News18 हिंदी | March 21, 2022, 12:34 IST रूस का वीरान गांव जो इंसानों का नहीं, पोलर बियर का बन चुका है घर! शख्स ने खींची चौंकाने वाली Photos













धरती पर भले ही इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है मगर आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसान (Places on earth where humans don't live) या तो ना के बराबर रहते हैं, या फिर रहते ही नहीं हैं. जिन जगहों पर इंसान नहीं हैं वहां प्रकृति का असली रंग देखने को मिलता है. दूसरे जीव-जनतु इन जगहों पर अपना घर भी बना चुके हैं. हाल ही में ऐसी ही एक जगह देखने को मिली रूस में. यहां एक ऐसा गांव (Russian village where polar bears live) है जहां से इंसान जा चुके हैं, सिर्फ पोलर बियर रहते हैं. (सभी फोटोज: Instagram/@master.blaster)

हाल ही में मॉस्को के रहने वाले फोटोग्राफर डिमिट्री कोख (Dmitry Kokh) इस गांव में अचानक पहुंच गया और वहां का नजारा देख उनके होश उड़ गए. उन्होंने इस गांव से जुड़ी कई फोटोज को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था.

डेली स्टार वेबसाइट से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो चुकोतका और व्रैंजेल आइलैंड तक ट्रिप पर गए थे और वहां से याच के जरिए लौट रहे थे. अचानक मौसम खराब हुआ और तेज तूफान आने लगा.

तूफान से बचने के लिए डिमिट्री की याच को कॉलियुचिन (Kolyuchin) आइलैंड मोड़ लिया गया था. डिमिट्री और याच के कैप्टन ने देखा कि आइलैंड बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था. वहां एक पोलर वेदर स्टेशन था जो साल 1992 में बंद हो चुका था मगर डिमिट्री को एक घर में मूवमेंट दिखाई दिया.

अचानक उनको एक घर में पोलर बियर नजर आया और एक के बाद एक कई भालू दिख गए जिसे देखकर वो दंग रह गए. उन्होंने कहा कि सोवियत संघ के वक्त गांव में वेदर स्टेशन था मगर अब वो विरान पड़ा हुआ है.

डिमिट्री ने बताया कि उन्होंने तुरंत अपने ड्रोन कैमरा से भालुओं की फोटो खींचने का प्लान बनाया क्योंकि उनको लगा कि उनके ही इलाके में, ज्यादा नजदीक जाना काफी खतरनाक हो सकता है. उनके ड्रोन में ज्यादा आवाज नहीं होती थी इसके बावजूद भालुओं ने उसे देख लिया. फोटो में भालू ड्रोन की ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं. डिमिट्री का कहना है कि वो इतने भालुओं को एक जगह देखकर हैरान थे. उनको करीब 20 भालू नजर आए जिसमें से घरों में अधिकतर नर ही थे. मादाएं अपने बच्चों के साथ समुद्र के तट पर मौजूद थीं.