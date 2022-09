News18 हिंदी | September 04, 2022, 11:04 IST 'किल' से लेकर 'हेल' तक, ये हैं दुनिया की सबसे विचित्र नाम वाली जगहें! सुनकर ही आ जाएगी हंसी दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिनके नाम इतने विचित्र (strange place names from around the world) हैं कि वहां रहने वाले लोग भी उन नामों के कारण शर्मिंदा हो जाते होंगे. आप जब इनके बारे में सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको हंसी आ जाएगी. Written by Ashutosh Asthana











महान लेखक और नाटककार विलियम शेक्सपीयर ने कहा था- "नाम में क्या रखा है!" पर सच तो ये है कि नाम ही इंसान की पहचान होती है और उसे सुनकर दूसरे उस व्यक्ति के बारे में अंदाजे लगाने लगते हैं. अगर नाम अटपटे हों तो लोगों को शर्मिंदा भी होना पड़ता है. ऐसा ही दुनिया की कई जगहों (Weird names of places in the world) के साथ भी है. दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिनके नाम इतने विचित्र (strange place names from around the world) हैं कि वहां रहने वाले लोग भी उन नामों के कारण शर्मिंदा हो जाते होंगे. आप जब इनके बारे में सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको हंसी आ जाएगी. कुछ नाम तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम यहां बता भी नहीं सकते.

आप सोचेंगे कि शायद ये खबर लिखने वक्त या तो लेखक सो रहा था या फिर उसका कीबोर्ड खराब हो गया होगा, तभी उसने उटपटांग चीजें यहां पर लिख दी हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है. मगर विश्वास करिए, हमने ये पूरे होश-ओ-हावास में लिखा है. ब्रिटेन के वेल्स (Wales, UK) में एक इलाका है जिसका नाम ये है. 63 अक्षरों से बना ये नाम एक गांव का है. 1880 में एक दर्जी ने अपने गांव का नाम बदलकर ये कर दिया जिससे अजीबोगरीब नाम (weird place name) होने के चलते लोग वहां आएं और गांव फेमस हो जाए. (फोटो: Twitter/@BadWWEStats)

ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया (Tasmania, Australia) में 'नो वेयर एल्स' नाम का एक छोटा शहर है. अंग्रेजी के इस शब्द का अर्थ होगा, 'और कहीं नहीं'. सिर्फ 40 लोग यहां रहते हैं. (फोटो: Twitter/@vroomcarrentals)

अंग्रेजी शब्द 'किल' का अर्थ होता है किसी को जान से मारना, लेकिन अगर आयरलैंड (Kill, Ireland) में कोई बोले- "मैं जान से मारने जा रहा हूं" (I am going to Kill) तो ये मत समझिएगा कि वो किसी की जान लेने जा रहा है, बल्कि वो किल गांव की बात कर रहा होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार गांव को किलबैरीमीनडन कहते थे मगर इसे छोटा कर के किल कर दिया गया. (फोटो: Reddit/r/europe)

हर कोई सोचता है कि स्वर्ग और नर्क कैसा होता होगा. जब लोग कश्मीर या स्विट्जरलैंड जाते हैं कि तो कहते हैं स्वर्ग ऐसा ही होगा, मगर किसी को नहीं पता कि नर्क की हकीकत क्या होगी. आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर एक जगह ऐसी भी है जो नर्क है. घबराने की जरूरत नहीं है, इस जगह का नाम हेल है जो नॉर्वे (Hell, Norway) में है. हेल बेहद ठंडा इलाका है, साल के अधिकतर वक्त ये जमा रहता है. (फोटो: Twitter/@kairoer)

मिडलफार्ट इस जगह का नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि ये क्यों अजीबोगरीब है. डेनमार्क (Middelfart, Denmark) में मौजूद इस जगह पर सैंकड़ों सालों से व्हेल पकड़ने के लिए शिकारी आते रहे हैं. 20वीं सदी तक यहां व्हेल पकड़ने पर रोक लगा दी गई थी. (फोटो: Twitter/@Judeka42)

अमेरिका के ओहियो (Ohio, America) में एक इलाका है जिसका नाम पी पी टाउनशिप है. इसका नाम पी पी नदी पर पड़ा है. वैसे अगर आप अभी तक इसमें विचित्र पहलु ना समझ पाए हों तो बता दें कि पी का अर्थ होता है पेशाब करना. (फोटो: Twitter/@DMGuay)

इंग्लैंड के ससेक्स (Sussex, England) में 'टिटी हिल' नाम की एक पहाड़ी है जहां लोग अक्सर घूमने आते हैं. महिलाओं के स्तन को अंग्रेजी में टिटी भी कहते हैं. (फोटो: Twitter/@GlitchedHelix)

आखिर में सबसे विचित्र नाम, जिसका मतलब शायद आपको पता ही होगा. फ्रांस (Anus, France) में मौजूद इस छोटे से शहर का नाम बेहद विचित्र है. यहां लोग अक्सर सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए चले आते हैं. (फोटो: Reddit/r/funny)