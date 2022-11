News18 हिंदी | Last Updated:November 02, 2022, 14:03 IST True Indian Spy Stories: शाहरुख का 'पठान' नहीं, भारत के ये जासूस हैं असल हीरो! कारनामे जानकर हो जाएंगे दंग True Indian Spy Stories: शाहरुख खान की 'पठान' (Shahrukh Khan Pathaan teaser) का टीजर आ चुका है जिसमें वो भारतीय जासूस का किरदार निभा रहे हैं. पर आज हम आपको भारत के उन असल 6 जासूसों (6 Indian agents who went to Pakistan) के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कारनामों से सभी को चौंका दिया. Written by Ashutosh Asthana











शाहरुख खान, बॉलीवुड के सबसे फेमस सुपरस्टार्स में से एक, आज अपना जन्मदिन (Shahrukh Khan birthday) मना रहे हैं. इस मौके पर सोशल मीडिया पर उनके फैंस उन्हें शुभ संदेश भेज रहे हैं. आज ही उनकी आने वाली फिल्म 'पठान' (Shahrukh Khan Pathaan teaser) का टीजर जारी कर दिया गया है जिसमें वो भारतीय जासूस (Pathaan Indian Spy agent) का किरदार निभाते नजर आएंगे. वैसे बॉलीवुड में जासूसों या एजेंट्स पर कई कमाल की फिल्में बन चुकी हैं और टीजर को देखकर तो यही लग रहा है कि इस फिल्म में शाहरुख, दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और जॉन अब्राहिम (John Abraham) भी धमाल मचाएंगे! पर आपको क्या लगता है कि ये रील लाइफ किरदार, रियल लाइफ जासूसों (Real life Indian Spy) की बराबरी कर पाएंगे! कभी नहीं, क्योंकि असल जिंदगी में उनके पास रीटेक करने का मौका नहीं होता है. आज हम आपको भारत के उन 6 जासूसों (6 Indian agents who went to Pakistan) के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कारनामों से सभी को चौंका दिया, हालांकि, वो अपनी ज्यादातर जिंदगी अंडरकवर होकर ही रहे. ऐसे में इस लेख में दी गई तमाम जानकारियां मीडिया रिपोर्ट्स और सुरक्षा विशेषज्ञों से मिली जानकारी के ही आधार पर हैं. (फोटो: Twitter)

स्कूपव्हूप वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 1965 में मोहनलाल भास्कर (Mohanlal Bhaskar) नाम के एक व्यक्ति को जासूस बनाकर भारत की ओर से पाकिस्तान भेजा गया था. उन्हें पाकिस्तान में मुस्लिम व्यक्ति बनकर रहना था, इसके लिए उनका खतना भी किया गया था और इस्लाम कबूल करने के बाद उनका नाम मोहम्मद असलम कर दिया गया था. उनका मिशन था कि वो पाकिस्तान जाकर उनके न्यूक्लियर मिशन से जुड़ी जानकारी हासिल करें, पर उन्हीं के एक साथ ही उनका पर्दाफाश कर दिया जो भारत के साथ-साथ पाकिस्तान के लिए काम करता था. 14 साल जेल में रहने के बाद उन्हें प्रिज़नर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत को सौंपा गया. तब उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था "पाकिस्तान में भारतीय जासूस" (An Indian Spy in Pakistan). (फोटो: amazon)

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रविंद्र कौशिक (Ravindra Kaushik) को 'द ब्लैक टाइगर' (The Black Tiger) नाम दिया था. रविंद्र राजस्थान में पैदा हुए थे और कम उम्र से ही एक्टिंग के शौकीन थे. 21 साल की उम्र में उन्हें रॉ ने एक नाटक के दौरान देखा था और वहीं से उनकी रॉ एजेंट के तौर पर नियुक्ति हुई थी. इसके बाद उन्हें 2 साल तक ट्रेनिंग दी गई, उर्दू सिखाया गया, पाकिस्तान से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी दी गई और फिर 1975 में उनका दाखिला करांची यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए करवा दिया गया. उन्हें नाम दिया गया एहमद शाकिर. उन्होंने पढ़ाई के बाद पाकिस्तान आर्मी को जॉइन किया और मेजर के पद तक प्रमोट हो गए. इसके बाद उनकी शादी अमानत नाम की लड़की से हुई और दोनों का एक बेटा भी था. 1979 से लेकर 1983 तक उन्होंने पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई जानकारी भारत को दी. मगर उनका राज लोगों को पता लग गया और 1985 मे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. जीवन के आखिरी 16 साल उन्हें मियानवाली जेल में बंद रखा गया जहां टीबी की वजह से साल 2001 में उनकी मौत हो गई. (फोटो: Twitter/@Maverickmusafir)

कश्मीर सिंह (Kashmir Singh) भारतीय आर्मी में काम करते थे जब उन्हें पाकिस्तान में जासूसी करने के लिए भेजा गया था. उन्हें पाकिस्तानी सेना की लोकल यूनिट और बॉर्डर के नजदीक यूनिट के बारे में पता लगाना था. उनके गाइड ने उनके बारे में सच बता दिया और उन्हें 1973 में गिरफ्तार कर लिया गया. 35 सालों तक उन्हें पाकिस्तानी जेल में काफी टॉर्चर किया गया पर साल 2008 में मानवता के नाते उन्हें रिहा कर दिया गया था. (फोटो: Twitter/The_x2_)

'भारत के जेम्स बॉन्ड' (James Bond of India) के नाम से फेमस अजीत डोवाल (Ajit Doval) केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी थे और उन्होंने पाकिस्तानी मुसलमान के रूप में 7 साल पाकिस्तान में ही गुजारे थे. तब उन्होंने पाकिस्तान से जुड़ी कई खुफिया जानकारी भारतीय सेना तक पहुंचाई थी. एजेंट के तौर पर अपना काम पूरा करने बाद उन्होंने 6 साल तक इस्लामाबाद के भारतीय हाईकमिशन में काम किया था. अब वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं. (फोटो: Twitter/@IAjiitDoval_)

सरस्वती राजमणि (Saraswathi Rajamani) ने सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी को 1942 में सिर्फ 16 साल की उम्र में ही जॉइन कर लिया था. वो झांसी की रानी रेजिमेंट की हिस्सा थीं जिसका काम अंग्रेजों की खुफिया जानकारी जुटाना था. वो अक्सर पुरुष का भेस बनाकर अंग्रेजों के पास जाती थीं और जानकारी ले आती थीं. अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए वो एक बार डांसर का भेस बनाकर पहुंच गईं और उसे वहां से छुड़ा लाईं. इस रेस्क्यू में उनके पैर पर गोली भी लगी थी. (फोटो: Twitter/@rama_rajeswari)

आलिया भट्ट ने 'राजी' फिल्म में 'सहमत' (Sehmat Khan) का ही किरदार निभाया था. वो एक भारतीय कश्मीरी थीं जिन्होंने 1971 के भारत-पाक युद्ध में अहम किरदार निभाया था. उनकी शादी एक पाकिस्तानी सैनिक से हुई थी. उसके जरिए वो पाकिस्तान की खुफिया जानकारियां भारत पहुंचाती थीं. उन्होंने ही आईएनएस विराट को डुबाने के पाकिस्तान के प्लान को फेल किया था क्योंकि उनकी जानकारी के आधार पर भारत ने शिप को पहले ही हटा लिया था. जब वो भारत लौटीं तो वो पाकिस्तानी सैनिक के बच्चे की मां बनने वाली थीं. उनके बेटे ने बाद में भारतीय सेना को जॉइन किया था. (फोटो: Twitter/@jhonkahawaka)