Funny Place Names in India: 'सुअर' से 'काला बकरा' तक, भारत में हैं अजीबोगरीब नाम की जगह, सुनकर आएगी हंसी!

भारत में कई ऐसी जगहें हैं जिनके नाम इतने फनी (Funny names of places in India) हैं कि वहां के लोग शायद अपने ही शहर या गांव का नाम सुनकर हर रोज हंसते होंगे और शर्मिंदा भी होते होंगे. इन जगहों के रेलवे स्टेशनों के नाम भी यही हैं, ऐसे में जो लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, उनके लिए स्टेशनों (Funny Railway Stations in India) को देखने का अनुभव काफी मजेदार हो जाता है. आइए आपको इनमें से कुछ जगहों के नाम बताते हैं.