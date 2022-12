News18 हिंदी | Last Updated:December 01, 2022, 12:16 IST Loneliest House in the World: इंसानों से दूर वीरान आइलैंड पर बना है ये घर; जानिए किसने बनवाया और क्यों! दुनिया में एक ऐसा आइलैंड (Island with 1 house) भी है जहां सिर्फ एक ही मकान है और दूर-दूर तक कोई इंसान नहीं रहता है. ये आइलैंड, आइसलैंड में मौजूद है और जिस घर की हम बात कर रहे हैं उसे 'दुनिया का सबसे ज्यादा एकांत में मौजूद घर' (Loneliest House in the World) कहा जाता है. Written by Ashutosh Asthana











भारत-चीन जैसे देशों की आबादी देखकर आपको लगेगा कि दुनिया के सारे लोग यहीं रहते हैं. वर्ल्डओमीटर्स वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है. इसका मतलब ये हुआ कि भारत में शायद कोई ऐसा इलाका होगा जहां इक्का-दुक्का लोग रहते होंगे. हर ओर आपको अपार्टमेंट, घर, इमारतें, झोपड़ियां, कच्चे मकान आदि दिख जाएंगे पर दुनिया में एक ऐसा आइलैंड (Island with 1 house) भी है जहां सिर्फ एक ही मकान है और दूर-दूर तक कोई और इंसान नहीं रहता है. ये आइलैंड आइसलैंड में मौजूद है और जिस घर की हम बात कर रहे हैं उसे दुनिया का सबसे ज्यादा एकांत में मौजूद घर (Loneliest House in the World) कहा जाता है. (फोटो: Instagram/h0rdur)

आइसलैंड (Iceland lonely house) के फोटोग्राफर Hörður Kristleifsson ने दिसंबर 2020 में अपने इंस्टाग्राम पर एक घर की कई फोटोज पोस्ट की थीं जो खूब चर्चा में रही थीं. कारण था इस घर की लोकेशन. ये घर एक आइलैंड पर बना था और उस आइलैंड पर अकेला ही मकान था. दूर-दूर तक दूसरा कोई घर नहीं था. (फोटो: Instagram/h0rdur)

ये घर एलिडे (Elliðaey island, Iceland) नाम के एक आइलैंड पर है जो आइसलैंड के दक्षिण में स्थित है. आइलैंड 110 एकड़ का है और वेस्टमैनिजार आर्किपिलागो के अंतर्गत तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है. आइलैंड पर ज्यादा वाइल्डलाइफ नहीं है. सिर्फ ज्यादा संख्या में पफिन्स चिड़िया रहती हैं. (फोटो: Instagram/h0rdur)

आइलैंड पर बना ये घर असल में एक हंटिंग लॉज (Hunting lodge on island) है जिसे एलिडे हंटिंग एसोसिएशन की ओर से बनाया गया था. आइलैंड की पर्मानेंट पॉपुलेशन शून्य है यानी यहां पर कोई भी नहीं रहता है. हालांकि, शुरू से ऐसा नहीं था. पहले यहां पर लोग रहते थे. माना जाता है कि करीब 300 सालों तक आइलैंड पर 5 परिवार आसपास रहा करते थे वो सीफाउल, पफिन्स का शिकार करते थे, मवेशी पालते थे और समुद्र में मछली भी पकड़ते थे. (फोटो: Instagram/h0rdur)

समुद्र के बीच में सभ्यता से दूर रहना परिवारों के लिए काफी मुश्किल था. उनके खाने-पीने की समस्या हो जाती थी, इसलिए 1930 के दौर में वे सभी वहां से चले गए. (फोटो: Instagram/h0rdur)

कुछ ही वक्त में एलिडे आइलैंड वीरान हो गया. वहां कोई नहीं रहता था पर लोग अक्सर वहां पफिन्स चिड़िया के शिकार की कहानियां सुना करते थे. सालों बीते और लोग शिकार के लिए वहां फिर से जाने लगे. इसी वजह से हंटिंग एसोसिएशन ने लोगों के ठहरने के लिए एक लॉज खोल दिया. (फोटो: Instagram/h0rdur)

1950 के दौर में एसोसिएशन ने आइलैंड पर कैबिन का निर्माण करवाया जहां लोग शिकार करने के सीजन में या फिर चिड़िया के अंडे देने के सीजन में ठहर सकते थे. मुख्य भूमि से आइलैंड नाव के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता था और शिकारियों के लिए एक जिपलाइन बनाई गई जिससे वो स्लोप पर बने कैबिन तक पहुंच पाते थे. घर में ना ही बिजली है और ना ही नल का पानी है. यहां शिकारी रुका भी करते थे. (फोटो: Instagram/h0rdur)

आज भी इस आइलैंड पर पास के हेमाय आइलैंड के रहने वाले किसान और अन्य जमीनदार अपनी भेड़ों को चराने आते हैं. 200 से ज्यादा भेड़ें यहां घास चरती हैं. गर्मी के मौसम में किसान अपनी भेड़ों को यहां भी छोड़ देते हैं. (फोटो: Instagram/h0rdur)