News18 हिंदी | Last Updated:November 30, 2022, 13:25 IST Top 10 Currencies of the World: रुपये के मुकाबले बहुत मजबूत हैं ये मुद्राएं, सबसे नीचे है अमेरिकी डॉलर! दुनिया में कई ऐसी मुद्राएं हैं जो डॉलर के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हैं. आज हम आपको दुनिया की 10 सबसे ताकतवर मुद्राओं (Top 10 currencies of the World) के बारे में बताने जा रहे हैं. खबर में दी हुई कीमत गूगल के अनुसार लेटेस्ट है. Written by Ashutosh Asthana











दुनिया सिर्फ एक चीज से चलती है, वो धन-दौलत और उसके कमाने के लिए हर व्यक्ति मेहनत करता है. पर क्या आप जानते हैं कि हर देश के व्यक्ति द्वारा कमाए गए धन की कीमत अलग-अलग होती है. जो भारत में लखपति होगा, जरूरी नहीं कि वो अमेरिका में भी उतने ही पैसे कमाने के बाद लखपति रहे और इंडोनेशिया या मालदीव जैसे देश में तो उसकी आमदनी काफी बढ़ जाएगी. दुनियाभर में आमतौर पर मुद्राओं का आंकलन अमेरिकी डॉलर के हिसाब से किया जाता है. तो क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिकी डॉलर 'दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा' (Most powerful currencies of the World) है? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा. दुनिया में कई ऐसी मुद्राएं हैं जो डॉलर के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हैं. आज हम आपको दुनिया की 10 सबसे ताकतवर मुद्राओं (Top 10 currencies of the World) के बारे में बताने जा रहे हैं. खबर में दी हुई कीमत गूगल के अनुसार लेटेस्ट है. (फोटो: Canva)

हर किसी को लगता है कि अमेरिकी डॉलर सबसे मजबूत होता है पर ये बिल्कुल गलत है. रिपोर्ट्स के अनुसार रुपये की तुलना में सबसे ज्यादा कीमती कुवैती दिनार (Kuwaiti Dinar) है. अगर आप 1 कुवैती दिनार को रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो आपको कुल 264.89 रुपये मिलेंगे, यानी 1 कुवैती दिनार की कीमत 265 रुपये है. (फोटो: Canva)

दूसरी सबसे मजबूत मुद्रा है बाहरीन दिनार (Bahraini Dinar). इस 1 दिनार की कीमत 216.30 रुपये है. इसका इस्तेमाल सिर्फ बाहरीन में ही होता है. (फोटो: Canva)

ये ओमान की राष्ट्रीय मुद्रा है. ओमानी रियाल (Omani Rial) 1 हजार छोटे टुकड़ों में बंटा होता है जिसे बाइसा कहते हैं. 1 ओमानी रियाल की कीमत 211.79 रुपये होती है. (फोटो: Canva)

जॉर्डन की राष्ट्रीय मुद्रा को जॉर्डेनियन दिनार (Jordanian Dinar) कहते हैं. ये दुनिया की चौथी सबसे मजबूत मुद्रा है. 1950 में ये आधिकारिक मुद्रा बन गई थी. 1 जॉर्डेनियन दिनार की कीमत 115.01 रुपये है. (फोटो: Canva)

ग्रेट ब्रिटिश पाउंड (Great Britain Pound), पाउंड स्टर्लिंग या जीबीपी भी काफी मजबूत करेंसी है. ये दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी है जो अभी भी इस्तेमाल में है. फिलहाल 1 ब्रिटिश पाउंड की कीमत 97.60 रुपये है. (फोटो: Canva)

गिब्राल्टर पाउंड (Gibraltar Pound), गिब्राल्टर की राष्ट्रीय मुद्रा है. इसे ब्रिटिश पाउंड के साथ फेस वैल्यू पर बदला जा सकता है. ऐसे में गिब्राल्टर देश में आप ब्रिटिश पाउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 1 गिब्राल्टर की कीमत 97.60 रुपये है. (फोटो: Canva)

कैयमन आइलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है कैयमन आइलैंड डॉलर (Cayman Island Dollar). ये ब्रिटेन का स्वायत्त क्षेत्र है. 1 कैयमन आइलैंड डॉलर की कीमत 97.58 रुपये है. (फोटो: Canva)

स्विट्जर्लैंड और लाइकटेंस्टीन की राष्ट्रीय मुद्रा स्विस फ्रैंक (Swiss Franc) है. 1 स्विस फ्रैंक की कीमत 85.63 रुपये है. (फोटो: Canva)

यूरो (Euro), यूरोप के 19 देशों में चलने वाली करेंसी है. जर्मनी, फ्रांस, और स्पेन की ये आधिकारिक मुद्रा है. ये दुनिया की दूसरी रिजर्व करेंसी है. 1 यूरो की कीमत 84.42 रुपये है. (फोटो: Canva)

अमेरिकी डॉलर- ये दुनिया की सबसे ज्यादा रिजर्व की जाने वाली करेंसी (US Dollar) है जिसे दुनिया के कई देश अपने सेंट्रल बैंक्स में लेनदेन के लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अमेरिकी डॉलर का 88.3 फीसदी डेली ट्रेड होता है. 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 81.55 रुपये है. इस तरह आप देख सकते हैं कि टॉप-10 मजबूत करेंसी की लिस्ट में अमेरिकी डॉलर सबसे नीचे है. (फोटो: Canva)