नरक से कम नहीं हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जेल! कहीं रहते हैं 'नरभक्षी' तो कहीं कैदियों पर बरसाते हैं कोड़े

आज हम आपको दुनिया के उन खतरनाक जेलों (Most dangerous Prisons in the world) के बारे में बताएंगे जिनको जानकर आपकी रूह कांप जाएगी. ये तमाम जेल विदेशों के हैं और ये कहीं से भी, नरक (Worst jails in the world) से कम नहीं हैं.











आपने फिल्मों में जेल देखा होगा और हमेशा सोचा होगा कि जेल में भी कोई कालिया या जय-वीरू होंगे जो बाहर निकलकर अपना झंडा गाड़ेंगे और उनपर फिल्में बनेंगी. दरअसल, जेल हकीकत में बिल्कुल भी वैसे नहीं होते. दीवारों के भीतर का सच इतना भयानक है कि जो भी उसके बारे में सुनेगा, उसकी रूह कांप जाएगी. आज हम आपको दुनिया के उन खतरनाक जेलों (Most dangerous Prisons in the world) के बारे में बताएंगे जिनको जानकर आपकी रूह कांप जाएगी. ये तमाम जेल विदेशों के हैं और ये कहीं से भी, नरक (Worst jails in the world) से कम नहीं हैं.

ईस्ट अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है रवांडा (Rwanda, Africa). यहां की गितारमा जेल (Gitarama Prison) को धरती का नरक कहा जाता है. डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार यहां के सुरक्षाकर्मियों को ये बताया जाता है कि कैदी इंसान नहीं, जानवर हैं इसलिए वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं. ऐसे में कैदियों की अमानवीय ढंग से पिटाई करना आम बात है. इसके अलावा यहां कैदी भी आपस में लड़ते-झगड़ते हैं और कई बार मौत भी हो चुकी है. सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि यहां कथित तौर पर कैदियों के नरभक्षी (cannibalism in jail) होने की भी खबरें आई हैं. यानी उन्होंने एक दूसरे को ही मारकर खा लिया. (फोटो: Twitter/@TheoMpoze)

सीरिया (Syria) का टैडमोर मिलिट्री जेल (Tadmor military jail) अब आईएसआईएस द्वारा तबाह कर दिया गया है मगर उससे पहले ये बेहद खतरनाक हुआ करता था. एक कैदी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के बताया था कि यहां गार्ड्स, कैदियों पर बेहिसाब कोड़े बरसाते थे. इसके अलावा कैदियों को रस्सी से लटका दिया जाता था और लकड़ी के डंडों से पीटा जाता था. कैदियों को इतना प्रताड़ित किया जाता था कि वो खुद ही जान से मारने की भीख मांगने लगते थे. साल 2001 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में बताया गया कि यहां एक वक्त ऐसा था जब मिनटों में हजार लोगों को मार दिया जाता था. (फोटो: Twitter/@GidoWalter)

वेनेजुएला (Venezuela) के ला सबानेटा जेल (La Sabaneta Prison) में काफी धांधली है. यहां पुलिसकर्मी कैदियों से पैसे लेकर उन्हें सोने के लिए बिस्तर और कमरे मुहैया करवाते हैं. इस जेल में बहुत भीड़ थी. जब साल 2013 में इस बंद किया गया तो इसमें 700 कैदियों की जगह थी मगर उस वक्त यहां 3500 कैदी रहा करते थे जिनमें उनके बच्चे भी मौजूद थे. यहां गैंग वॉर भी काफी हुआ करती थी. साल 2013 में हुई हिंसा के कई मामलों में यहां कुल 69 लोग मारे गए थे. (फोटो: Daily Record)

नोर्थ कोरिया (North Korea) के कॉसंट्रेशन कैंप के बारे में लोगों के पास काफी कम जानकारी है. नॉर्थ कोरिया हमेशा इसकी मौजूदगी पर सवाल खड़ा करता है. माना जाता है कि कैंप (Camp 22) को 2012 में बंद कर दिया गया था मगर कई लोग इसे सिर्फ अफवाह बताते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार यहां 50,000 से ज्यादा कैदी रहे हैं. इनमें अधिकतर वो लोग हैं जो तानाशाह के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर चुके हैं. छोटी से छोटी गलती के लिए पूरे परिवार को बंद कर दिया जाता था और पता नहीं चलता था कि वो लोग जिंदा हैं भी या नहीं. (फोटो: Twitter/@RickBritt61)