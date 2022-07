News18 हिंदी | July 16, 2022, 09:34 IST World Snake Day: दूध पीने से लेकर नागिन के बदले तक, जानिए सांपों से जुड़े विचित्र दावों की सच्चाई World Snake Day: क्या आप सांपों के दूध पीने की सच्चाई जानते हैं? (Do you know the reality of snake drinking milk). आज हम आपको सांपों से जुड़े कई दावों का सच बताने (Snake myths and facts) जा रहे हैं. Written by Ashutosh Asthana











Follow us on

1 / 7

हर साल 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे (World Snake Day 2022) मनाया जाता है. सांपों के संरक्षण और उनकी तरफ लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस दिन का काफी महत्व है. माना जाता है कि सांप बेहद खतरनाक और जहरीले प्राणी होते हैं जिनका मुख्य मकसद इंसानों को काटना है. ये भी माना जाता है कि सांप दूध पीते हैं, उनके सिर में नाग मणि होती है आदि. मगर क्या आप इन दावों की सच्चाई (Do you know truth behind snake drinking milk theory) जानते हैं. आज हम आपको सांपों से जुड़े कई दावों का सच बताने (Snake myths and facts) जा रहे हैं. (सभी फोटोज Canva से)

2 / 7

ये मात्र एक अफवाह है. सांप दूध (Does snake drink milk) नहीं पीते. वाइल्डलाइफ एसओएस वेबसाइट के अनुसार सांप दूध हजम ही नहीं कर पाते. वो रेप्टाइल होते हैं जिनका दूध से कोई वास्ता नहीं होता है. दूध सिर्फ स्तनधारी जीवों से जुड़ा है जो दूध पैदा कर सकते हैं. इसलिए स्तनधारियों में दूध पचाने और उसे पसंद करने की इच्छा होती है. सांपों में ऐसा नहीं होता. अगर सांप प्यासा होगा तब वो दूध के अलावा किसी भी तरह का तरल पदार्थ पी सकता है.

3 / 7

माना जाता है कि सांप जब बूढ़े (Do snakes have beard) हो जाते हैं तो उनकी दाढ़ी आने लगती है. ये भी सिर्फ एक अफवाह है. सांप रेप्टाइल होते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते. ऐसे में सांपों की दाढ़ी नहीं आती. ये सिर्फ मान्यताओं और अफवाहों से जुड़ी बातें हैं.

4 / 7

आपने फिल्मों या कहानियों में देखा-सुना होगा कि कई सांपों (Diamond in snake's head) के सिर के पीछे नाग मणि होती है. नाग मणि होने का दावा सबसे ज्यादा कोबरा सांप के साथ किया जाता है. मगर ये भी कोरी कल्पना है. सांप भी इंसानों की तरह मांसपेशियों और सेल्स से बने हैं. उनके शरीर में किसी भी तरह का कोई बहुमूल्य स्टोन नहीं होता है.

5 / 7

आपने ये कहानियां तो खूब सुनी होंगी कि नाग को मारने पर नागिन बदला (Snake's partner take revenge) लेने आती है. या फिर अगर कभी किसी सांप को आपने मार दिया तो आपकी फोटो उसकी आंखों में फीड हो जाती है और उसके पार्टनर तक पहुंच जाती है. फिर वो आपको मारने के लिए आता है. असल में सांपों के अंदर सामाजिक गठजोड़ स्थापित करने की समझ नहीं होती है. ना ही उसकी मेमोरी ऐसी होती है कि वो बदला लेने के लिए चेहरा याद रखे. ये अफवाहें फिल्मों से ही फैली हैं.

6 / 7

आपने अक्सर सपेरों को सांपों के सामने बीन बजाते देखा होगा. उनके बीन बजाते ही सांप (Does snake dance on Flute sound) भी झूमने लगते हैं. तो क्या वाकई सांप बीन की धुन पर डांस करते हैं? दरअसल, सांप इतना भी साफ नहीं सुन पाते कि वो बीन की धुन पर डांस करें. दरअसल, बीन को हिलते देख वो उसे अपना शिकार या खतरा मान लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसी की नकल करने लगते हैं. कई बार सपेरे, सांपों को इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो जिस तरह बीन हिलाते हैं, सांप उसी तरह हिलते हैं.

7 / 7

सांप बहरे होते हैं- तो क्या बीन वाली अफवाह से मान लिया जाए कि सांप बहरे (Snake are deaf) होते हैं? जी नहीं, हमारी तरह सांपों के कान नहीं होते मगर उनके सिर में ऐसे अंग हैं जो उन्हें सुनने में और आवाज को मेहसूस करने में मदद करते हैं. सांप जब जमीन पर अपना सिर रख लेते हैं तो उन्हें आसानी से वाइब्रेशन मेहसूस हो जाती है. इसके अलावा वो हवा से धीमी साउंड को मेहसूस कर सकते हैं. ज्यादा पिच वाली आवाज को सुनने में उन्हें मुश्किल हो सकती है.