News18 हिंदी | Last Updated:November 15, 2022, 11:25 IST Shraddha Murder Case की तरह खौफनाक हैं ये मामले; किसी ने इंसान के किए टुकड़े, किसी ने घर को बनाया कब्रिस्तान! Shraddha Murder Case ने पूरे भारत को दहला दिया पर दुनिया में इस तरह के और भी कई केस हो चुके हैं जो बेहद खौफनाक थे जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. ये हैं दुनिया के 5 सबसे खौफनाक हत्या (5 most gruesome murders) के मामले. Written by Ashutosh Asthana











दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस (Shraddha Murder Case) के बारे में जो कोई भी सुन रहा है, उसकी रूह कांप जा रही है. आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Amin Poonawalla) ने अपनी प्रेमिका और लिव-इन पार्टनर श्रद्धा को मौत के घाट उतारा और फिर उसके 35 टुकड़े कर के दिल्ली (Delhi Murder Case) के अलग-अलग हिस्सों में फेंक दिया. अपराधी ने शरीर के टुकड़ों को रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल किया था. भारत में हत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं जो बेहद निर्मम (Most brutal murders in the world) रहे हैं मगर ये उन सबसे अलग और दिल दहला देने वाला है. इस तरह के मामले दुनिया के अन्य हिस्सों में भी पहले हुए जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. ये हैं दुनिया के 5 सबसे खौफनाक हत्या (5 most gruesome murders) के मामले. (फोटो: Canva और न्यूज18 हिन्दी से)

ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली कैथरीन नाइट (Katherine Knight) एक ऑस्ट्रेलियाई महिला थी जिसने साल 2000 में अपने पति जॉन प्राइस (John Price) को मौत के घाट उतार दिया. इंसाइडर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार महिला ने पति पर 37 बार चाकू से वार किया था और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े किए. फिर उसने उन टुकड़ों को सब्जियों और अन्य मसालों के साथ पकाया और डिनेर टेबल तैयार किया. वो अपने बच्चों को उन्हीं के पिता के टुकड़े खिलाना चाहती थी. मौके पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने महिला को बेहोशी की हालत में देखा और स्टोव पर पति के सिर को उबलते हुए पाया. कैथरीन पहली ऐसी महिला थी जिसे बिना पेरोल के उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इंसाइडर वेबसाइट की साल 2018 की रिपोर्ट के अनुसार महिला न्यू साउथ वेल्स के सिल्वरवॉटर करेक्शनल कॉम्प्लेक्स में सजा काट रही है. (फोटो: Twitter/@Iceberggx)

महिलाओं की सैंडल-अंगों से बनाता था सामान- साल 1968 के दौरान पोर्टलैंड की महिलाएं जेरी ब्रूडॉस (Jerry Brudos) नाम के सीरियल किलर से खौफ में थीं. पुलिस को 22 साल की एक युवती की लाश जब नदी में मिली तो उन्होंने छानबीन की और 4 अन्य लाशें भी मिल गईं. इन लाशों से मिले सुराग के जरिए पुलिस जेरी तक पहुंची. पुलिस ने पाया कि वो मारने के बाद महिलाओं के पैर काटकर रख लेता था और उन्हें हील में पहनाकर उनकी फोटो खींचता था. यही नहीं, वो महिलाओं के ब्रेस्ट से पेपर वेट बनाता था. (फोटो: Twitter/@truecrimewitch)

1970 के अंत और 1980 की शुरुआत में जापान का एक सनकी किलर कुख्यात हो गया जो औरतों की शरीर के टुकड़े खा जाता था. सगावा (Issei Sagawa) नाम का व्यक्ति टोक्यो में रहता था और उसे पश्चिमी देशों की लंबी लड़कियां इस हद तक पसंद थीं कि वो उनसे नजदीकियां बढ़ाता और उनका रेप करने के बाद उन्हें मारकर उनके शरीर के टुकड़ों को खा जाता था. उसका कद सिर्फ 5 फीट था. इंनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार व्यक्ति आज भी आजाद घूमता है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था पर पाया कि वो पागल है. जिसके बाद उसका इलाज चला था. (फोटो: Twitter/@NikozKontoz)

80-90 के दशक में हर्बर्ट बॉमिस्टर (Herbert Baumeister) नाम का व्यक्ति तब कुख्यात हुआ जब पता लगा कि वो गे मर्दों को घर बुलाकर उनकी हत्या करता था और अपने घर के आंगन में पुल के किनारे उन्हें दफना देता था. जब उसे पता चला कि पुलिस उसके पीछे है तो वो कनाडा भाग निकला जहां उसने खुद को गोली मार ली. पुलिस ने अंदाजा लगाया कि उसने कुल 10-20 लोगों की जान ली थी. (फोटो: Twitter/@JURYR00M)

अमेरिका का खूंखार हत्यारा रॉबर्ट बर्डेला (Robert Berdella) ने करीब 6 युवकों की हत्या की और उनके शरीर के टुकड़े कर घर में रखने लगा. मारने से पहले वो उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर करता और फिर रेप भी करता. वो शायद ना पकड़ा जाता पर उसका 7वां शिकार घर से भाग निकला. पुलिस ने जब उसके घर पर छापा मारा तो उन्हें वहां से इंसानी शरीर के टुकड़े मिले. उसे उम्र कैद की सजा मिली थी और 1992 में हार्ट अटैक से जेल में ही उसकी मौत हो गई. (फोटो: Twitter/@clevelandbeyond)