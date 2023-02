News18 हिंदी | Last Updated:February 15, 2023, 12:07 IST गर्म लोहे से गोदते हैं छाती, ब्लेड से करते हैं प्राइवेट पार्ट का खतना! औरतों को प्रताड़ित करते हैं ये रिवाज दुनिया में आज औरतें, मर्दों से भी आगे बढ़कर अपना नाम और देश का नाम रोशन कर रही हैं मगर समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो उन्हें प्रताड़ित करने के लिए सालों पुरानी परंपराओं का पालन कर रहा है. आज हम आपको दुनिया (Customs that oppress women around the world) के सबसे अजीबोगरीब रिवाजों (8 weird traditions related to women) के बारे में बताने जा रहे हैं जो औरतों को इस कदर प्रताड़ित करती हैं कि अगर आप उनके बारे में सुन लेंगे तो दंग रह जाएंगे. Written by Ashutosh Asthana









Follow us on

1 / 9

'अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी!' मैथलीशरण गुप्त की ये पंक्तियां पुराने वक्त के भारतीय समाज को दर्शाने के लिए लिखी गई थीं जब औरतों पर काफी अत्याचार किए जाते थे. पर दुनिया में आज भी ऐसी कई मान्यताएं हैं जिनके जरिए महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और उन रिवाजों पर ये पंक्तियां सार्थक हैं. आज हम आपको दुनिया (Customs that oppress women around the world) के सबसे अजीबोगरीब रिवाजों (8 weird traditions related to women) के बारे में बताने जा रहे हैं जो औरतों को इस कदर प्रताड़ित करती हैं कि अगर आप उनके बारे में सुन लेंगे तो दंग रह जाएंगे. (फोटो: सोशल मीडिया)

2 / 9

उत्तरी अफ्रीका के मौरिटैनिया में युवतियों को जबरदस्ती खाना खिलाया (Force-Feeding Young Girls) जाता है. यानी उन्हें अगर भूख ना भी लगी है, तब भी उन्हें ठूंस-ठूंस खाना खिलाते हैं. ऐसा सिर्फ उनका पेट भरने या प्रेम में नहीं किया जाता. ऐसा करने के पीछे उद्देश्य है लड़की की शादी. उसे ज्यादा खाना खिलाकर मोटा और खूबसूरत बनाने के लिए ऐसा किया जाता है जिससे लड़के उसे देखते ही पसंद कर लें. लड़कियों के लिए मोटो होने के खास कैंप बनाए जाते हैं जहां उन्हें जबरदस्ती 20 लीटर दूध, 2 कप मक्खन रोज खिलाया जाता है. अगर इतना कुछ खाने के बाद लड़कियां उल्टी कर देती हैं तो उन्हें उनकी उल्टी तक घोंटने पर मजबूर कर दिया जाता है. उनको रोज 16 हजार कैलोरी तक खाना खिलाया जाता है. कई इलाकों में तो उन्हें मोटा करने के लिए दवाएं और ड्रग्स तक दिए जाते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

3 / 9

नेपाल के कुछ हिस्सों में छौपाड़ी नाम की एक परंपरा (Menstruating Women Removed To Cattle Sheds) का पालन किया जाता है. इसमें माहवारी के वक्त महिलाओं को सबसे अलग कर, गाय-भैंस के तबेले में सोने के लिए मजबूर किया जाता है. पीरियड्स के 5 दिन औरतों को अशुद्ध मानते हैं इसलिए उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया जाता, साथ ही किसी भी सामान को हाथ तक नहीं लगाने देते. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

4 / 9

एक और बेहद दर्दनाक रिवाज कैमरून समेत अफ्रीका के कुछ और देशों में भी है. यहां यौवनावस्था के दौरान युवतियों के सीने में आने वाले बदलाव और उनके बढ़ते साइज को बुरा माना जाता है, जो विज्ञान के अनुसार नेचुरल प्रोसेस है. यहां लोगों का मानना है कि पुरुषों की नजरों से बचाने के लिए औरतों की छाती (Breast Ironing) को छोटा करना आवश्यक है. इसलिए परिवार के लोग ही यहां अपनी 10 साल तक की बच्चियों के सीने को गर्म लोहे से गोद देते हैं जिससे स्तन ज्यादा ना बढ़ें. लोहे का निशान उनके सीने पर जिंदगी भर रहता है. इसकी वजह से अक्सर औरतों के ब्रेस्ट में गांठ भी हो जाती है जो कैंसर का रूप ले लेती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

