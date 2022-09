News18 हिंदी | September 10, 2022, 11:04 IST 3 सेकेंड में 112 किमी प्रति घंटे की रफ्तार! कार नहीं, ये है दुनिया का सबसे तेज जीव, जानिए चीता से जुड़े Facts दुनिया के सबसे तेज जीव (Fastest animal on earth) होने का खिताब चीता के पास दर्ज है. चीता के नाम ये खिताब दर्ज है. उसकी स्पीड के आगे अन्य प्राणी कहीं भी नहीं आते. ऐसे में चीता किसी भी जानवर को स्पीड के मामले में हरा सकता है. आज हम आपको चीता से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स (Amazing facts about Cheetah) बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे. Written by Ashutosh Asthana











उसैन बोल्ट (Usain Bolt vs Cheetah) ने कुछ साल पहले 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था. उन्हें दुनिया का सबसे तेज इंसान माना जाता है. मगर दुनिया में एक ऐसा जीव है जो उनसे भी ज्यादा तेज है. हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तेज जानवर (Fastest animal on earth) की. चीता के नाम ये खिताब दर्ज है. उसकी स्पीड के आगे अन्य प्राणी कहीं भी नहीं आते. ऐसे में चीता किसी भी जानवर को स्पीड के मामले में हरा सकता है. आज हम आपको चीता से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स (Amazing facts about Cheetah) बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे. (सभी फोटोज: Canva)

नेशनल जियोग्राफिक किड्स वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार चीता अफ्रीका (African Cheetah) में सब-सहारा रेगिस्तान (Sub Sahara Desert) में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं. यहां लगभग सारे चीता मौजूद हैं. इनकी कुछ आबादी इरान उत्तर-पूर्वी हिस्से में भी है मगर यहां इनकी संख्या बहुत कम है.

चीता का शरीर (Cheetah body structure) 1.1 मीटर से लेकर 1.4 मीटर तक लंबा हो सकता है मगर इसका वजन 34 किलो से लेकर 54 किलो तक होता है. यही वजह है कि लंबा और हल्का कद इसे इतनी तेज भागने में मदद करता है. इसकी पूंछ की लंबाई 65 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक होती है.

अब जब शरीर की बात हो गई है तो इसके स्पीड की बात भी कर लेते हैं. चीता सिर्फ 3 सेकेंड में 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार (Cheetah top speed) पकड़ सकता है. इस हिसाब से चीता का पिकअप या एक्सेलेरेशन कई महंगी स्पोर्टस कारों से भी ज्यादा है. चीता का शरीर ही स्पीड के लिए बना है. लंबे पैर, स्पाइन, और पंजे उसे तेज भागने में मदद करते हैं. पूंछ संतुलन बनाने का काम करती है.

अब जब स्पीड इतनी तेज (How far can cheetah run) है तो क्या चीता निरंतर इसी गति से भाग सकते हैं? नहीं! इतनी तेज दौड़ने के लिए काफी ऊर्जा लगती है. इसलिए चीता एक बार में इतनी तेज 200-300 मीटर तक ही दौड़ता है और वो भी 1 मिनट से कम में. शिकार करने के लिए उसकी यही स्पीड काम आती है और 1 मिनट से कम वक्त में अपनी स्पीड के दम पर वो शिकार को पकड़ लेता है.

चीता का शरीर पीला और उसपर काले धब्बे होते हैं. जबकि नाभी के पास का हिस्सा सफेद होता है. उनके चेहरों पर काली लंबी धारियां आंख से होते हुए मुंह तक जाती हैं.

चीता से जुड़ी एक सबसे रोचक बात ये है कि ये जीव ज्यादातर दिन (Why cheetah hunt in day) के वक्त ही शिकार करता है. इसका कारण ये है कि ये अपने बराबरी वाले शिकारी जानवरों, जैसे शेर, तेंदुआ या लकड़बग्घों से बचने के लिए ऐसा करता है. ये जीव आमतौर पर रात के वक्त ही शिकार करते हैं. चीता की नजर बहुत तेज होती है. वो पहले अपने शिकार को खोजता है और फिर उसकी ओर तेजी से भागकर उसे पकड़ता है और फिर उसके गर्दन पर काटकर गहरा घाव कर देता है जिससे शिकार की मौत हो जाती है.

चीता सोशल एनिमल माने जाते हैं. ये आमतौर पर झुंड में ही पाए जाते हैं. झुंड या तो मादा चीता और बच्चों का होता है जो 6 महीने की उम्र तक मां के साथ रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, या फिर झुंड नर चीतों का होता है जो साथ में शिकार करते हैं. मादा अकेले रहना पसंद करती है और नर से प्रजनन के दौरान ही मिलती है.

मादा चीता एक बार में 2 से 8 बच्चों को जन्म देती है. बच्चे देने के लिए वो ऊंची झाड़ियों के पीछे ही अपना घर बनाती है और फिर उनका ध्यान रखती है. कई बार मादा अपने बच्चों का ध्यान 16 महीनों से लेकर 24 महीने तक रखती है.

इंसान द्वारा शिकार किए जाने और शहरीकरण के कारण चीतों का घर नष्ट होता जा रहा है जिससे ये जीव विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं. आईयूसीएन ने चीता को रेड लिस्ट में डाल दिया और इन्हें दुर्लभ भी घोषित कर दिया है. नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में 9 हजार से 12 हजार चीते ही रह गए हैं.