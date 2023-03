News18 हिंदी | Last Updated:March 22, 2023, 15:32 IST जिन चीजों का आज औरतें करती हैं इस्तेमाल, पुरुषों के लिए हुआ था उनका आविष्कार, चौथी वस्तु है सबसे शॉकिंग! आज हम आपको ऐसी 8 वस्तुओं (8 things used by women made for men) के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका आविष्कार पुरुषों के लिए हुआ था पर अब औरतें उनका प्रयोग करती हैं वहीं बहुत सी ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें महिलाओं के लिए बनाया गया था पर मर्द उनका प्रयोग करते हैं. Written by Ashutosh Asthana









फैक्ट्रियों में हर रोज कई ऐसे सामान बनाए जाते हैं जो इंसानों के जीवन को आसान बनाते हैं. इन सामानों के लिए कंपनियां टार्गेट ऑडियंस चुनती है जो उम्र, शौक, जगह के अनुसार बंटे हो सकते हैं पर उससे पहले जनता के जेंडर को देखकर सामान बनाया जाता है, यानी पुरुषों के इस्तेमाल करने वाले सामान और महिलाओं के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं. हर सामान का इस्तेमाल दोनों वर्गों के लिए अलग-अलग बनता है पर आप एक बात नहीं जानते होंगे कि कुछ सामान पुरुषों के लिए बनते थे जिन्हें औरतें इस्तेमाल करने लगी थीं वहीं कुछ सामानों को पुरुष इस्तेमाल करते हैं मगर वो महिलाओं के लिए बनाई गई थीं. आज हम आपको ऐसी ही 8 वस्तुओं (8 things used by women made for men) के बारे में बताने जा रहे हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

आपने महिलाओं को ड्रेस के नीचे स्टॉकिंग (Stockings for men) या टॉप्स के साथ लेगिंग पहने तो देखा होगा. ये आम वस्त्र है जिसे औरतें पहनती हैं पर क्या आप जानते हैं कि इसका आविष्कार महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पुरुषों के लिए हुआ था! ऑडी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 9वीं सदी तक पुरुष स्टॉकिंग पहना करते थे. अमीर पुरुष अधिकतर इस ड्रेस को पहने नजर आते थे. हालांकि, 18वीं सदी से महिलाएं इसे पहनने लगीं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

थॉन्ग (Thongs made for men) यानी जी स्ट्रिंग वाली अंडरवियर आज के समय में महिलाओं के लुक को ग्लैमरस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं पर क्या आप जानते हैं कि ये पुरुषों के लिए बनी थीं! पुराने वक्त में मिस्त्र, ग्रीस और जापान में थॉन्ग अंडरवियर पहनी जाती थी और इसे सिर्फ पुरुष ही पहनते थे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

मेकअप आज के वक्त में महिलाओं के लिए बेहद जरूरी हो चुका है. पार्टी हो या कोई उत्सव, कॉलेज से लेकर ऑफिस तक के किसी फंक्शन में महिलाएं बिना मेकअप किए नहीं जाती हैं. पर मेकअप भी पुरुषों के लिए पुराने वक्त में अहम रहा है. ऐसा नहीं है कि औरतें मेकअप नहीं किया करती थीं, वो बिल्कुल करती थीं पर प्राचीन मिस्त्र में पुरुष भी अपनी आंखों में मोटे आईलाइनर, लिपस्टिक, लगाया करते थे जिससे वो अमीर नजर आएं. रोमन पुरुष भी गालों को खास पदार्थ से लाल किया करते थे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

क्रॉप टॉप (Crop top made for men) आज के वक्त में लड़कियों का सबसे फेमस कपड़ा बन चुका है. छोटे शहर की लड़कियां हों या बड़े शहर की, आपको वो क्रॉप टॉप में नजर आ जाएंगी. पर ये ड्रेस भी पुरुषों के लिए बनी थी. अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर्स ऐसे क्रॉप टॉप पहना करते थे और 80-90 के दशक में इसे पुरुषों का सबसे खास वस्त्र माना जाता था. पर 90 का दशक खत्म होते-होते पुरुषों को अपना पेट दिखाना अटपटा लगने लगा और धीरे-धीरे ये फैशन महिलाओं के हत्थे चढ़ गया. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

हाई हील्स भले ही दर्द देने वाली होती हों पर औरतें इसे बड़े ही शौक से पहनती हैं. इन हील्स से जुड़ा एक खास फैक्ट ये है कि इन्हें सबसे पहले पर्शियन सैनिक पहना करते थे. ये घोड़ों पर बैठकर युद्ध करने वाले सैनिक पहना करते थे क्योंकि हील होने के कारण उनके पैर घोड़ों के रकाब पर फंस जाते थे और लड़ाई के दौरान वो घोड़ों की काठी से गिरते नहीं थे. 17वीं सदी में फ्रेंच मर्दों ने भी हील्स पहनना शुरू किया था. 18वीं सदी तक जब महिलाओं के सकर्ट की लंबाई छोटी होने लगी तो उनके पैर दिखने लगे. तब से उन्होंने हील्स पहनना शुरू किया और पुरुषों ने उसे त्याग दिया. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

कुछ सामान ऐसे भी हैं जिनका आविष्कार महिलाओं के लिए हुआ था पर पुरुष इस्तेमाल करने लगे हैं. ओल्ड स्पाइस के शुरुआती विज्ञापनों में बोलते थे- "मर्द की तरह महकें!" ये विडंबना की बात है क्योंकि सबसे पहला ओल्ड स्पाइस प्रोडक्ट महिलाओं के लिए था. साल 1937 में लॉन्च हुआ ओल्ड स्पाइस असल में महिलाओं का परफ्यूम था. एक साल बाद पुरुषों के लिए ओल्ड स्पाइस सेंट लॉन्च हुआ था. (प्रतीकात्मक फोटो: Amazon)

कलाई पर पहनने वाली घड़ियां यूं तो आज के वक्त में पुरुष और औरतें दोनों ही पहनते हैं मगर रॉलेक्स जैसी भारी भरकम डायल (घड़ी का Dial यानी वो गोल हिस्सा जिसमें समय दिखता है और मिनट-घंटे वाले कांटे लगे होते हैं) वाली घड़ियों को आज के वक्त में मर्दाना लुक वाला माना जाता है. पर क्या आप जानते हैं कि घड़ियों औरतों के लिए ही बनाई गई थीं. पहले विश्व युद्ध तक हाथ पर बांधने वाली घड़ियों को महिलाओं के जेवर की तरह जनाना माना जाता था और पुरुष इसे भूलकर भी नहीं पहनते थे क्योंकि वो औरतों के सामान का हिस्सा था. पुरुष पॉकेट वॉच रखा करते थे. मगर युद्ध के दौरान जब लोगों को खराब रास्तों पर चलना पड़ा तो पॉकेट वॉच गिरने का डर होता था. इस वजह से घड़ियां कलाई पर बंधने लगीं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

फोर्ड मस्टंग कार पुरुषों को इतनी पसंद होती है कि वो उनकी ड्रीम कार बन जाती है. इस कार को मर्दानगी का दिखावा करने से जोड़कर देखा जाता है. पर 60 के दशक में जब मस्टंग पहली बार लॉन्च हुई थी तब इसे महिलाओं की कार बताकर इसकी मार्केटिंग की जाती थी. इसके ट्रंक में ज्यादा सामान भरा जा सकता था, इसलिए इसे सुपरमार्केट की स्वीटहार्ट बताया जाता था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)