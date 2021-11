रोजाना सैकड़ों मारने के बावजूद घर से क्यों खत्म नहीं होते मच्छर? होश उड़ा देंगे Mosquitoes के 10 Facts

News18 हिंदी | November 22, 2021, 17:44 IST रोजाना सैकड़ों मारने के बावजूद घर से क्यों खत्म नहीं होते मच्छर? होश उड़ा देंगे Mosquitoes के 10 Facts भारत में डेंगू (Dengue in India) अपने चरम पर है. हर दिन डेंगू के केस (Dengue Cases) सामने आ रहे हैं और लोगों की मरने की भी खबर आ रही है. मच्छर दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों (Dangerous Animals of World) में से एक हैं. नर मच्छर की जगह मादा मच्छर इंसानों को काटती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं मच्छरों से जुड़े इसी तरह के 10 हैरान करने वाले तथ्य (10 Facts about mosquitoes) जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे.













1 / 11

आपको नाना पाटेकर का मच्छर से जुड़ा फेमस डायलॉग तो याद ही होगा. रोजमर्रा की जिंदगी में मच्छरों से हमेशा ही हमारा पाला पड़ता है. रात को सोते वक्त जहां मच्छरों की भिनभिनाहट हमें परेशान करती है वहीं मच्छरों से होने वाली बीमारियां (Diseases caused due to Mosquitoes) इंसान की जान भी ले लेती हैं. इसका एक उदाहरण इन दिनों देखने को मिल रहा है. भारत में डेंगू (Dengue cases in India) अपने चरम पर है. हर दिन डेंगू के केस सामने आ रहे हैं और लोगों की मरने की भी खबर आ रही है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं मच्छरों से जुड़े 10 हैरान करने वाले तथ्य (10 facts about mosquitoes).

2 / 11

आपको जानकर हैरानी होगी कि मच्छर ज्यादा नहीं जीते. मच्छरों की लाइफ साइकल बहुत कम होती है. नर मच्छर एक हफ्ते से कम जीता है वहीं मादा मच्छर 2 महीने से कम समय तक जीती है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डेविस मस्कीटो रिसर्च प्रोग्राम के अनुसार मच्छर 21 करोड़ साल से इस धरती पर मौजूद हैं.

3 / 11

नर मच्छर के मुकाबले मादा मच्छर ज्यादा खतरनाक होती है. मादा मच्छर ही काटती है. क्योंकि उन्हें हमारे खून से एक खास किस्म का प्रोटीन मिलता है जिससे उनके उंडे विकसित होते हैं.

4 / 11

मादा मच्छर एक बार मेट करने के बाद हर तीन दिन में एक बार 100 अंडे देती है. मेगा कैच वेबसाइट के अनुसार मच्छर मरने से पहले तीन बार तक अंडे देती है यानी कुल 500 अंडे वो अपने जीवन भर में दे सकती है. मच्छर गीली जगहों पर या रुके हुए पानी में अंडे देते हैं. इसलिए घर की साफ-सफाई करना बहुत जरूरी होता है.

5 / 11

आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 3500 से ज्यादा मच्छरों की प्रजातियां मौजूद हैं. कई आपका खून पीते हैं तो कई फूलों के रस को चूसते हैं. अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर दिन करोड़ों मच्छर पैदा होते हैं इसलिए भले ही आप एक दिन में 50-60 मच्छर क्यों ना मार लें, उनकी तादाद कभी खत्म नहीं होती है.

6 / 11

आपने गौर किया होगा कि ठंड के दिनों में मच्छर गायब हो जाते हैं. वो इसलिए क्योंकि मच्छर ठंडे खून के जीव होते हैं. ज्यादा ठंड शुरू होते ही वो हाईबरनेशन करने चले जाते हैं. उनके लिए हल्के गर्म से लेकर गर्म मौसम ही उपयुक्त होते हैं. इसलिए बारिश के समय मच्छरों की समस्या सबसे ज्यादा होती है.

7 / 11

मच्छर दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों की लिस्ट में आते हैं. आपको बता दें 30 करोड़ लोग सालाना मच्छरों से होने वाली बीमारी का शिकार हो जाते हैं.

8 / 11

मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, कॉलेरा, इंफ्लूएंजा आदि मच्छरों से होने वाली खतरनाक बीमारियां हैं. इनसे इंसान की मौत भी हो जाती है.

9 / 11

मच्छरों की आंखें काफी कमजोर होती हैं. ढेर सारे छोटे ब्लॉक से बनी आंखों से मच्छरों को देख पाने में मुश्किल होती है. वो इंसान तक शरीर की हीट के जरिए पहुंचते हैं. जब हम उन्हें मारने की कोशिश करते हैं तो वो हाथों की गरमाहट को महसूस कर के इधर-उधर भागते हैं.

10 / 11

भारत सरकार की नेशनल वेक्टर बॉर्न डीजीज कंट्रोल प्रोग्राम की वेबसाइट के अनुसार साल 2021 में अब तक 1 लाख से ज्यादा डेंगू के केस सामने आए हैं जिसमें से 90 लोगों की मौत हो चुकी है. स्टैटिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में 63 लोगों की डेंगू से मौत हुई थी.

11 / 11

मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड का भी पता लगा लेते हैं. जैसे ही उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगता है वैसे ही वो उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और गैस छोड़ने वाले अपने शिकार को ढूंढकर उनका खून चूसने लगते हैं.