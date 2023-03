News18 हिंदी | Last Updated:March 10, 2023, 12:46 IST बॉस शेर तो कर्मी गधे! डिजाइनर ने बताया ऑफिस में किन जानवरों की प्रवृत्ति के होते हैं लोग, वायरल हो रही फोटोज ग्राफिक डिजाइनर जाफर बदरान (Jafar Bdran) की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन फोटोज में इंसानों पर जानवरों के चेहरे लगा दिए गए हैं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक ऑफिस (Animal employees photos) में किन जानवरों की प्रवृत्ति से जुड़े लोग काम करते हैं. Written by Ashutosh Asthana









Follow us on

1 / 11

प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग किन मुश्किलों का सामना कर नौकरी करते हैं, वो खुद जानते हैं. कभी बॉस की डांट, कभी काम का प्रेशर तो कभी कुछ और, यहां आपको कई ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं जो इंसान के अंदर झुंझलाहट पैदा कर देती हैं. उसके ऊपर से अगर सहकर्मी ही अच्छे ना हों तो नौकरी का अनुभव और बुरा हो जाता है. कंपनियों में कई तरह के कर्मचारी (Employees like animals viral photos) काम करते हैं. कोई स्वभाव से दोस्ताना रवैया रखता है, कोई बॉस (Types of employees in office) का चमचा होता है तो कोई इतना चालाक कि वो दूसरों से अपना काम करवा लेता है. इन लोगों की प्रवृत्ति कहीं न कहीं जानवरों से भी मिलती है. जिस तरह इंसानों ने जानवरों के स्वभाव को तय कर दिया है, उसी प्रकार उनके अपने स्वभाव भी होते हैं जिसे हाल ही में एक वायरल हो रहे पोस्ट में शेयर किया गया है. (फोटो: Jafar Bdran via Linkedin/Shantanu Gaurav)

2 / 11

ग्राफिक डिजाइनर जाफर बदरान (Jafar Bdran) सीरिया के रहने वाले हैं और सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं. इन दिनों उनके नाम से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जो आज के समय के वर्क कल्चर और ऑफिस के कर्मचारियों का हाल बता रही हैं. इन फोटोज में इंसानों की जगह जानवरों के चेहरे लगा दिए गए हैं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक ऑफिस (Animal employees photos) में किन जानवरों से जुड़े लोग काम करते हैं. हर फोटो के नीचे जाफर के इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक अकाउंट के यूजरनेम, वॉटरमार्क के रूप में दिए हैं जिससे पता चल रहा है कि ये सारे ग्राफिक्स उन्हीं के सौजन्य से हैं. लिंक्डइन पर शांतनु गौरव नाम के शख्स ने इन फोटोज को पोस्ट किया है जिसपर बहुत से लोग कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. (फोटो:Instagram/@jafar_bdran)

3 / 11

इन फोटोज को देखकर लोगों को खुद से उस किरदार को समझना है और उसका आंकलन करना है. सबसे पहली और मजेदार फोटो है शेर की. सूट पहने व्यक्ति के सिर पर शेर का सिर लगा है. इसके साथ कुछ लिखा नहीं है कि ये किस तरह का कर्मचारी है मगर हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ऑफिस में बॉस को शेर का दर्जा दिया गया होगा, ऐसे कर्मचारी मालिक या बेहद सीनियर मैनेजर के पद पर होते हैं जो निडर होकर दूसरों से काम करवाते हैं. (फोटो: Jafar Bdran via Linkedin/Shantanu Gaurav)

4 / 11

दूसरी तस्वीर है घड़ियाल कर्मचारी की. जिस तरह मगरमच्छ घात लगाकर हमला करता है, और बेहद चालाक जीव माना जाता है, इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि ये उसी तरह के कर्मचारी के बारे में बता रही है जो टीम लीडर या माइक्रो मैनेजर होता है और अपने निचले कर्मियों को का दे-देकर उनका सुकून खा जाता है और अपने ऊपर के बॉसेज़ से मधुर संबंध बनाए रहता है. (फोटो: Jafar Bdran via Linkedin/Shantanu Gaurav)

5 / 11

फिर आती है बारी बिल्ली जैसे कर्मचारियों की. इसे देखकर आपको उन कर्मचारियों का ख्याल आएगा जो मूर्ख बनकर अपना काम निकलवा लेते हैं और मेहनत से बच जाते हैं. इन्हें हर काम आता होगा, पर ये दूसरों को दिखाएंगे कि इन्हें कुछ नहीं आता और उनकी मदद ले लेकर अपने काम को पूरा कर लेते हैं. (फोटो: Jafar Bdran via Linkedin/Shantanu Gaurav)

