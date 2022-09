News18 हिंदी | September 15, 2022, 14:55 IST दुनिया के 5 सबसे गंदे जॉब्स, सैलरी में मिल जाएंगे लाखों रुपए, फिर भी नहीं करना चाहेंगे आप ये काम! आज हम आपको दुनिया के 5 (Dirty Jobs That Pay Well) ऐसे कामों के बारे में बताएंगे जिसे भारत में लोग बुरी नजर से देखते हैं और अगर भारतीयों को ये काम दिए जाएं तो शायद वो इसे करेंगे. Written by Ashutosh Asthana











आपने 'कंपनी' फिल्म का एक गाना तो जरूर सुना होगा, 'गंदा है पर धंधा है ये!' दुनिया में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो दूसरों की नजरों में अच्छे नहीं होते, मगर जो लोग उन्हें करते हैं, वो सिर्फ पैसों के लिए उन्हें करते हैं. आज हम आपको दुनिया के 5 (Dirty Jobs That Pay Well) ऐसे कामों के बारे में बताएंगे जिसे भारत में लोग बुरी नजर से देखते हैं और अगर भारतीयों को ये काम दिए जाएं तो शायद वो इसे करेंगे. बड़ी बात ये है कि इन कामों में भारतीय करेंसी के हिसाब से लाखों (High Pay Jobs that no one wants to do) रुपये मिलते हैं. रिपोर्ट में बताई गई सैलरी भारत के हिसाब से नहीं है बल्कि दुनिया के अलग-अलग देशों के हिसाब से है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

क्राइम सीन यानी वो जगह जहां किसी जुर्म को अंजाम दिया गया है. जब उस जगह की अच्छे से जांच हो जाती है तो उसे साफ करने के लिए लोग होते हैं जिन्हें क्राइम सीन क्लीनर (Crime Scene Cleaner) कहते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि कई देशों में ये लोग 60 लाख रुपये सालाना तक कमाते हैं मगर इनका काम काफी गंदा होता है. इन्हें लाश से लेकर अन्य चीजों को जुर्म की जगह से साफ करना पड़ता है. लोगों को लाश के पास पैदा होने वाले बैक्टीरिया से इंफेक्शन भी हो सकता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

भारत में आपने देखा होगा कि कचरा उठाने की जो गाड़ी आती है, उसके साथ आने वाले सफाई कर्मियों (Garbage collector) का काम कितना मुश्किल और गंदा होता है. उन्हें लोगों के घर जा-जाकर सड़ा-गला कूड़ा उठाना पड़ता है. कई जगहों पर ये लोग साल का 47 लाख रुपये तक कमा लेते हैं, मगर सच तो ये है कि अगर हमें ये काम दिया जाए तो हम कभी नहीं करना चाहेंगे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

कई देशों में पोर्टेबल टॉयलेट क्लीनर (Portable toilet cleaner) होते हैं. दरअसल, बहुत सी जगहों पर ऐसे टॉयलेट होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है. अब ये किसी टॉयलेट के टैंक या निकासी के अन्य साधनों से तो जुड़े नहीं होते. ऐसे में उन्हें साफ करने के लिए इन टॉयलेट क्लीनर की जरूरत पड़ती है जो हर दिन लोगों के मलों को साफ करते हैं. इन्हें भी साल का 47 लाख रुपये तक मिल जाता है मगर ये काम काफी घिनौना है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

समुद्री जीवों को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सी-फूड का बिजनेस भी काफी सफल माना जाता है. इसी से जुड़ा एक काम है क्रैब कैचिंग का. जो लोग इसे करते हैं उनकी जिंदगी काफी खतरे में होती है क्योंकि पहले तो उन्हें समुद्र से सामना करना पड़ता है और उसके बाद खतरनाक केकड़ों (crab catcher) का भी सामना करना पड़ता है जो अगर काट लें तो शरीर सुन्न पड़ जाता है. ये जितने अच्छे केकड़े पकड़ेंगे, उतना इनको प्रॉफिट मिलता है. वाइज़ स्टेप वेबसाइट के अनुसार ये लोग दो महीने में 40 लाख रुपयों तक कमा लेते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

प्रोक्टोलॉजिस्ट (proctologist) वो डॉक्टर होते हैं जो मलाशय की जांच करते हैं. इनको मरीज के मलाशय और उनके मल की जांच करनी पड़ती है. वैसे तो ये डॉक्टर ही हैं मगर काम काफी घिनौना होता है. कई देशों में ये डॉक्टर साल का 3 करोड़ रुपये तक कमा लेते हैं मगर बहुत से लोग उसके बावजूद भी शायद इस काम को नहीं करना चाहेंगे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)