लाश को खाने से लेकर साथ फोटो खिंचवाने तक! ये हैं मानव इतिहास की मौत से जुड़ी सबसे विचित्र मान्यताएं

कहते हैं कि इंसान का जन्म लेना जिस तरह एक सत्य है वैसे ही मौत भी एक कटु सच्चाई है जिसे ना ही कोई बदल सकता है और ना कोई टाल सकता है. आज के वक्त में मरने के बाद आमतौर पर लोगों को दफनाया जाता है या फिर जलाया जाता है. दुनिया के कई आदिवासी इलाकों में लोग अपनी पुरानी मान्यताओं का ही पालन करते हैं. मगर मानव इतिहास में अंतिम संस्कार के कई इतने खौफनाक तरीके भी थे जिसके बारे में जानकर किसी की भी रूह कांप सकती है. आज हम आपको ऐसे ही 5 परंपराओं (5 weird funeral traditions around the world) के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंसान के इतिहास (Death Rituals in Human History) का डरावना सच है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

इंसान ही अगर इंसान का मांस खाए तो उसे अंग्रेजी में कैनबलिज़्म (cannibalism) कहते हैं. आपको लगेगा कि ऐसा काम तो कोई सनकी ही कर सकता है, या ये सिर्फ काल्पनिक कहानी वाली फिल्मों में ही हो सकता है, मगर सच तो ये है कि इतिहास में ये अंतिम संस्कार का एक तरीका होता था. मीडियम वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) में ये रिवाज था. सालों पहले यहां के आदिवासी गांव के किसी शख्स के मर जाने के बाद एक त्योहार का आयोजन करते थे और लाश का पकाकर सब उसको खा जाते थे. इस तरह वो मौत को सामान्य सी चीज़ बनाना चाहते थे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

एक तरह जहां लोग खुद अपनों की लाश खा जाते थे, वहीं दूसरी तरफ मरने के बाद जानवरों को लाश खिलाने की परंपरा भी काफी पुरानी है. तिब्बत के रहने वाले बुद्धिस्ट (Tibetan Buddhists) अपने प्रियजनों की मौत के बाद उनकी लाश को छोटे टुकड़ों (Sky burial tradition) में काट देते थे और फिर किसी परवत की ऊंचाई पर जाकर जानवरों को, खासकर पक्षियों को टुकड़े खिला देते थे. गिद्धों को विशेष तौर पर खिलाया जाता था. उनका मानना था कि मरने के बाद भी इंसान दूसरे जीवों (feeding animals with dead bodies) का पेट भर सकता है. जोरोएस्ट्रिनिइजम (Zoroastrianism) यानी परसी धर्म (Parsi religion last rites) में भी ऐसी ही परंपरा को अपनाया जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

इतिहास के सबसे खौफनाक अंतिम संस्कार के तरीकों और मान्यताओं में वाइकिंग्स (Vikings death ritual) का तरीका सबसे ज्यादा भयानक था. वाइकिंग्स 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक यूरोप पर राज करने वाली एक जनजाति थी जो खूंखार लड़ाके थे और स्कैनडिनेविया के मूल निवासी थे. जब वाइकिंग्स के समूह के किसी मुखिया की मौत हो जाती थी तो उसकी लाश को 10 दिनों तक एक कब्र में दफनाया जाता था और तब तक उसके लिए नए कपड़े सिले जाते थे. इसके अलावा एक युवती को चुना जाता था जो मौत के बाद की जिंदगी में उसके साथ शरारीरिक संबंध बनाने के लिए नियुक्त की जाती थी और उसकी दासी मानी जाती थी. जब 10 दिन बाद अंतिम संस्कार की तैयारी होती थी तो उसके पहले युवती को नशीला पदार्थ पीने के लिए दिया जाता था और फिर वो कबीले सारे मर्दों के टेंट में जाती थी और उनसे एक-एक कर संबंध बनाती थी. इस बीच वो मर्द उससे कहते थे कि अपने मालिक को बताना कि मैं उनसे प्रेम करता हूं इसलिए मैंने ऐसा किया. इसके बाद उसे एक टेंट में ले जाया जाता था जहां 6 लोग मिलकर उसके साथ संबंध बनाते थे और उसी बीच उसका गला रस्सी से घोंटते थे और उनमें से एक उसे चाकू से मार देता था. जब जाकर युवती और मुखिया की लाश को एक लकड़ी की नाव पर डाला जाता था और उसे आग लगा दी जाती थी. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

मध्य काल में पश्चिमी यूरोप में डांस ऑफ डेथ (danse macabre) का रिवाज था. असल में ये मौत की हकीकत को बताने के लिए एक रैली निकाली जाती थी जिसमें इंसान के साथ कंकाल को नचाया जाता था. लोग नाचते-गाते हुए कब्रिस्तान तक जाते थे. इसके जरिए लोग ये बताना चाहते थे कि मौत भी वास्तविकता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

विक्टोरियन काल में यूरोप में काफी बदलाव और नई परंपराओं को उजागर होते देखा गया. शुरुआती वक्त में एक परंपरा शुरू हुई कि मरने के बाद लोग लाश के दांत या बाल निकालकर उससे लॉकेट (making locket with dead body hair and teeth) जैसी कोई चीज बना लिया करते थे. जब फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ तब एक नई परंपरा का चलन शुरू हुआ. लोग अपने प्रियजनों के मर जाने के बाद उनके साथ फोटो (clicking photos with dead bodies) खिंचवाते थे. उनकी लाश को कैमरे के सामने सीदे बैठा दिया जाता था और फिर पोज दिया जाता था. (फोटो: Twitter/@GeekerGrl)