थे और माना जाता है कि प्लेन पर से उनका कंट्रोल छूटा और उनका विमान क्रैश कर गया. उनकी मौत जून 1980 में हुई थी. (फोटो: Twitter/@varungandhi80)

भारत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत (Bipin Rawat) का भी निधन पिछले साल दिसंबर में एक हेलिकॉप्टर क्रैश के कारण हुआ. वो सुलूर से कूनूर जा रहे थे और उनके साथ उनकी पत्नी समेत 13 लोग मौजूद थे. (फोटो: न्यूज18)

फेमस एक्टर और पद्म भूषण अवॉर्ड से सम्मानित जसपाल भट्टी (Jaspal Bhatti) का निधन पंजाब के जालंधर के पास साल 2012 में एक कार हादसे में हुआ था. (फोटो: Twitter/@baxiabhishek)

ज्ञानी जैल सिंग (Gyani Zail Singh) 1982 से 1987 तक देश के 7वें राष्ट्रपति थे. साल 1994 में उनका निधन पंजाब में एक सड़क दुर्घटना के कारण हुआ था. उस दौरान उनकी उम्र 78 साल थी. (फोटो: Twitter/@CongressSevadal)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया (Madhavrao Scindia) 9 बार लोकसभा सांसद चुने गए और 1971 से उन्होंने एक भी चुनाव नहीं हारा. 56 साल की उम्र में उनकी मौत एक प्लेन दुर्घटना में मैनपुरी के पास साल 2001 में हो गई थी. (फोटो: Twitter/@MahilaCongress)

सचिन पायलट के पिता और कांग्रेस के कद्दावर नेता राजेश पायलट (Rajesh Pilot) का निधन साल 2000 में एक रोड एक्सिडेंट की वजह से हो गया था. वो राजस्थान के दौसा से जयपुर लौट रहे थे तब उनके साथ ये घटना घटी थी. (फोटो: Twitter/@milinddeora)

अमिताभ बच्चन के साथ 'सूर्यवंशम' फिल्म में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस सौंदर्या (Soundarya) का भी निधन काफी दर्दनाक था. साल 2004 में उनकी मौत एक प्लेन क्रैश में हो गई थी. उस दौरान वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थीं. (फोटो: Twitter/@HeroManoj1)