6 / 11

बिल्ली के बाद लोमड़ी जैसे कर्मचारी भी ऑफिस में पाए जाते हैं जो चालाकी में बिल्ली से भी तेज होते हैं और अपना काम निकालने में बहुत माहिर होते हैं. वो इधर की बातें उधर करते हैं, बॉस को टीम से जुड़ी सारी खुफिया बातें बताते हैं जिससे वो खुद बॉस के दोस्त बने रहें और दूसरे कर्मियों का नाम बदनाम कर दें. (फोटो: Jafar Bdran via Linkedin/Shantanu Gaurav)

7 / 11

बंदर जैसे कर्मचारी भी ऑफिस में पाए जाते हैं. इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वो कर्मी होते हैं जिन्हें कोई काम नहीं आता, ये सिर्फ सिफारिश के बल पर कंपनी में घुस गए और अब काम समझने में उनके पसीने छूट रहे हैं. (फोटो: Jafar Bdran via Linkedin/Shantanu Gaurav)

8 / 11

कुत्ते जैसे कर्मचारी की फोटो देखकर तो लग रहा है कि ये उन कर्मियों के लिए है जो सबसे होशियार, कामकाजी, कर्मठ और एंप्लॉय ऑफ द ईयर जैसे अवॉर्ड पाने वाले कर्मचारी होते हैं, जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, बेहतर परफॉर्म करते हैं, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं और काम खत्म कर अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हैं. ये बॉस और टीम के वफादार होते हैं, और बॉस को मन ही मन इतने पसंद होते हैं कि बॉस इन्हें ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, सिर्फ काम करने देना चाहते हैं. (फोटो: Jafar Bdran via Linkedin/Shantanu Gaurav)

9 / 11

कुत्ते जैसे कर्मचारियों की तरह गधे जैसे कर्मचारी भी कंपनियों में होते हैं और इस तस्वीर ने उनके लुक को सही दर्शाया है. ये कर्मी बहुत मेहनती होते हैं, शायद कुत्ते जैसे कर्मियों से ज्यादा मेहनत करते हैं, पर ये ना कहना नहीं सीख पाते, इसलिए ऑफिस में इनका शोषण बहुत होता है. लोग अपने काम का प्रेशर इनपर डाल देते हैं, बॉस रात में 12 बजे भी कॉल कर दे तो ये काम के लिए मना नहीं कर पाते और अंदर निराशा लिए-लिए काम करते हैं जिससे जल्द ही डिप्रेशन में चले जाते हैं. (फोटो: Jafar Bdran via Linkedin/Shantanu Gaurav)

10 / 11

भेड़िये की ये तस्वीर देखकर लग रहा है कि ये उन कर्मचारियों के बारे में बता रही है जो तेज-तर्रार होते हैं और अपने अधिकारों के लिए मालिक तक से भिड़ जाते हैं. ये अपना शोषण नहीं होने देते, साथ ही दूसरे कर्मचारियों को भी परेशान होते नहीं देख सकते. ऐसे कर्मचारियों और बॉस के बीच अक्सर नोकझोंक होती है, पर ऐसे कर्मचारियों के साथ आमतौर पर यही होता है कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि जब बॉस शेर या मगरमच्छ जैसा हो, तो आवाज उठाना एक वक्त के बाद बेवकूफी लगता है. (फोटो: Jafar Bdran via Linkedin/Shantanu Gaurav)

11 / 11

आखिर में गिरगिट की ये तस्वीर कंपनी के सबसे खतरनाक कर्मचारियों को दर्शाती है. ये वो कर्मचारी होते हैं जो सामने से कुछ और, पीठे पीछे कुछ और होते हैं. आज ये आप के साथ तो कल दूसरे का पक्ष लेते दिखते हैं. ऐसे में इनके रंग हमेशा बदलते रहते हैं. ये दो लोगों के बीच लड़ाई लगवाते हैं, उनके राज जानने की कोशिश करते हैं, और धीरे-धीरे अपने टीम लीडर या रिपोर्टिंग बॉस को जानकारी देते हैं. (फोटो: Jafar Bdran via Linkedin/Shantanu Gaurav)