कहीं घर से बाहर जूते फेंकती हैं औरतें तो कहीं छुपाए जाते हैं झाड़ू! ये हैं Christmas की अजीबोगरीब मान्यताएं













पूरी दुनिया में आज क्रिसमस (Christmas) का त्योहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है. हर तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं और प्रभु यीशु (Jesus Christ) के जन्म के उत्सव डूबे हुए हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अलग-अलग देशों में क्रिसमस अलग-अलग ढंग से मनाया जाता है. हर देश की अपनी कुछ मान्यताएं (Christmas Traditions Around the World) हैं जो लोगों को बेहद विचित्र (Weird Traditions of Christmas) लग सकती हैं मगर ये मान्यताएं पिछले काफी वक्त से लोग मानते आ रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं दुनिया की कुछ प्रमुख मान्यताएं.

नॉर्वे (Norway) में क्रिसमस के दिन माना जाता है कि बुरी आत्माएं धरती पर आती हैं और घरों से झाड़ू चुराकर आसमान में घूमने लगती हैं. इस वजह से नॉर्वे के लोग घरों से झाड़ू (Broom Hiding During Christmas) समेत साफ-सफाई की अन्य चीजें भी छुपा देते हैं. यही नहीं, पुरुष घर के बाहर हवा में गोलियां चलाते हैं जिससे वो बुरी आत्माओं को निशाना बना सकें.

स्वीडन (Sweden) के गावले शहर में लोग प्लास्टिक के स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर के विशाल बकरी (Gavle goat) बनाते हैं. ये बकरी क्रिसमस (Christmas Goat) आने का संकेत होती है. हर साल लोग सैंटा क्लौज (Santa Claus) बनकर बकरी को जलाने की कोशिश करते हैं. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार 1966 से अबतक सिर्फ 10 बार बकरी सुरक्षित बच पाई है.

वेनेजुएला (Venezuela) के कैराकास में क्रिसमस ईव से ही सड़कों पर गाड़ियां चलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है. ये मान्यता सालों से चली आ रही है. इस दिन सड़कें साफ कर दी जाती हैं जिससे लोग स्केटिंग (Skating on Road in Christmas) करते हुए चर्च तक जाते हैं.

चेक गणराज्य (Czech Republic) में अविवाहित महिलाएं (Unmarried Woman Throw Sandals Outside Home) अपने घर के दरवाजे पर सड़क की ओर पीठ कर के खड़ी होती हैं और उसी तरह अपनी सैंडल घर से बाहर फेंकती हैं. अगर सैंडल घर के दरवाजे की ओर यानी महिला की ओर मुंह कर के गिरती है तो ये माना जाता है कि अगले ही साल महिला की शादी हो जाएगी. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो महिला को शादी के लिए इंतजार करना पड़ता है.

रूस और यूकरेन (Russia and Ukraine) के कुछ हिस्सों में जुलिअन कैलेंडर (Julian Calender) का इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए रूसी चर्च में ईसा मसीह का जन्म 7 जनवरी को मनाया जाता है. इस दिन जश्न होता है और लोग धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं.

दुनिया के दूसरे भागों में सैंटा क्लौज का स्वागत मिठाई और दीवारों पर मोजे टांग कर होता है मगर आयरलैंड (Ireland) में मिन्स (Mince Pies) नाम की पाय और गिनीज (Guinness Beer) नाम की आयरिश शराब से किया जाता है.

स्लोवाकिया (Slovakia) में क्रिसमस डिनर से पहले परिवार का मुखिया ट्रेडिशनल डिश लोकसा को एक चम्मच में लेकर हवा (Tradition Dish Thrown Towards Ceiling) में छत की ओर उछालता है. माना जाता है कि जितनी ज्यादा मात्रा में डिश छत से चिपकती है, उतनी ज्यादा फसल अगले साल अच्छी होती है.

आइसलैंड (Iceland) में 24 दिसंबर की रात लोग एक दूसरे को किताबें भेंट (People Gift Books on Christmas) करते हैं और उस रात को लोग पढ़ते हुए गुजार देते हैं. इस कारण से हॉलीडे सीजन में आइसलैंड में किताबों की सेल काफी बढ़ जाती है.