News18 हिंदी | Last Updated:November 04, 2022, 11:43 IST कोई पहनता है पीला हेलमेट तो किसी के सिर पर होता है सफेद! आखिर अलग-अलग रंगों की क्यों पड़ती है जरूरत? आपने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले कर्मियों को सेफ्टी हेलमेट (Why safety helmets have different colours) या हार्ड हैट पहने देखा होगा जो रंगीन होती हैं. आज हम आपको बताएंगे हार्ड हैट (Why workers wear hard hats) के रंगों का अर्थ और ये भी कि अलग-अलग रंगों की कब पड़ती है जरूरत. Written by Ashutosh Asthana











Follow us on

1 / 10

आपने अक्सर कई जगहों पर लोगों को रंगीन हेलमेट (Colour helmet meaning) या फिर हार्ड हैट (Hard Hat colour meaning) पहने देखा होगा. ये तो तय है कि इन्हें सुरक्षा के नजरिए से पहना जाता है जिससे सिर बचा रहे और उसपर कोई चीज ना गिरे या उसे चोट ना पहुंचे. पर इनके रंग अलग-अलग क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ इस कारण से कि कर्मचारियों को अलग लुक देने के लिए या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आज हम आपको बताएंगे हार्ड हैट (Why workers wear hard hat) के रंगों का अर्थ और ये भी कि अलग-अलग रंगों की कब पड़ती है जरूरत. यहां एक बात जान लेना जरूरी है कि 1930 के दशक में जब अमेरिका में बड़े स्तर पर इमारतों का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, उसी वक्त रंगीन हेलमेट का चलन भी शुरू हुआ. ये हेलमेट (Why safety helmets have colours) कंस्ट्रक्शन साइट के लिए ही बनाए जाते हैं. अब इन्हें फैक्ट्रियों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है. आम लोगों के लिए इन रंगों को जान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हैं या आपके अपार्टमेंट में कोई मरम्मत का काम चल रहा हो और आप के घर की लाइट चली जाए तो आप दूर से ही देखकर पता लगा सकते हैं कि सारे कर्मियों में से आपको किस्से संपर्क करना है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

2 / 10

निर्माणाधीन साइट पर सफेद हार्ड हैट (White hard hat) सुपरवाइजर, मैनेजर या ऊंचे पोस्ट के लोग पहनते हैं जिनके अंडर में अन्य लोग कम करते हैं और उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो दूसरों की सुरक्षा करें. सफेद हेलमेट गर्मी के दिनों में सुपरवाइजर का दिमाग ठंडा रखता है जिससे वो निर्माण की प्लानिंग अच्छे से कर पाएं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

3 / 10

कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पीला हेलमेट (Yellow hard hat) वो लोग पहनते हैं जो मैनुअल लेबर में लगे होते हैं. उनका काम भारी मशीन चलाने में, गड्ढे खोदने में या फिजिकल टास्क करने का होता है. पीला हेलमेट देखकर ये पता लग जाता है कि व्यक्ति कंस्ट्रक्शन वर्कर है. ऐसे में उसे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

4 / 10

बढ़ई, टेक्निकल ऑपरेटर या बिजलीकर्मी नीला हेलमेट (Blue hard hat) पहनते हैं. आम कर्मियों के लिए नीली हार्ड हैट काफी कॉमन होती है. नीला रंग ये दर्शाता है कि उनके पास किसी काम को करने की काफी एक्सपर्टीज़ और ट्रेनिंग है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

5 / 10

हरे रंग (green hard hat) की हार्ड हैट किसी साइट पर सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए होती है या फिर किसी नए कर्मचारी के लिए जो उस साइट पर नया आया है. प्रोबेशनरी स्टाफ भी ग्रीन हेलमेट पहनता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

6 / 10

नारंगी या ऑरेंज रंग (Orange hard hat) का हेलमेट सामानों को उठाने में मदद करने वाले लोग पहनते हैं या फिर ट्रैफिक मार्शल और सिग्नल में मदद करने वाले कर्मी. जब साइट पर क्रेन चलाने वाले को बेहद भारी सामान क्रेन की मदद से उठाना पड़ता है तब यही लिफ्टिंग ऑपरेटर्स उनको सामान उठाने में सहायता करते हैं और गाइड करते चलते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

7 / 10

कंस्ट्रक्शन साइट पर कई फायर मार्शल होते हैं जिनकी जिम्मेदारी उस जगह पर आग को दूर रखना और उससे लोगों को बचाना होता है. उनके अलावा आम फायर ब्रिगेड के कर्मी भी लाल हेलमेट (red hard hat) ही पहनते हैं. ये रंग दूर से दिख जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

8 / 10

भूरे रंग (brown hard hat) की हार्ड हैट या मोटा हेलमेट वेल्डर या वो कर्मी पहते हैं जिनका काम अत्याधिक गर्मी या आग के पास रहने का है. वेल्डिंग करने वालों के हैट में आंखों पर भी सेफ्टी के लिए चश्मे जैसी शील्ड लगी होती है जो चिंगारी को आंखों में नहीं पड़ने देती. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

9 / 10

आमतौर पर पिंक हार्ड हैट (pink hard hat) कंस्ट्रक्शन साइट पर कम ही देखने को मिलता है पर जिन जगहों पर ये होता है, वहां महिलाएं इसे पहनती हैं. पिंक रंग को महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है, ऐसे में पिंक हेलमेट महिला कर्मियों के लिए बना होता है. कई बार पिंक हेलमेट कुछ वक्त के लिए वो कर्मी भी पहन लेते हैं जो अपना हेलमेट घर भूल आए हों या खो दिया हो. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

10 / 10

ग्रे- हल्का या गहरे रंग का ग्रे (grey hard hat) हेलमेट किसी साइट पर आने वाले विज़िटर्स के लिए होता है जो वहां के कर्मी नहीं हैं. उन्हें सुरक्षा देने के लिए ग्रे रंग की हार्ड हैट पहना दी जाती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)