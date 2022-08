News18 हिंदी | August 30, 2022, 14:31 IST दुनिया की सबसे बड़ी मछली जो व्हेल भी है और शार्क भी! 150 साल तक रह सकती है जिंदा, होते हैं 3000 दांत आज यानी 30 अगस्त को इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे (International Whale Shark Day) मनाया जाता है. इस विचित्र जीव के बारे में आज हम आपको ऐसी बातें (Whale Shark facts) बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों इसके लिए एक दिन समर्पित किया गया है. Written by Ashutosh Asthana











आज यानी 30 अगस्त को इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे (International Whale Shark Day) मनाया जाता है. जब आप ये नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि दो अलग-अलग जीवों के नाम एक साथ क्यों लिए जा रहे हैं. दरअसल, यहां हम व्हेल और शार्क की बातें अलग-अलग रूप में नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक ही जीव के बारे में बता कर रहे हैं जिसका नाम व्हेल शार्क (Whale Shark) है. इस विचित्र जीव के बारे में आज हम आपको ऐसी बातें (Whale Shark facts) बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों इसके लिए एक दिन समर्पित किया गया है. (सभी फोटोज़: Canva)

व्हेल शार्क के नाम में सिर्फ व्हेल जुड़ा हुआ है. मगर ये व्हेल (Whale sharks are not whale) नहीं हैं, ये शार्क की ही एक नस्ल है. आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मछली (largest fish in the ocean) होती है और इसी वजह से इसे व्हेल शार्क कहा जाता है. ये 40 फीट तक लंबी और 21 टन वजनी हो सकती हैं.

व्हेल शार्क्स को 'फिल्टर फीडर' (Filter feeder) कहते हैं. यानी ये ना ही कोई भी चीज नोच सकते हैं और ना ही चबा सकते हैं. इसी लिए इन्हें समुद्र का विशाल मगर सौम्य ( gentle giants of the ocean) जीव कहा जाता है. ये पानी की गंदगी या बेहद छोटे जीवों को खाते हैं और उन्हें निगलने के बाद साफ पानी अपने गिल के जरिए बाहर छोड़ देते हैं. फीड करते वक्त इनका मुंह 4 फीट तक खुल सकता है.

अब जब मुंह (Whale shark mouth size) इतना बड़ा होगा तो बेशक उसमें जाने वाले पानी की मात्रा भी बहुत ज्यादा होगी. ये मछली एक बार में 6000 लीटर पानी अपने मुंह में ले सकती है. मुंह में पानी भर लेने के बाद ये उसमें से 2 सेंटीमटर तक छोटे जीवों को निगल जाती है और बाकी पानी को गिल के रास्ते बाहर निकाल देती है.

लाइव साइंस और डब्लूडब्लूएफ की रिपोर्ट के अनुसार व्हेल शार्क्स की तैरने की गति बहुत धीमी (Whale shark slow swimming speed) होती है मगर ये काफी लंबी दूरी तक तैर सकती हैं. इतनी तैरने की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है मगर सिर्फ 3 सालों में ये 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय कर सकती है.

आपको जानकर हैरानी होगी कि व्हेल शार्क भले ही खाने का चबा ना पाती हों मगर उनके दांत होते हैं. उनके मुंह में 3000 दांत (whale shark teeth) होते हैं जो 1 इंच से भी ज्यादा छोटे होते हैं. इससे ये बेहद छोटी मछलियां, और अन्य समुद्री जीवों को खाती है.

डब्लूडब्लूएफ की रिपोर्ट के अनुसार 10 फीसदी से भी कम व्हेल शार्क्स बड़ी हो पाती हैं क्योंकि अधिकतर उससे पहले मर जाती है मगर वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी उम्र 150 साल तक हो सकती है.

व्हेल शार्क्स अंडे नहीं, बच्चों को जन्म देती है जो पैदा होते ही 24 इंच तक लंबे होते हैं. बच्चे पैदा करने के बाद व्हेल शार्क अपने बच्चों के साथ नहीं रहती जिस तरह व्हेल रहती है. इसी कारण से बहुत कम व्हेल शार्क उम्र में बड़ी हो पाती हैं.

व्हेल शार्क समुद्र में काफी गहराई तक चली जाती हैं. वैज्ञानिकों का दावा है कि वो 3200 फीट की गहराई तक तैर सकती हैं.

जिस तरह इंसानों की उंगलियों पर फिंगर प्रिंट होते हैं वैसे ही व्हेल शार्क्स के बदन पर भी यूनीक प्रिंट होते हैं जिससे वैज्ञानिक उनमें फर्क कर लेते हैं.

आईयूसीएन की रिपोर्ट के अनुसार व्हेल शार्क विलुप्त होने की कगार पर हैं क्योंकि मांस, फिन, लिवर ऑयल और स्किन के लिए इसका काफी शिकार किया जाता है और बाजार में बेचा जाता है.