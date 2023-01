News18 हिंदी | Last Updated:January 18, 2023, 14:50 IST कुंवारी लड़कियां बन सकती हैं मां, बिन शादी बना सकते हैं शारीरिक संबंध; जानिए ऐसे देशों के बारे में... दुनिया के कई ऐसे देश भी हैं जो इन मामलों में काफी उदारवादी सोच रखते हैं. यहां शादी से पहले, प्रेम संबंध, लिव-इन रिलेशनशिप में रहना या फिर बिना शादी के मां (births outside of marriage) बनना अपराध नहीं है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ देशों के बारे में बताने जा रहे हैं. पश्चिम में ये काफी आम है इसलिए जिन देशों के नाम हमने नहीं भी लिखे हैं, उनमें भी शादी के पहले प्रेम संबंध या महिलाओं का मां बनना कॉमन है. Written by Ashutosh Asthana









प्रेम संबंध और शादी से पहले फिजिकल रिलेशन (Physical relation before marriage) बनाना आज भी कई देशों में पाप की तरह देखा जाता है. इराक, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और कई अरब देशों में तो इसको लेकर इतने सख्त नियम हैं कि इसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी. इंडोनेशिया में तो हाल ही में ये नियम बनाया गया था कि शादी से पहले ऐसे संबंधों को कानूनन अपराध माना जाएगा. पर दुनिया के कई ऐसे देश भी हैं जो इन मामलों में काफी उदारवादी सोच रखते हैं. यहां शादी से पहले, प्रेम संबंध, लिव-इन रिलेशनशिप में रहना या फिर बिना शादी के मां (births outside of marriage) बनना अपराध नहीं है. Pew Research Center की साल 2018 की रिपोर्ट से जानकारी ली गई है. रिसर्च सेंटर ने 40 देशों के लोगों से सवाल किया कि अविवाहित लोगों के बीच शारीरिक संबंध बनाना नैतिक है, अनैतिकता है या फिर ये नैतिकता का मामला ही नहीं है. लोगों ने इसके बारे में खुलकर अपनी राय रखी. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

जर्मनी में शादी से पहले संबंध बनाना या बिना शादी के बच्चे पैदा करना आम बात है. यहां 6 फीसदी लोगों ने शादी से पहले संबंध बनाने को नैतिक रूप से अस्वीकार्य बताया जबकि 57 फीसदी लोगों ने कहा कि शादी से पहले संबंध बनाना नैतिक रूप से स्वीकार्य है. वहीं 34 फीसदी लोगों ने कहा कि इसमें नैतिकता-अनैतिकता की कोई बात ही नहीं है. ग्रो नाम की वेबसाइट की साल 2009 की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी में 2007 तक 30 फीसदी महिलाएं अविवाहित मां बन चुकी थीं. 1980 तक ये परसेंटेज 12 फीसदी तक ही था. स्टैटिस्टा वेबसाइट की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार से परसेंटेज 33.9 फीसदी तक पहुंच गया था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

पियु रिसर्च सेंटर की लिस्ट के अनुसार फ्रांस में भी शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना काफी कॉमन है. फ्रांस में 47 फीसदी लोगों के लिए शादी से पहले संबंध बनाना नैतिक है और 47 फीसदी का ही मानना है कि इसमें नैतिक-अनैतिक जैसी कोई बात नहीं है. फ्रांस में बिन ब्याही मांओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. यहां 1980 तक कभी 11 फीसदी औरतें ही बिन ब्याही मां थीं, पर 2018 तक ये आंकड़ा 60.4 फीसदी तक पहुंच चुका था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

स्पेन में भी लोग काफी मॉडर्न सोच के हैं और उनके लिए शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना कॉमन है. स्पेन में शादी से पहले सहसति से संबंध बनाने की उम्र को 14 से बढ़ाकर 16 साल काफी पहले ही कर दिया गया था. यहां सिर्फ 8 फीसदी लोग ही ये मानते हैं कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना अनैतिक है. जबकि 52 फीसदी लोगों का मानना है कि ये नैतिक है और 39 फीसदी लोगों का विचार है कि इसमें नैतिक-अनैतिक जैसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक मामूली क्रिया है. दूसरी ओर शादी से पहले ही मां बनने वाली औरतों की संख्या में भी यहां काफी इजाफा हुआ है. ग्रो वेबसाइट के अनुसार 1980 तक 4 फीसदी महिलाएं ही शादी से पहले मां बनती थीं पर 2007 तक ये 28 फीसदी हो गया और स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के अनुसार 2018 तक ये आंकड़ा 44.6 फीसदी हो चुका है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

चेक रिपब्लिक शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने या बिना शादी के बच्चे पैदा करने के मामले में सबसे उदार देश माना जाता है. यहां के रिलैक्स अप्रोच को देखते हुए ब्रिटेन से लेकर दुनिया के अन्य देशों के लोग यहां पार्टी करने आते हैं. पियु रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार यहां सिर्फ 10 फीसदी लोग मानते हैं कि शादी से पहले शारीरिक संबंध अनैतिक है पर इसे नैतिक मानने वालों की संख्या 67 फीसदी है वहीं, नैतिक-अनैतिक के परे वाले लोग 18 फीसदी हैं. यहां 48.5 फीसदी बच्चे बिना शादी हुए ही पैदा हो जाते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अमेरिका में शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना गैरकानूनी नहीं है. यहां मां बनने को भी महिलाओं की पर्सनल चॉइस से जोड़कर देखा जाता है, ना कि शादी से जोड़कर. पियु रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार 30 फीसदी लोगों का मानना है कि शादी से पहले संबंध बनाना अनैतिक है वहीं 29 फीसदी को लगता है कि ये नैतिक है और 36 फीसदी को लगता है कि इसमें नैतिक-अनैतिक जैसी कोई बात नहीं है. वहीं oecd.org की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 तक शादी से पहले बच्चे के मामले में, अमेरिका का प्रतिशत 40 से 50 के बीच था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अमेरिका या यूरोपिय देशों से बाहर की बात करें तो शादी से पहले संबंध या बच्चे पैदा करने के मामले में लैटिन अमेरिकी देश ज्यादा उदार हैं. येल यूनिवर्सिटी की येल ग्लोबल वेबसाइट की साल 2017 की रिपोर्ट के अनुसार ब्राजिल, चिली, कोस्टा रीका, जमायका, मेक्सिको, कोलंबिया, जैसे देशों में शादी से पहले 60 फीसदी तक बच्चे पैदा होते हैं. जबकि इन तमाम देशों में शादी से पहले शारीरिक संबंध का प्रतिशत भी काफी ज्यादा है. वेनेजुएला में 61 फीसदी लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)