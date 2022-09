News18 हिंदी | September 12, 2022, 12:08 IST पायलट ने खोला प्लेन में आराम से यात्रा करने का राज, बताई वो 3 चीजें जिनके बिना नहीं करना चाहिए ट्रैवल प्लेन में यात्रा करने के दौरान पायलट्स अपने साथ 3 चीजें (pilots keep 3 things in flight) जरूर रखते हैं. इसके बारे में एक महिला पायलट ने खुलासा किया है. अगर आप जल्द ही फ्लाइट पर बैठने वाले हैं तो इन चीजों (3 mandatory things during flight travel) का जरूर ध्यान रखें. Written by Ashutosh Asthana











प्लेन में यात्रा करने का अनुभव हर किसी का अलग-अलग होता है मगर जो लोग पहली बार प्लेन से सफर करते हैं, उनके लिए ये पूरा अनुभव काफी रोमांचक होता है. हालांकि, प्लेन पर यात्रा करना ट्रेन जैसा नहीं है. ज्यादा ऊंचाई पर जाने से कान बंद होने लगते हैं और शरीर में भी काफी अन्य बदलाव आते हैं. ऐसे में इन समस्याओं से बचने के लिए पायलट्स ने 3 ऐसी चीजें (pilots keep 3 things in flight) बताई हैं जो उनकी यात्रा को आसान करती हैं और आराम से ट्रैवल (3 mandatory things during flight travel) करने में मदद करती हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार क्रीस्टीन कैनकर (Christine Cancar) एक पायलट हैं और हाल ही में उन्होंने टी3 वेबसाइट से बात करते हुए बताया कि उड़ान के दौरान को किन चीजों को अपने साथ जरूर रखती हैं. क्रीस्टीन पायलट होने के साथ एक ऑप्टीशियन भी हैं, यानी उन्हें आंखों का भी ज्ञान है. उन्होंने बताया कि प्लेन के कैबिन में एसी के कारण हवा काफी सूख जाती है ऐसे में आंखें (keep eye drops in flight) भी जल्द ही सूखने लगती हैं. इससे बचने के लिए वो अपने साथ आई ड्रॉप रखती हैं और यात्रा के दौरान डालती रहती हैं जिससे उनकी आंखें गीली रहें. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

यही नहीं, उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान एसी की वजह से स्किन (keep skin care lotion) भी रूखी होने लगती है. इन दिनों मास्क एयरलाइन्स ने जरूरी कर दिया है. उससे भी स्किन पर निशान पड़ जाते हैं. ऐसे में वो अपने साथ एलोवेरा रखती हैं जिसे स्किन पर लगा देती हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

क्रिस्टीन ने इन दो चीजों के अलावा तीसरी सबसे जरूरी चीज बताई चप्पल का सेलेक्शन जो यात्रियों की जान बचाने में भी काम आती है. प्लेन में दुर्घटना होना नामुमकिन नहीं है. ऐसे में क्रिस्टीन ने कहा कि यात्रियों को, खासकर महिलाओं को प्लेन में हाई हील (never wear high heels in plane) नहीं पहननी चाहिए. उससे किसी दुर्गम परिस्थिति में भागने में कठिनाई होती है. हमेशा फ्लैट जूते या सैंडल (wear flat shoes or sandals) ही प्लेन में पहननी चाहिए. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

द सन ने अपनी रिपोर्ट में एक दूसरी पायलट द्वारा दिए गए सुझाव को भी शामिल किया जिसने बताया कि प्लेन में कभी भी अपने जूते उतारकर नंगे पैर नहीं बैठना चाहिए. ऐसा इसिलए क्योंकि प्लेन की फर्श बहुत कम साफ की जाती है. ऐसे में वो बेहद गंदी होती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)