News18 हिंदी | Last Updated:September 22, 2022, 11:35 IST बेटी से शादी कर सकता है पिता, यात्रा के लिए पत्नी को लेनी पड़ती है पति से इजाजत! ये हैं Iran के विचित्र कानून ईरान में महिलाओं के खिलाफ कई कानून (Strange laws for women in Iran) बेहद कठोर हैं जिसको लेकर उन्हें अक्सर प्रताड़ना झेलनी पड़ती है. आज हम आपको ईरान में महिलाओं (Weird laws of Iran for women) से जुड़े ऐसे ही कानूनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद विचित्र हैं. Written by Ashutosh Asthana











Follow us on

1 / 10

इन दिनों ईरान सुर्खियों में है. यहां एक 22 साल की ईरानी महिला (Iran woman death) की मौत के बाद महिलाएं अपने हिजाब को जला (Women burning Hijab in Iran) रही हैं और अपने बालों को काट दे रही हैं. दरअसल, माहसा अमीनी (Mahsa Amini) नाम की महिला को तेहरान से पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना था और उसके बाल दिखाई दे रहे थे. इसके बाद चश्मदीदों का दावा है कि पुलिस ने उसे अपनी वैन में लेजाकर खूब पीटा और उसका सिर वैन से भिड़ा दिया जिससे वो कोमा में चली गई और 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई. ईरान में महिलाओं के खिलाफ कई कानून (Strange laws for women in Iran) बेहद कठोर हैं जिसको लेकर उन्हें अक्सर प्रताड़ना झेलनी पड़ती है. आज हम आपको ईरान में महिलाओं (Weird laws of Iran for women) से जुड़े ऐसे ही कानूनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद विचित्र हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

2 / 10

पिता बेटी की हो सकती है शादी- ये बात सुनकर ही मन विचलित हो सकता है मगर ये सच है कि ईरान में एक पिता (Father can marry step daughter in Iran) अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है. साल 2013 में ईरान की संसद ने पिता और गोद ली हुई बेटी की शादी पर पाबंदी लगा दी थी मगर ईरान के धर्म गुरुओं (Guardian Council) को ये कानून मंजूर नहीं था, वो शादी की इजाजत चाहते थे. तब संसद ने नियम बनाया कि शादी सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकती है जब कोर्ट का जज उस शादी की इजाजत दे दे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

3 / 10

13 साल की लड़की कर सकती है शादी- साल 1979 में महिलाओं के शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से कम कर के 13 साल (minimum age of marriage for women) कर दिया गया था. साल 1982 में ये उम्र घटाकर 9 साल कर दिया गया था. यानी 9 साल की लड़की का भी विवाह ईरान में किया जा सकता था. मगर साल 2002 में इस उम्र को फिर बढ़ाकर 13 साल कर दिया गया वहीं लड़कों की उम्र 15 साल है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

4 / 10

पुरुषों और महिलाओं के जीवनसाथी की संख्या- जहां महिलाएं सिर्फ एक ही शख्स से शादी कर सकती हैं, वहीं पुरुष एक बार में 4 महिलाओं से शादी कर सकते हैं. महिला की शादी पिता या दादा की मंजूरी के बाद ही हो सकती है. वहीं मुस्लिम औरतें गैर-मुस्लिम मर्दों से शादी नहीं कर सकतीं मगर पुरुष यहूदी, ईसाई, और पारसियों से शादी कर सकते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

5 / 10

तलाक में भी है भेदभाव- एक महिला अपने पति को सिर्फ कोर्ट के जरिए ही तलाक दे सकती है, वो भी तब, जब उसका पति या तो 5 साल और उससे ज्यादा वक्त के लिए जेल में कैद हो, दिमागी रूप से अस्थिर हो, उसे पीटता हो या फिर नशे की लत हो. मगर एक पुरुष अपनी पत्नी को सिर्फ बोलकर ही तलाक दे सकता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

6 / 10

कपड़े- ईरान प्राइमर नाम की वेबसाइट के अनुसार महिलाओं को अपने सिर और चेहरे को हिजाब या बुर्के से ढकना जरूरी है, साथ में कंधे से पैरों तक बेहद ढीले कपड़े पहनना जरूरी है. अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे 6 महीने की जेल, जुर्माना या फिर चाबुक से पीटने का नियम है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

7 / 10

यात्रा- अगर किसी महिला को विदेश यात्रा करनी है तो उसे अपने पति से इजाजत लेनी पड़ेगी. तभी उसे पासपोर्ट भी मिल सकता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

8 / 10

संपत्ति पर अधिकार- पत्नी के मर जाने पर पति के पास उसकी पूरी संपत्ति चली जाती है मगर पति के मर जाने पर पत्नी के पास सिर्फ 1/8 संपत्ति ही जाती है. इसके अलावा बेटों को बेटियों की तुलना में पिता की संपत्ति का दुगना भाग मिलता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

9 / 10

फुटबॉल देखने की नहीं है अनुमति- साल 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तब महिलाओं के स्टेडियम में जाकर फुटबॉल मैच देखने पर बैन लगा दिया गया था. मगर अब फीफा के दबाव के चलते, धीरे-धीरे महिलाओं को छूट दी जा रही है कि वो स्टेडियम में मैच देखें. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

10 / 10

डांस- ईरान में संगीत तो लीगल है मगर महिलाएं पब्लिक प्लेस पर खुलेआम डांस नहीं कर सकतीं. फीमेल आर्टिस्ट सिर्फ महिला ऑडियंस के सामने ही परफॉर्म कर सकती हैं. महिलाओं को म्यूजिक एल्बम लॉन्च करने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)