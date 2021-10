News18 Hindi | October 27, 2021, 07:53 IST Pictures : बच्चों के लिए मां कुछ यूं सजाती है खाने की प्लेट, बस निहारते ही रह जाएंगे आप ! बच्चों के लिए खाना (Food Recipe for Children ) तैयार करना जितना मुश्किल होता है, उतना ही बड़ा काम होता है उस खाने को उनके पेट तक पहुंचाना. खाने में लगभग सभी बच्चों की ना-नुकुर चलती ही रहती है. ऐसे में उन्हें खाना अच्छी तरह के खिलाने के लिए मां को बड़ी मशक्कत करनी होती है. बेल्जियम (Belgium) की एक मां के भी साथ कुछ ऐसा ही था, जिसके बाद उसने बच्चों को खाना खिलाने का बेहद क्रिएटिव तरीका (Creative Way to Feed Children) ढूंढ निकाला. पेशे से ग्राफिक्स डिज़ाइनर (graphic designer) जोलांडा स्टॉकरमैंस (Jolanda Stokkermans) बच्चों की दिलचस्पी खाने की प्लेट में डेवलेप करने के लिए इसे खूबसूरती से (Beautiful Food Plate) सजाना शुरू कर दिया. उनकी ये ट्रिक काम भी आई. बच्चे खाना खाने लगे और उनकी प्लेटर (Food Plate Decoration) दुनिया भर में मशहूर हो गई.

1 / 6

बेल्जियम की जोलांडा स्टॉकरमैंस (Jolanda Stokkermans) बच्चों को खाने की तरफ आकर्षित करना चाहती थीं, ऐसे में उन्होंने फूड प्लेट डेकोरेट करना शुरू कर दिया. वे खाने को प्लेट में बेहद खूबसूरत से सजाती थीं

2 / 6

जोलांडा ने प्लेट में जंगली जानवरों के तस्वीर बनाकर खाने को प्रेज़ेंट करना शुरू किया. प्लेट उनके लिए किसी कैनवस की तरह होता है. इसमें हेल्दी फूड (Healthy Food) रखकर वे इसे कुछ यूं सजाती हैं, कि ये असली जानवरों (Animal's Face) की तरह दिखाई देते हैं.

3 / 6

खाने की प्लेट में शेर से लेकर उल्लू और घोड़े तक को जोलांडा इस तरह बना देती हैं, मानो वे खाने का नहीं बल्कि रंगों का इस्तेमाल कर रही हों. अब बताइए इन्हें देखकर कौन सा बच्चा खुश नहीं होगा?

4 / 6

खास तौर घोड़े की शक्ल देखकर तो आप एक बार चक्कर में पड़ जाएंगे कि ये असल घोड़ा ही है. उन्होंने अब इस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल बिज़नेस के लिए भी करना शुरू कर दिया है और फूड प्रोडक्ट्स बेचती भी हैं.

5 / 6

Instagram पर वे खूबसूरत फूड आर्ट की तस्वीरें डालती हैं, जिन्हें देखकर कोई भी दंग रह जाए. इन्हीं मज़ेदार फूड प्रोडक्ट बेचकर वे बच्चों को स्वस्थ खाने की ओर आकर्षित कर रही हैं.

6 / 6

ब्रेड, अलग-अलग रंग के स्प्रेड और क्रीम का इस्तेमाल करके वे एक से बढ़कर एक सुंदर चीज़ें प्लेट पर बना देती हैं. खास बात ये है कि वे फूड आर्ट के दौरान बच्चों के पोषण का भी पूरा ख्याल रखती हैं. (Credit- Instagram/demealprepper)