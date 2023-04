photobombing pic girl ask twitter users remove boys from photo funny photoshop editing

लड़की ने इंटरनेट पर फोटो शेयर कर एडिटिंग में मांगी मदद, लोग लेने लगे मजे, नतीजे देखकर पकड़ लेंगे माथा!

श्वेता कुकरेजा नाम की युवती दिल्ली के खान मार्केट (Khan Market, Delhi) में घूमती दिख रही हैं. पर उनकी फोटो में कुछ लोग बीच में आ जाते हैं इसलिए फोटो का लुक बिगड़ जाता है. वो उस फोटो को इंटरनेट पर शेयर कर लोगों से एडिटिंग (Girl ask for photo editing on Twitter) में मदद मांगती है. पर लोग उनके ही मजे ले लेते हैं. लोगों ने उनकी फोटो को इतने अनोखे ढंग से एडिट किया कि उसे देखकर आप हैरानी में अपना माथा ही पकड़ लेंगे!