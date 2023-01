News18 हिंदी | Last Updated:January 04, 2023, 13:58 IST Republic Day 2023 से पहले जानें जल, थल और नभ सेना के सैल्यूट में क्यों है फर्क! हाथ की पोजीशन में है ये अंतर India Republic Day 2023: क्या आपने कभी गौर किया है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों के सैल्यूट (Difference in Salute of Army, Navy and Air force) का तरीका अलग होता है? चलिए आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं. Written by Ashutosh Asthana









साल शुरू होते ही भारत गणतंत्र दिवस (Republic Day 2023) के जश्न में डूबने लगता है. दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्यों के स्तर पर भी गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लोग जुट जाते हैं. इस दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड को टीवी पर देखना किसे नहीं पसंद होगा. इस परेड में भारत के वीर जवान और उनका शौर्य देखने को मिलता है. पर आपने एक और चीज परेड में गौर की होगी. वो हैं परेड के दौरान नजर आने वाले आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान जो देश के राष्ट्रपति और चीफ गेस्ट को सैल्यूट करते हुए आगे बढ़ते हैं. उन सभी जवानों के सैल्यूट (Difference in Salute of Army, Navy and Airforce) करने के तरीके में फर्क होता है. क्या आपने कभी ये गौर किया है, और अगर किया है तो कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है? चलिए आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं.

भारतीय सेना के जवाब जब सैल्यूट (Indian Army salute) करते हैं तो उनकी हथेली खुली होती है और सामने वाली की तरफ पूरी तरह से घूमी होती है. ये सैल्यूट हमेशा उसी हाथ से किया जाता है, जिसे हाथ से सैनिक हथियार पकड़ते हैं और उंगलियां बिल्कुल सीधी होती है और भौं तक को छूती हैं या हैट के बैंड को छूती हैं. इस तरह सैल्यूट करने का अर्थ होता है कि सैनिक खाली हाथ है, उसने हथियार कहीं भी नहीं छुपाया है और वो बिना किसी दुर्भवाना से सामने वाले को सैल्यूट कर रहा है.

आर्मी की तुलना में नेवी (Indian Navy salute) के जवानों का सैल्यूट अलग होता है. उनके हाथ 90 डिग्री एंगल में जमीन की तरफ झुके रहते हैं. वो अपनी हथेली सामने वाले इंसान को नहीं दिखाते. इसका प्रमुख कारण ये है कि जो जवान शिप पर काम करते हैं या सेलर होते हैं, उनके हाथ अक्सर ग्रीज, तेल आदि के चलते गंदे रहते हैं, तो इसलिए वो अपने गंदे हाथों को किसी के सामने नहीं दिखाते.

भारतीय वायुसेना (Indian Airforce salute) के सैल्यूट में आर्मी और नेवी से थोड़ा ही फर्क है. स्कूपव्हूप वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2006 में भारतीय वायुसेना ने सैल्यूट के नए नियम बनाए थे. सैल्यूट के इस तरीके में हथेली को जमीन से 45 डिग्री पर रखना पड़ता है. हथेली का अगला हिस्सा विमान की तरह ऊपर की तरफ उठा रहता है. इससे पहले एयरफोर्स और आर्मी के सैल्यूट एक जैसे होते हैं.