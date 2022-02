News18 हिंदी | February 25, 2022, 11:33 IST Russia-Ukraine War के बीच जानकारों ने बताए न्यूक्लियर हमले से बचने के तरीके, आम लोगों के लिए जानना जरूरी डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (Centers for Disease Control and Prevention) ने हाल ही में आम लोगों के लिए बताया है कि वो न्यूक्लियर हमले (Survival tricks for nuclear attack) से कैसे खुद को सुरक्षित कर सकते हैं.













1 / 5

रूस और यूक्रेन का युद्ध (Russia-Ukraine War) भयंकर रूप लेता जा रहा है. रूस ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन पर हमला (Attack on Ukraine) कर दिया है. इस बीच दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चिंता का माहौल है. लोगों को डर है कि कहीं ये लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध (3rd World War) का रूप ना ले ले क्योंकि तब आम लोगों पर खतरा मंडराने लगेगा. इस बीच अमेरिका की एक एजेंसी ने कहा है कि अगर विश्व युद्ध होता है तो न्यूक्लियर हमला (How to survive Nuclear attack?) होना भी लाजमी है. ऐसे में आम लोगों को पता होना चाहिए कि इस हमले से अपनी जान कैसे बचाई जाए.

2 / 5

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (Centers for Disease Control and Prevention) ने हाल ही में आम लोगों के लिए बताया है कि वो न्यूक्लियर हमले से कैसे खुद को सुरक्षित कर सकते हैं. एजेंसी ने बताया कि अगर किसी भी देश में न्यूक्लियर हमला (how to escape nuclear attack?) होता है तो ये भयानक रूप ले सकता है और लोगों के पास सुरक्षा के लिए कदम उठाने का कम समय बचेगा.

3 / 5

एजेंसी ने बताया कि न्यूक्लियर हमले (Ways to survive nuclear attack?) से बचने के लिए देशों को प्लानिंग और तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी. यही एकमात्र तरीका है जिससे मौत और बीमारियों को रोका जा सके. उन्होंने तरीका बताते हुए कहा कि हमले के बाद के पहले कुछ घंटे बेहद मुश्किल और निर्णायक होते हैं.

4 / 5

उन्होंने कहा कि लोग इस बात को नहीं समझ पाते मगर न्यूक्लियर हमले के पहले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. अगर लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं तो वो 24 घंटे तक घर में ही बंद रहें जिससे उन पर रेडिएशन का खतरा कम हो जाएगा.

5 / 5

सीडीसी ने बताया कि ब्लास्ट के तुरंत बाद घर के अंदर बंद होकर जमीन की तरफ मुंह किए जमीन पर ही लेटे रहें. चेहरा बचाने के लिए फेस मास्क का प्रयोग करें और जब तक कहा ना जाए तब तक घरों में ही बंद रहें. सेंटर के अनुसार घर के ऊपरी मंजिल से बेहतर है कि घर के निचले हिस्से या फिर उससे भी बेहतर है कि घर के अंडरग्राउंड हिस्से में कैद हो जाएं और खिड़की-दरवाजे बंद रखें जिससे हवा के साथ रेडियोएक्टिव गंदगी अंदर ना जाए. इन सब बातों से ज्यादा जरूरी फिलहाल ये है कि घबराएं नहीं, पैनिक ना हों और किसी भी तरह की अफवाह से दूर रहें.