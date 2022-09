News18 हिंदी | Last Updated:September 28, 2022, 12:25 IST धरती के बाहर उड़ रहा है कचरा, शनि ग्रह के छल्लों में मौजूद है पानी! सौर मंडल से जुड़े ये फैक्ट कर देंगे हैरान आज हम पूरी दुनिया के बारे में तो नहीं मगर आपको हमारे सौर मंडल (Solar System) के बारे में ऐसी जानकारियां (Amazing facts about solar system) देंगे जो शायद ही आपको पता होंगी. Written by Ashutosh Asthana











इंसान ज्यादा रुपये कमाने के बाद सोचने लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया उसकी है. पर सच तो ये है कि इंसान चाहे जितना अमीर हो जाए, वो इस पूरे ब्रह्मांड (Universe) में बेहद छोटी ईकाई है. अगर हम सम्मिलित रूप से इस पूरी दुनिया को देखें तो शायद एक भी व्यक्ति का वजूद ही ना नजर आए. आज हम पूरी दुनिया के बारे में तो नहीं मगर आपको हमारे सौर मंडल (Solar System) के बारे में ऐसी जानकारियां (Amazing facts about solar system) देंगे जो शायद ही आपको पता होंगी. हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसके बारे में वैज्ञानिक भी सही दावे नहीं कर सकते. अगर सिर्फ अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो ये भी आप की सोच से परे है. सोलर सिस्टम की बात करें तो 8 ग्रह, सूर्य और तारे मिलाकर एक सोलर सिस्टम बनता है. हमारे सोलर सिस्टम की तरह और भी कई सोरल सिस्टम मौजूद हैं. हजारों सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी (Galaxy) बनती है. हमारी गैलेक्सी को आकाश गंगा (Milky Way) कहा जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो वो कितना (How big is our solar system) बड़ा है? वैज्ञानिक दावा करते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का व्यास 19 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट (1 Astronomical Unit) धरती से सूर्य की दूरी है. तो इसके अनुसार हमारे सौर मंडल का व्यास करीब 1.8 अरब मील है. मगर ये भी सिर्फ अंदाजा है क्योंकि सोलर सिस्टम इससे भी बहुत बड़ा है. नासा ने सौर मंडल के आकार को समझाते हुए बताया था कि वॉएज-1 (Voyager 1) नाम का स्पेसक्राफ्ट साल 1977 में धरती से उड़ा था और साल 2012 में वो पहले मैनमेड उपकरण बना जो इंटरस्टेलर स्पेस (Interstellar Space) में चला गया. यानी वो जगह जो सूर्य की पहुंच से परे है. सायटेक डेली वेबसाइट के अनुसार प्लूटो के भी आगे. ये यान इतनी दूर पहुंच चुका है मगर उसके बावजूद इसे करीब 14000 साल लगेंगे सोलर सिस्टम से बाहर जाने में. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

शनि के जो छल्ले यानी रिंग (Saturn Ring made of water) हैं वो पानी से बने हैं. आपको बता दें कि शनि की इस रिंग में जमी हुई बर्फ असंख्य मात्रा में ग्रह के चक्कर लगा रही है. ऑडी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ये छल्ला 90 फीसदी पानी से बना हुआ है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

जब प्लूटो (Pluto) को बौना ग्रह (Dwarf Planet) बताकर ग्रहों के ग्रुप के साल 2006 में हटाया गया तो लोगों को बहुत बुरा लगा. पर इस बात को लेकर दुखी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लूटो के पास दोस्त भी हैं! असल में प्लूटो एक लौता ऐसा ग्रह नहीं है जिसे बौना ग्रह माना जाता है. प्लूटो के ऊपर 5 अन्य बौने ग्रह हैं जिनमें से 4 के बारे में वैज्ञानिकों को काफी पहले पता चल चुका था. इनके नाम रखे गए Ceres, Makemake, Haumea, और Eris. साल 2015 में पांचवें ग्रह के बारे में पता चला और तब उसका नाम रखा गया 2015 TG387 मगर इसे निकनेम मिला गॉबलिन (Goblin). (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

इंसान जिस भी शहर में रहे, वो कचरा जरूर फैलाता है. दिल्ली जैसे शहरों में तो कचरे का पूरा पहाड़ ही बना हुआ है. पर क्या आप जानते हैं कि धरती के बाहर अंतरिक्ष में भी इंसानों ने कचरा (Garbage in space) फैला दिया है? धरती के बाहर स्पेस जंक के करीब 5 लाख पीस चक्कर लगा रहे हैं. हालांकि, ये टॉफी के रैपर या प्लास्टिक नहीं, सैटलाइट और अन्य उपकरणों के टुकड़े हैं जो स्पेस में नष्ट हो गए. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

क्या आप जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम अपनी आधी उम्र (age of solar system) जी चुका है? हमारे सौर मंडल की उम्र 4.5 अरब साल है और वैज्ञानिकों का दावा है कि वो करीब 5 अरब साल और रहेगा और उसके बाद ग्रह सूर्य में समा जाएंगे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अंग्रेजी के एनस शब्द का अर्थ है इंसान के शरीर का वो भाग जहां से वो मल त्यागता है. ऐसे में यूरेनस (Uranus) ग्रह का नाम हंसने के लिए काफी है. पर क्या आप जानते हैं कि ये ग्रह अपने नाम के ही अनुकूल है. दरअसल, वैज्ञानिकों का दावा है कि ग्रह समय-समय पर अपने अंदर से गैस अंतरिक्ष में छोड़ता है. वैज्ञानिकों का दावा है कि यहां पर ज्यादा मैगनेटिक फील्ड है, शायद इस वजह से ग्रह में से गैस निकलती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)