News18 Hindi | August 09, 2021, 13:37 IST गंगा-यमुना समेत ये नदियां भी हैं दुनिया में सबसे पवित्र, बेहद रोचक है इतिहास, क्या आपने सुना है नाम? History of 10 Sacred Rivers of the World: दुनिया में कई ऐसी नदियां (Rivers) हैं जिसे लोग बेहद पवित्र मानते हैं. आज हम आपको ऐसी ही 10 नदियों (10 Rivers) के बारे में बता रहे हैं जो लोगों के लिए जीवनदायनी से कम नहीं हैं.

1 / 11 धरती (Earth) पर नदियां (Rivers) दुनिया के 1 फीसदी ताजे पानी का स्रोत होती हैं. नदियों के कारण इंसानों का ही नहीं जानवरों का भी जीवन बदल गया है. नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, कई पानी के जीव-जंतुओं का घर भी होता है. कई धर्मों (Religions) में नदियों को पवित्र (Sacred Rivers) माना जाता है. सनातन धर्म में नदियों को तो देवी का रूप माना गया है और लोग उनकी पूजा करते हैं. यही वजह है कि भारत में कई बड़े उत्सव होते हैं जो नदियों के किनारे ही मनाए जाते हैं. इतिहास में देखें तो दुनिया की प्राचीन सभ्यताएं (Ancient Civilisation) भी नदियों के किनारे ही बसी हैं. दुनिया में गंगा (Ganga) का पास बसी सभ्याताएं आज के वक्त में सबसे घनी आबादी वाली जगह बन चुकी हैं. लेकिन सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी कई ऐसी नदियां हैं जिसे वहां के लोग पावन मानते हैं और वो नदियां उनके लिए बहुत मायने रखती हैं. आज हम आपको ऐसी ही 10 नदियों के इतिहास (History of 10 Sacred Rivers) के बारे में बताने जा रहे हैं. (फोटो: सोशल मीडिया)