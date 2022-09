News18 हिंदी | Last Updated:September 23, 2022, 09:08 IST किसी की पैंट में था सांप तो कोई थैली में ले जा रहा था 5000 जोंक! तस्करी से जुड़े ये 5 मामले हिलाकर रख देंगे आज हम आपको जानवरों की तस्करी से जुड़े 5 ऐसे मामलों (5 Bizarre Animal Smuggling Attempts) के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद अजीबोगरीब हैं और उनके बारे में जानकर सुरक्षा एजेंसियां भी हैरानी में पड़ गई थीं. Written by Ashutosh Asthana











जानवरों की तस्करी (smuggling of animals) से जुड़े मामले दुनिया के अलग-अलग देशों से सामने आते रहते है. जुर्म की दुनिया से जुड़े लोग प्रकृति और पर्यावरण को ताक पर रखकर ऐसे जानवरों की तस्करी करते हैं जिनका प्रकृति बचाने में अहम योगदान है और इसी के कारण वो जानवर विलुप्त भी हो जाते हैं. यूं तो आपने भारत समेत दूसरे देशों में जानवरों की या उनके शरीर के किसी खास भाग की तस्करी के बारे में काफी सुना होगा मगर आज हम आपको ऐसे 5 तस्करी से जुड़े मामलों (5 Bizarre Animal Smuggling Attempts) के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद अजीबोगरीब हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva/प्रतीकात्मक फोटो: r/Warframe/Reddit)

इसी महीने जर्मनी (Germany) में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया. यहां डसेलडॉर्फ एयरपोर्ट (Duesseldorf Airport) पर एक फ्लाइट नाइजीरिया (Nigeria) से पहुंची. जब एयरपोर्ट कर्मियों ने फ्लाइट के कार्गो में रखे सामान के चेक किया तो उनके होश उड़ गए. कार्गो बॉक्स में 8 इंच का विशाल घोंघा (Giant Snails) मिला. उन्होंने गौर किया कि कार्गो बॉक्स के एक तरफ से घोंघा चलता चला आ रहा है. जब उन्होंने उस बैग को देखा तो उसमें एक और विशाल घोंघा नजर आया. फिर उन्होंने कार्गो में रखे बैग की जांच की तो उन्हें अलग-अलग बैग से कुल 93 विशाल घोंघे मिले. इसके अलावा 63 पाउंड मछली और स्मोक्ड मीट भी उन्हें बैग में मिला जो एक सूटकेस में बंद था. जांच के बाद पता चला कि ये सारा सामान जर्मनी में स्थित एक अफ्रीकन स्टोर के लिए था. पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि इस मामले में कोई गिरफ्तारी हो पाई है या नहीं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

साल 2018 में अमेरिका के बॉर्डर पर गश्त लगा रहे सिपाहियों का हैरान करने वाली घटना से सामना हुआ. उन्हें 3 लोग नजर आए जो मेक्सिको (America-Mexico border) से अमेरिका के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे. ब्राउन्सविले (Brownsville) के बॉर्डर पर जब उन तीन लोगों ने गौर किया कि उनकी घुसपैठ पकड़ी गई है तो वो अपने साथ लिए बैग को वहीं गिराकर मेक्सिको की तरफ भाग निकले. जब अमेरिकी जवानों ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसके अंदर 4 महीने का बाघ (4 month tiger in bag) बेहोशी की हालत के मिला. बाघ जीवित था मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे तुरंत ही ग्लैडीज़ पोर्टर जू ले जाया गया जहां उसकी जान बचा ली गई. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

किसी भी जानवर की तस्करी के तुलना में सबसे मुश्किल होता है मछलियों (fish smuggling) को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. मगर साल 2005 में जब मेलबर्न एयरपोर्ट (Melbourne Airport) पर एक महिला को पकड़ा गया तो कर्मी भी दंग हो गए क्योंकि उसने मछलियों की तस्करी को बहुत आसान बना दिया था. महिला सिंगापुर से आई थी और कस्टम विभाग ने उसे रूटीन चेकअप के लिए रोका. वो उसे छोड़ने ही वाले थे जब अचानक उसकी कमर के पास से छप-छप की आवाज आने लगी, जैसे पानी से उठती है. उन्होंने जब महिला की जांच की तो पता चला कि उसने अपनी स्कर्ट के नीचे एक खास कपड़ा पहना था जिसमें 15 प्लास्टिक बैग बंधे थे और उसमें जिंदा मछलियां थीं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

ये सुनकर ही किसी के भी होश उड़ जाएंगे कि कोई तस्करी के लिए पैंट में सांप (Snakes in pant for smuggling) तक भरने को तैयार हो जाता है. इसी साल फरवरी में अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर पर जोज़ मैनुएल पेरेज़ (Jose Manuel Perez) नाम एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जो कार के जरिए अमेरिका में प्रवेश कर रहा था. जब उसकी जांच हुई तो सुरक्षा विभाग को उसकी पैंट के अंदर से करीब 60 छिपकलियां और सांप (man smuggle reptiles in pants) मिले. कई जानवर तो पाउच में उसके प्राइवेट पार्ट के बिल्कुल नजदीक मौजूद थे. इस चक्कर में उनकी दम घुटने से मौत हो गई. जोज़ को गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि उसने करीब 1700 जानवरों की तस्करी, मेक्सिको और हॉगकॉग से अमेरिका में की है. (प्रतीकात्मक फोटो: r/Warframe/Reddit)

अक्टूबर 2018 में कनाडा के टोरंटो (Toronto, Canada) में स्थित पीयर्सन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (Pearson International Airport) पर एक शख्स के पकड़ा गया जिसके पास से 5 हजार जोंक बरामद हुए थे. सुरक्षा विभाग को शख्स के पास से एक फैब्रिक बैग मिला जिसके अंदर कुल 4788 जोंक गीले कपड़े में रखे हुए थे. शख्स किसी तरह सिक्योरिटी से आसानी से पास हो चुका था. अब ऐसे में या तो एक्स-रे मशीन में जोंक (5000 Leeches in bag for smuggling) नजर नहीं आए और या फिर जांच करने के लिए वहां मौजूद शख्स ने अपना काम ठीक से नहीं किया. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)