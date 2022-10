News18 हिंदी | Last Updated:October 05, 2022, 11:55 IST अगर धरती पर छिड़ी परमाणु जंग तो सबसे सुरक्षित होंगी ये 6 जगह! जानें भारतीयों के लिए कितना आसान होगा पहुंचना आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध (Third World War) परमाणु हथियारों के दम पर होता है तो धरती पर मौजूद सबसे सुरक्षित जगहें (Safest places on Earth duing Nuclear attack) कौन सी होंगी. Written by Ashutosh Asthana











जब से रूस ने यूक्रेन (Russia Ukraine war) पर हमला किया है, तब से ही दुनिया में डर और दहशत का माहौल है. शुरुआत में तो यूक्रेन ने काफी यातनाएं झेलीं मगर अब जब रूस को यूक्रेन से टक्कर मिल रही है तो जानकारों का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमला (Nuclear attack) भी कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो दुनिया में तबाही मच जाएगी क्योंकि यूक्रेन का साथ अमेरिका दे रहा है और ऐसे में वो चुप नहीं रहेगा. हालांकि, ये सब सिर्फ जानकारों द्वारा लगाए जा रहे अंदाजे हैं और इनके बारे में सोचकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि धरतीवासी परमाणु युद्ध (Nuclear war on Earth) के मुहाने पर आकर खड़े हो जाती हैं तो उस मौके पर लोग अपनी जान कैसे बचाएंगे? आज हम आपको डेली स्टार न्यूज वेबसाइट के हवाले से बताने जा रहे हैं कि अगर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध (Third World War) परमाणु हथियारों के दम पर होता है तो धरती पर मौजूद सबसे सुरक्षित जगहें (Safest places on Earth duing Nuclear attack) कौन सी होंगी. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अगर परमाणु युद्ध होता है तो दुनिया के तमाम देश इससे अछूते नहीं रह पाएंगे मगर जिनपर असर सबसे कम पड़ेगा उसे डेली स्टार की रिपोर्ट में सुरक्षित माना गया है. इस लिस्ट में सबसे प्रमुख है एनटार्कटिका (Antarctica). साल 1961 में एक संधी के तहत दुनिया के 12 देशों ने एनटार्कटिका को वैज्ञानिक रिसर्च (scientific preserve) के लिए जगह मान ली थी. इसी संधी की वजह से इस जगह पर किसी भी तरह की सैनिक गतिविधी नहीं हो सकती है. यानी युद्ध के वक्त भी देश यहां हमला नहीं कर सकता. इस अग्रीमेंट को साइन करने वाले देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शामिल थे. बाद में चीन, ब्राजील, जर्मनी, उत्तर कोरिया और पोलैंड ने भी इस प्रस्ताव को मान लिया था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अमेरिका के कोलोराडो (Colorado, USA) में Cheyenne पहाड़ पर मौजूद है एक विशाल बंकर जिसमें 25 टन का ब्लास्ट डोर है. इस बंकर के अंदर नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड और यूनाइटे स्टेट्स नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर स्थित है जो इस जगह को सुरक्षित भी बनाती है और यहां रहकर दुनिया की हर गतिविधी पर नजर भी रखी जा सकती है. साल 1966 में इसका निर्माण रूसी न्यूक्लियर हमले, बैलिस्टिक मिसाइल, और लॉन्ग रेंज सोवियत बॉम्बर्स से बचने के लिए किया गया था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अगर आप पहाड़ों या बर्फ के बीच जाकर नहीं छुपना चाहते तो आइसलैंड (Iceland) आपके लिए सबसे बेस्ट जगह होगी क्योंकि यहां जनसंख्या कम है और सरकार न्यूट्रल है. इस देश ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों से दूर कर रखा है. ऐसे में इस देश पर परमाणु हमले की संभावना बहुत कम है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

प्रशांत महासागर में स्थित गुआम आइलैंड (Guam), युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक स्वशासी क्षेत्र (Self governing territory) है. यहां कि कुल आबादी करीब 1.6 लाख है और इसकी 1300 लोगों की छोटी सी आर्मी है जिसमें 280 लोग ही फुल टाइम काम करते हैं. ऐसे में इस छोटे आइलैंड पर हमला करने का कोई तुक नहीं बनता है और यहां परमाणु हमले के दौरान छुपा जा सकता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ (Perth, Western Australia) भी इस लिस्ट में शामिल है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस इलाके को राजनीतिक मुद्दों से बिल्कुल दूर कर दिया गया है. यहां 20 लाख से ज्यादा आबादी है और कई लोग यहां रह सकते हैं. अंग्रेज, स्कॉटिश, वेल्श मूल के लोग यहां ज्यादा संख्या में रहते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अब बात करते हैं उस देश की जिसे भारत का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है. इजरायल (Israel) और भारत की दोस्ती काफी पुरानी है और राजनीतिक स्तर पर भी रिश्ते मजबूत हैं. ऊपर बताई गई सारी जगहों में से भारत से सबसे नजदीक इज़रायल ही है. ऐसे में भारतीयों के लिए यहां जाना आसान और मुमकिन भी है. इज़रायल के सुरक्षित होने का कारण ये है कि दुनिया के कई धर्मों के प्रमुख धार्मिक स्थल यहां मौजूद हैं, इसलिए कोई भी देश यहां हमला करने के बारे में नहीं सोचेगा. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)