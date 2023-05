poorest country in the world burundi jogging ban sabse gareeb desh burundi mein jogging ban burundi facts

दुनिया का सबसे गरीब देश, हर तीन में एक व्यक्ति है बेरोजगार! यहां जॉगिंग करने वालों को हो जाती है जेल!

आज हम आपको दुनिया के सबसे गरीब देश (Poorest country in the world) से जुड़ी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको चौंका देंगी. सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि इस देश में जॉगिंग (Why Jogging Ban in Burundi) करने पर प्रतिबंध लगा है. जो भी जॉगिंग करेगा, उसे जेल जाना पड़ेगा.