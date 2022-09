News18 हिंदी | Last Updated:September 20, 2022, 14:02 IST ये हैं सऊदी अरब के 10 सबसे अय्याश राजा, किसी की 30 पत्नियां तो कोई है 100 बच्चों का पिता! आज हम आपको सऊदी अरब (Saudi Arabia kings with most wives and kids) के कुछ ऐसे अय्याश राजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी पत्नियों और बच्चों की संख्या के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. साऊदी अरब के पहले राजा की ही पीढ़ी आज तक उस देश पर राज कर रही है. Written by Ashutosh Asthana











Follow us on

1 / 11

सऊदी अरब (Saudi Arabia king family tree) में सालों पहले देश को एकजुट रखने का सबसे आसान तरीका शादियों को माना जाता था. दरअसल, जब भी कोई दुश्मन किसी राजा के ऊपर अटैक करता है, तब वो उस राज्य की बेटी से शादी कर लेता. ऐसे में देश या राज्य के अंदर गृहयुद्ध का डर काफी हद तक कम हो जाता है, लेकिन शांति बनाए रखने के चक्कर में राजाओं की कई शादियां हो जाती थीं और फिर उनके कई बच्चे भी हो जाते थे. इनमें से कुछ राजाओं ने तो मनमर्जी से खूब शादियां कीं और बच्चे भी पैदा किए. आज हम आपको सऊदी अरब (Saudi Arabia kings with most wives and kids) के कुछ ऐसे ही अय्याश राजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं. (फोटो: Wikipedia)

2 / 11

अबदुल्लाजीज बिन अब्दुल रहमान अल साऊद (Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud) को सऊदी अरब का फाउंडर माना जाता है. 132 से 1953 तक वो साऊदी के राजा थे. जानकारी के अनुसार इनकी करीब 22 पत्नियां थीं अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वो दूसरे समुदायों की महिलाओं से शादी कर लेते थे. रिपोर्ट्स की मानें तो उनके 100 बच्चे थे जिनमें से 45 बेटे थे. (फोटो: Wikipedia)

3 / 11

साऊद बिन अब्दुल्लाजीज अल साऊद (Saud bin Abdulaziz Al Saud) अरब के पहले राजा के दूसरे बेटे थे. वो 1953 से 1964 तक साऊदी अरब के राजा रहे. उनकी 30 से ज्यादा पत्नियां थीं मगर कई पत्नियों से जुड़े रिकॉर्ड नहीं हैं. उनके कुल 108 बच्चे थे जिनमें से कुछ ही को पब्लिक रोल दिया गया था. (फोटो: Wikipedia)

4 / 11

फहाद बिन अब्दुलाजीज अल साऊद (Fahd bin Abdulaziz Al Saud 1982) से 2005 तक साऊदी अरब के राजा थे. वो राजा अब्दुलाअजीज के 8वें बेटे थे. उनकी करीब 13 पत्नियां थीं. उनके 6 बेटे और 4 बेटियां थीं. (फोटो: Wikipedia)

5 / 11

अब्दुल्ला बिन अब्दुलाजीज अल साऊद (Abdullah bin Abdulaziz Al Saud), साऊदी अरब के पहले राजा के 10वें बेटे थे. इनकी मौत 2015 में हुई थी. उनकी करीब 30 पत्नियां थीं और कुल 36 बच्चे थे, जिनमें से 16 लड़के थे. (फोटो: Wikipedia)

6 / 11

अब्दुल मुहसिन बिन अब्दुल्लाजीज अल साऊद (Abdul Muhsin bin Abdulaziz Al Saud) सबसे पहले राजा के 13वें बेटे थे. जिनकी मौत 1985 में हो गई थी. उन्हें मदीना का गवर्नर बनाया गया था. उनकी 8 पत्नियां थीं और 12 बच्चे थे. (फोटो: arabnews.com)

7 / 11

फैजल बिन अब्दुल्लाजीज अल साऊद (Faisal bin Abdulaziz Al Saud) 1964 से 1975 तक सऊदी अरब के राजा थे मगर 1975 में उनकी हत्या कर दी गई थी. पहले राजा के वो तीसरे बेटे थे. उन्होंने करीब 7 शादियां की थीं. (फोटो: Wikipedia)

8 / 11

खालिद बिन अब्दुलाजीज अल साऊद (Khalid bin Abdulaziz Al Saud) पहले राजा के पांचवें बेटे थे. 1975 से 1982 तक वो साऊदी के राजा थे. उन्होंने 4 बार शादी की थी और उनके 10 बच्चे थे. (फोटो: Wikipedia)

9 / 11

तलाल बिन अब्दुल्लाजीज अल साऊद (Talal bin Abdulaziz Al Saud) साऊदी अरब के पहले राजा के 20वें बेटे थे. साल 2018 में उनकी मौत हो गई. उन्होंने 4 बार शादी की जिससे उनके कुल 15 बच्चे हुए. (फोटो: Wikipedia)

10 / 11

नेफ बिन अब्दुल्लाजीज अल साऊद (Nayef bin Abdulaziz Al Saud) साऊदी के पहले राजा के 23वें बेटे थे. उनकी 3 शादियां हुई थीं और वो 10 बच्चों के पिता थे. (फोटो: Wikipedia)

11 / 11

सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल साऊद (Salman bin Abdulaziz Al Saud) साऊदी के पहले राजा के 25वें बेटे हैं और वो साऊदी अरब के वर्तमान राजा हैं. उनकी 3 शादियां हो चुकी हैं और उनके 13 बच्चे हैं. (फोटो: Wikipedia)