5 / 9

आप अगर इतने में ही हैरान हो गए तो आपने शायद इंडोनेशिया की दानी जनजाति (Dani tribe Finger Amputation) के बारे में नहीं सुना है. यहां जब घर का कोई सदस्य मर जाता है, तो उसकी याद में शोक मनाने के लिए औरतें अपनी उंगलियां काट देती हैं. ये प्रथा अब खत्म हो गई है पर कई ऐसी बुजुर्ग औरतें दिख जाती हैं जिनकी कटी हुई उंगलियां उनके दुख को बयान कर रही हैं. (फोटो: Twitter/@sukmadede)

6 / 9

इथिओपिया की मुर्सी और सुर्मा जनजाति की औरतें अपने होंठ (Lip Plating) में बड़ी डिस्क फंसा लेती हैं. ये रिवाज खूबसूरती की तरह नहीं, चेहरा बिगाड़ने के लिए किया जाता था जिससे नौकरों की तस्करी को रोका जा सके. कम उम्र से बच्चियों के होंठ में छेद किया जाता है और सामने के 4 दांत हटाए जाते हैं. फिर एक डिस्क फिट की जाती है. जैसे-जैसे होंठ का घाव बढ़ता है, वैसे-वैसे डिस्क का साइज भी बढ़ता जाता है. बड़ी से बड़ी डिस्क लगी महिलाओं को ज्यादा दहेज शादियों में मिलता है. (फोटो: Twitter/@AfricanArchives)

7 / 9

तंजानिया और केन्या में जो औरतें विधवा हो जाती हैं उन्हें दोबारा शुद्ध (Cleansing Of Widows) करने के लिए विचित्र परंपरा का पालन किया जाता है. यहां विधवा औरतों को अपने सुसार पक्ष के किसी मर्द के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने पड़ते हैं. इस प्रक्रिया को शुद्ध करने के नजरिए से देखा जाता है जिससे वो अपने गुजरे हुए पति की आत्म से अलग हो सकें. अगर परिवार के सदस्य ऐसा करने से मना करते हैं तो प्रोफेशनल लोगों को नियुक्त किया जाता है जो ये काम करते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

8 / 9

म्यांमार और थाइलैंड की कायन महिलाएं अपनी गर्दन पर लोहे के छल्ले पहनती हैं जिससे उनकी गर्दन लंबी (Neck Rings) हो जाए. महिलाएं सिर्फ अपनी सुहागरात पर इस छल्ले को हटा सकती हैं, बाकी उन्हें जीवनभर इसे पहनना पड़ता है. गर्दन को लंबी और खूबसूरत बनाने के लिए इस प्रथा की शुरुआत हुई थी मगर महिलाओं के लिए ये काफी दर्द देने वाली प्रथा है. (फोटो: Twitter/@tmyc_official)

9 / 9

अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया में रहने वाली मुसलमानों की बोहरा कम्यूनिटी में महिलाओं का खतना (Genital Mutilation of women) करने का भी रिवाज है. ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे महिलाएं कम उम्र से ही शारीरिक रूप से एक्टिव ना हो जाएं. इससे महिलाओं की जान जाने का खतरा भी हो जाता है क्योंकि खून काफी ज्यादा संख्या में बह जाता है. ये अंधविश्वास का नतीजा है, जो सालों पुराना है. शिशु अवस्था से 15 साल तक की बच्चियों का खतना सिर्फ इसलिए होता है जिससे उनकी यौन इच्छाएं पूरी तरह दब जाएं और शादी से पहले वो ऐसी किसी भी भावना को ना मेहसूस करें जिससे वो ‘अशुद्ध’ हो जाएं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)