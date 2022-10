News18 हिंदी | Last Updated:October 19, 2022, 17:29 IST 60 साल का दिखता है ये व्यक्ति, असल उम्र जानकर उड़ जाते हैं लोगों के होश! युवतियों का भी आ जाता है दिल पोलैंड के वॉरसॉ (Warsaw, Poland) में रहने वाले पॉवेल लैडजिआक (Pawel Ladziak) की उम्र को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चे होते रहते हैं. उन्हें देखकर लोग उनको 60 साल का समझते हैं पर असल में वो उससे कम उम्र के हैं. Written by Ashutosh Asthana











पुरुष हो या महिला, हर इंसान चाहता है कि वो अपनी उम्र से कम उम्र का लगे. बाजार में लोगों की इस हसरत को पूरा करने के लिए अलग-अलग तरह की क्रीम आती हैं जो दावा करती हैं कि वो इंसान की त्वचा को कम उम्र के व्यक्ति जैसा बना देंगी मगर ऐसा होता बहुत कम है. पर आज हम आपको एक व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखने में 60-70 साल का लगता है पर जब लोगों को उसकी असल उम्र (Man looks older than real age) के बारे में पता चलता है तो वो दंग रह जाते हैं. (फोटो: Instagram/pavel_ladziak और Facebook/Pawel Ladziak)

पोलैंड के वॉरसॉ (Warsaw, Poland) में रहने वाले पॉवेल लैडजिआक (Pawel Ladziak) की उम्र द सन वेबसाइट की साल 2017 की एक रिपोर्ट में 35 साल बताई गई है. इस हिसाब से वो आज के वक्त में 40 साल के हैं मगर लोग उन्हें 60 साल का व्यक्ति (Man looks 60 years old actually 40 years) मान लेते हैं. हैरानी की बात ये है कि उन्हें इस बात से जरा भी बुरा नहीं लगता. उन्होंने खुद से ही ये लुक अपने लिए बनाया है. (फोटो: Facebook/Pawel Ladziak)

रिपोर्ट के मुताबिक पॉवेल जब 30 साल के हुए तब से उनके बाल हल्के-हल्के सफेद होने लगे. पर उन्हें लड़कों का सॉल्ट और पेपर लुक, यानी काले-सफेद बालों का मिलाजुला लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं था. इसलिए उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी को पूरा ब्लीच कर सफेद कर लिया. बालों के सफेद करने के बाद उनकी उम्र भी ज्यादा दिखने लगी पर ना ही उन्हें और ना ही उनकी पत्नी को इससे फर्क पड़ता है. (फोटो: Facebook/Pawel Ladziak)

रिपोर्ट के मुताबिक पॉवेल की पत्नी मैगदा काफी ग्लैमरस हैं और पति के साथ अक्सर सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करती रहती हैं. उनका कहना है कि उन्हें पॉवेल का ये लुक बहुत पसंद है. हालांकि, शख्स की लेटेस्ट फोटोज में उनकी पत्नी की जगह कोई अन्य महिला नजर आ रही है, इसलिए इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि वो अभी भी अपनी पत्नी के साथ रिश्ते में हैं या नहीं. (फोटो: Facebook/Pawel Ladziak)

आपको बता दें कि पॉवेल पहले काफी दुबले-पतले थे, मगर अचानक उन्हें सोशल मीडिया पर लोगों के सामने खुद को स्टाइलिश दिखाने की सनक सवार हुई और इस वजह से उन्होंने कड़ी मेहनत से बॉडी बनाई और एक पर्सनल ट्रेनर बन गए. अब वो दूसरों को फिट रखने में मदद करते हैं. (फोटो: Facebook/Pawel Ladziak)

'पॉलिश वाइकिंग' के नाम से फेमस पॉवेल के इंस्टाग्राम पर 5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं जो उनकी फोटोज देखकर उनके मुरीद हो जाते हैं. कम उम्र की युवतियां भी उनकी फैन हो जाती हैं. (फोटो: Facebook/Pawel Ladziak)