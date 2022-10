News18 हिंदी | Last Updated:October 15, 2022, 14:37 IST PHOTOS: काम आसान करने के लिए लोगों ने खोजा अनोखा जुगाड़, देखकर लगेगा आप 2022 में जी रहे हैं पर ये 3022 में! आज हम आपको ऐसी कुछ तस्वीरें (Life hack photos) दिखाने जा रहे हैं जिसमें आम लोगों का दिमाग (funny life hack ideas to blow your mind) देखकर आपको लगेगा कि आप तो 2022 में जी रहे हैं, मगर ये लोग समय से आगे की सोच रखने के कारण शायद 3022 में हैं! Written by Ashutosh Asthana











Follow us on

1 / 16

हर दौर में कुछ न कुछ ऐसे आविष्कार (amazing inventions) हुए हैं जो उस वक्त से आगे के समय के साबित हुए हैं. पर सच तो ये है कि वो आविष्कार नहीं, उन्हें बनाने वाले लोगों की सोच है जो अपने वक्त से काफी आगे की रही है. पर आपको क्या लगता है कि अपने समय से आगे की सोच सिर्फ वैज्ञानिकों और आविष्कारकों की ही होती है? जी नहीं, आम आदमी भी आगे की सोचता है मगर तब जब या तो उसे आलस आ रहा हो और काम करने की इच्छा ना हो या फिर उसे काम को आसानी से निपटाना हो! इन दोनों ही मौकों पर आम लोग दिमाग लगाकर ऐसे-ऐसे जुगाड़ (People doing jugaad) खोज लेते हैं कि उन्हें अगर वैज्ञानिक देखें तो सैल्यूट कर लें! आज हम आपको ऐसी ही कुछ तस्वीरें (Life hack photos) दिखाने जा रहे हैं जिसमें आम लोगों का दिमाग (funny life hack ideas to blow your mind) देखकर आपको लगेगा कि आप तो 2022 में जी रहे हैं, मगर ये लोग समय से आगे की सोच रखने के कारण शायद 3022 में हैं! (फोटो: mideysmith/Twitter)

2 / 16

इन मोहतरमा ने ऑनलाइन मीटिंग से बचने का अनोखा तरीका खोज निकाला. अपने जैसे शक्ल वाले एक पुतले को मास्क पहना दिया और कैमरे के सामने सेट कर के खुद सोने चली गईं. (फोटो: mideysmith/Twitter)

3 / 16

छोटू उस्ताद के क्या कहने. पढ़ाई में इनका इतना मन नहीं लगता होगा जितना अपने टैबलेट को सेट करने में लगा. आराम से लेटकर, बिना हाथों का प्रयोग किए बच्चे ने टैबलेट को इस तरह सेट किया कि लेटे-लेटे भी उसका व्यू कमाल का है. (फोटो: mideysmith/Twitter)

4 / 16

बच्ची के दिमाग के क्या कहने! जिराफ बनाना मुश्किल है, मगर कॉपी करना नहीं. कॉपी करने के लिए उसने खिलौने वाले जिराफ को धूप के सामने रखा और उसकी परछाई से ही आउटलाइन बनाना शुरू कर दिया. (फोटो: mideysmith/Twitter)

5 / 16

ये देखिए, टैबलेट देखने का एक और तरीका. हाथों का इस्तेमाल ना करने पड़े, इसलिए बच्ची खुद कांच के टेबल के नीचे लेट गई और उसने टैबलेट को टेबल के ऊपर रख दिया. (फोटो: mideysmith/Twitter)

6 / 16

इन भाईसाहब के वजन से लग रहा है कि इनको साइकलिंग करने की काफी जरूरत है मगर इन्होंने उसका भी जुगाड़ खोज लिया. ध्यान से देखने पर आपको दिखेगा कि बच्चे ने पैडल के पास रोबोटिक मशीन रखी है जिसपर पैर रखकर लोग चलते हैं. मशीन के चलने से साइकिल अपने आप आगे बढ़ेगी और बच्चे को पैडल नहीं मारना पड़ेगा. (फोटो: mideysmith/Twitter)

7 / 16

ऊपर वाली मशीन का एक और शानदार इस्तेमाल. शख्स मशीन पर खड़ा है और वो अपने आप आगे बढ़ेगी, इस तरह बिना खुद चले वो अपने बच्चे को भी प्रैम में घुमाता रहेगा. (फोटो: mideysmith/Twitter)

8 / 16

सबसे बड़े जुगाड़ू तो ये हैं! खाने की जगह पर बैठने या प्लेट रखने की कोई जगह नहीं मिली तो बच्चे ने दीवार पर बनी दरार में ही अपनी प्लेट फंसाकर खाना शुरू कर दिया. (फोटो: mideysmith/Twitter)

9 / 16

फ्लाइट में बैठे इस बच्चे का भी जुगाड़ कमाल का है. मोबाइल के लिए कोई स्टैंड नहीं मिला तो उसने दो केलों पर फोन को खड़ा कर दिया. (फोटो: mideysmith/Twitter)

10 / 16

इस फोटो को देखकर आपको लगेगा कि आलस की कोई हद नहीं होती. परिवार ने डोरी को डस्टबिन के ढक्कन पर बांध लिया है. इससे वो बालकनी से खड़े-खड़े ही ढक्कन को खोल सकते हैं. (फोटो: mideysmith/Twitter)

11 / 16

इस तस्वीर को देखकर आपको वाकई लगेगा कि इस जुगाड़ को करने वाला समय से आगे का है. किसी ने लैपटॉप चार्जर में बने एडैप्टर पर ही पिज्जा रख दिया जिससे चार्जर की की गर्मी से वो गर्म हो जाए. (फोटो: mideysmith/Twitter)

12 / 16

जब अकेले बालों को काटना हो तो ये जुगाड़ किया जा सकता है. शख्स ने पीछे एक डीएसएलआर कैमरा सेट किया और उसके वीडियो को ऑन कर दिया. फिर केबल से उसे टीवी से कनेक्ट कर दिया जिससे कैमरे का डिस्प्ले टीवी पर दिखने लगा. (फोटो: mideysmith/Twitter)

13 / 16

ये देखिए, सिनेमा हॉल का मजा घर में लेटे-लेटे भी लिया जा सकता है. युवक ने डिब्बे में जगह बनाकर उसमें मोबइल फिट कर दिया और डिब्बो को चेहरे पर रख लिया जिससे लाइट नहीं घुस पा रही है और अंधे में मूवी का मजा भी मिल जा रहा है. (फोटो: mideysmith/Twitter)

14 / 16

आलसियों का कंप्टीशन हो तो शायद ये आदमी विजेता कहलाएगा. झुकना या फिर ग्लास को हाथों में ना पकड़ना पड़े, तो शख्स ने कई स्ट्रॉ को मिलकार एक लंबा स्ट्रॉ बना लिया और ग्लास को टेबल पर रखकर उसी के सहारे पीने लगा. (फोटो: mideysmith/Twitter)

15 / 16

हैट लगाने के बाद हेडफोन लगाना काफी मुश्किल होता है. ऐसे में व्यक्ति ने अपने हैट को कान की तरफ से काट दिया जिससे हेडफोन आसानी से लग जाए. (फोटो: mideysmith/Twitter)

16 / 16

ये लीजिए, आखिरी और सबसे अनोखा. प्लेट को टेबल पर रखने की जगह नहीं मिली तो शख्स ने कमोड का कवर निकालकर गले में टांग लिया और उसे टेबल की तरह बना लिया. (फोटो: mideysmith/Twitter)