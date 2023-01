News18 हिंदी | Last Updated:January 12, 2023, 13:25 IST Ganga Vilas नहीं, ये हैं दुनिया के सबसे महंगे क्रूज़, करोड़ों में है कीमत, लगता है 12 से 123 दिनों का वक्त गंगा क्रूज से सफर करने के लिए पर्यटकों को 25 से 50 हजार रुपये प्रति दिन का किराया देना होगा. इस लिहाज से वाराणसी से डिब्रूगढ़ के सफर के लिए करीब 12 लाख रुपये का खर्च होगा. पर दुनिया के सबसे महंगे क्रूज (Most Expensive Cruises in the World) का खर्च इससे भी कहीं ज्यादा है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ क्रूज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम विश्व प्रसिद्ध है. Written by Ashutosh Asthana









दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज (World's longest river cruise) 'गंगा विलास' (MV Ganga Vilas Cruise) अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाला है. नदी पर सबसे ज्यादा दूरी तक चलने वाला ये क्रूज है और पीएम मोदी 13 जनवरी को वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाने वाले गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन करेंगे. पर क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया का एकलौता क्रूज नहीं है. क्रूज काफी पुराना कॉन्सेप्ट है और कई की कीमत तो इतनी ज्यादा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते. गंगा क्रूज से सफर करने के लिए पर्यटकों को 25 से 50 हजार रुपये प्रति दिन का किराया देना होगा. इस लिहाज से वाराणसी से डिब्रूगढ़ के सफर के लिए करीब 12 लाख रुपये का खर्च होगा. पर दुनिया के सबसे महंगे क्रूज (Most Expensive Cruises in the World) का खर्च इससे भी कहीं ज्यादा है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ क्रूज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम विश्व प्रसिद्ध है. (फोटो: ANI और Canva)

एलीट ट्रैवलर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सेवन सीज़ एक्सप्लोरर (Seven Seas Explorer) का. साल 2019 में जब इस क्रूज ने यात्रा शुरू की तो इसे दुनिया का सबसे महंगा क्रूज होने का दर्जा प्राप्त हुआ. इसमें तीन क्रूज एक में ही शामिल थे और बेहद आधुनिक शिप पर लोगों को यात्रा करने का मौका दिया जा रहा था. 11 देशों के 41 पोर्ट तक इसने यात्रा की जिसमें कुल वक्त लगा 123 दिन. इस पर यात्रा करने के लिए यात्रियों को एक दिन के लिए 7 लाख से ज्यादा रुपये देने पड़े थे यानी पूरी यात्रा की कीमत थी 10 करोड़ रुपये. (फोटो: cataniacruiseport/Instagram)

रेजेंट सेवन सीज़ क्रूज़ (Regent Seven Seas Cruises) के अंतर्गत सेवन सीज़ स्प्लेंडर और सेवन सीज़ वॉयेजर जैसी दो शिप थी. सेवन सीज़ स्प्लेंडर ने मई 2022 में अपनी यात्रा शुरू की थी. 15 दिन की ये यात्रा मॉन्टे कार्लो से लंदन तक गई थी और ये स्पेन और फ्रांस के पोर्ट पर रुकी थी. इसके सबसे सस्ते कमरे की कीमत 10 लाख रुपये थी. वहीं 19 लाख रुपये से लेकर 57 लाख रुपये तक इसके लग्जरी कमरों की कीमत थी. (फोटो: svenpoetzl_fotografie/Instagram)

सी बॉर्न पर्सूट (Seabourn Pursuit) क्रूज इस साल यानी 2023 के अंत में अपनी यात्रा शुरू करेगा जो 12 दिनों तक स्कॉटलैंड और आइसलैंड की यात्रा पर जाएगा. प्रत्येक व्यक्ति के लिए रेगुलर कमरों का चार्ज 9 लाख रुपये है वहीं पेंटहाउस सुइट और ओनर्स सुइट का प्रत्येक व्यक्ति का दाम 18 लाख रुपये से लेकर 23 लाख रुपये तक है. (फोटो: twitter@shipspassion)

अप्रैल 2023 से सी बॉर्न एनकोर (Seabourn Encore) शिप अपनी यात्रा शुरू करेगी. 14 दिन की ये यात्रा एजियन एल्योर और तुर्की ट्रेजर आइलैंड की होगी. इसकी कीमत 6 लाख रुपये प्रति व्यक्ति से लेकर 13 लाख रुपये प्रति व्यक्ति है. (फोटो: twitter@donships1)

जून 2023 में सिल्वर सी (Silversea) एक्सप्लोरर 10 दिन की यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया घूमाएगी. इसमें प्रति व्यक्ति, प्रति कमरे की कीमत 8 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक है. (फोटो: twitter/@Wesgro)