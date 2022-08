News18 हिंदी | August 19, 2022, 09:10 IST किसी को पसंद थे बच्चों के खिलौने तो किसी को था मोटी महिलाओं से प्यार! राजाओं का विचित्र शौक जानकर चौंक जाएंगे आज हम कुछ विदेशी राजाओं (Weird obsession of Kings around the world) के जीवन से जुड़े ऐसे ही किस्सों के बारे में बताएंगे जिससे आपको मालूम चलेगा कि गुजरे जमाने के राजाओं के कैसे शौक थे और वो किस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करते थे. Written by Ashutosh Asthana











आपने राजा-महाराजाओं से जुड़े कई किस्से होंगे. किसी में उन्हें महान बताया जाता है तो किसी में कमजोर, किसी में निर्दयी तो किसी में दरियादिल मगर इन सारे ही किस्सों से अलग, कई किस्से ऐसे होते हैं जो उनके व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं और उनके जीवन का काला सच होते हैं. जब किस्से किसी इंसान की निजी जिंदगी से जुड़े हों तो सैंकड़ों सालों बाद ये बता पाना कि वो सब सच है या सिर्फ अफवाह, बहुत ही मुश्किल होता है. राजा-महाराजाओं से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं. आज हम कुछ विदेशी राजाओं (Weird obsession of Kings around the world) के जीवन से जुड़े ऐसे ही किस्सों के बारे में बताएंगे जिससे आपको मालूम चलेगा कि गुजरे जमाने के राजाओं के कैसे शौक थे और वो किस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करते थे. (प्रतिकात्मक फोटो: Canva)

साल 1825 से लेकर 1855 तक निकोलस-1 (Nicholas-1) रूस के ज़ार यानी राजा थे. माना जाता है कि वो काफी सरल स्वभाव के थे और सिगरेट, शराब, तंबाकू जैसी कोई भी बुरी आदत उनके अंदर नहीं थी. मीठे से भी उन्हें नफरत थी. इन सब चीजों के बावजूद उन्हें खाने में अचार (Pickle addiction) का बहुत शौक था. ये शौक इतना ज्यादा था कि उनको सनक सवार हो चुकी थी. नाश्ते में निकोलस-1 चाय, ब्रेड और खीरे का 5 अचार खाया करते थे. कई बार वो रात का खाना नहीं खाते थे मगर खीरे का अचार और उसका रस पिया करते थे. (प्रतिकात्मक फोटो: Canva)

साल 1762 में पीटर-3 (Peter 3) कुछ महीनों तक रूस के ज़ार (Tsar of Russia) बने थे. कुछ ही वक्त बाद उनकी पत्नी कैथरी द ग्रेट को कार्यभार सौंप दिया गया था. इसका कारण था पीटर-3 का खिलौनों के प्रति पागलपन. माना जाता है कि पीटर को बच्चों के खिलौने, खासकर गुड्डे-गुड़िया (Obsessed with dolls) से खेलना बहुत पसंद आता है. माना जाता है कि एक बार एक चूहे ने उनकी गुड़िया का सिर काट लिया जिसके बाद उन्होंने चूहे को फांसी की सजा सुना दी थी. दरबारी उनकी गुड़िया छुपा दिया करते थे मगर वो उसे ढूंढ लेते थे. इस हरकत से तंग आकर राज्य का कार्यभार उनकी पत्नी को सौंप दिया गया था. (प्रतिकात्मक फोटो: Canva)

तुर्क साम्राज्य यानी ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान इब्राहिम-1 (Ibrahim 1) की सनक शायद बाकी सबसे बहुत अलग है. 1600 के शुरुआती वक्त में इब्राहिम-1 तुर्क साम्राज्य (Ottoman Empire) के शासक थे. उनका बचपन बहुत की कष्ट में बीता था. उन्हें ऐसे कमरे में बंद रखा जाता था जिसमें खिड़की भी नहीं थी. ऐसे में इब्राहिम काफी हिंसक स्वभाव का हो गया था और दूसरों को प्रताड़ित करने में उसे मजा आता था. उसे मोटी महिलाओं (Harem for Obese women) से प्यार था. ये प्यार सनकी रवैये की हद पार कर चुका था. उसने मोटी औरतों के लिए हरम बनवाया था और 3 औरतों से उसके बच्चे भी थे. वो उन औरतों को क्रूर ढंग से प्रताड़ित भी करता था. (प्रतिकात्मक फोटो: Canva)

1509 से 1547 तक हेनरी-8 (Henry-8) इंग्लैंड का राजा (King of England) था. जैसे-जैसे उसकी उम्र होती गई, वैसे-वैसे उसे लगने लगा कि उसे कोई मारना चाहता है. इस सोच ने उसे पागल जैसे बना दिया था. उसे लगता था कि कोई उसकी रोजमर्रा की चीजों में जहर मिला देगा. इस डर को भगाने के लिए वो अपने नौकरों और अन्य कर्मियों को अपनी चादर-तकिया आदि चूमने के लिए देता था. जब वो उसके सामने उसे चूम (Kissing bedsheets) लेते थे तब उसे बिस्तर पर बिछाते थे. इस तरह उसे यकीन हो जाता था कि चादर-तकिया पर जहर नहीं लगा है. (प्रतिकात्मक फोटो: Canva)

क्विन साम्राज्य के संस्थापक क्विन शी हुआंग (Qin Shi Huang) 259 बीसी में पैद हुए थे. उन्हें उम्र की एक दहलीज पर जब लगने लगा कि वो मरने वाले हैं तो उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी और अपने चिकित्सकों को पूरे चीन के कोने-कोने में ऐसी दवा, पौधे खोजने के लिए भेजा जिसे खाकर वो अमर हो जाएं. उनके चिकित्सकों ने उन्हें जो भी दवाएं अमर रहने के लिए दीं उसमें पारा यानी मर्क्युरी (Addiction with mercury) मिलाना शुरू कर दिया. आज के वक्त में लोगों को ठीक तरह से ये तो नहीं पता कि क्विन की मौत कैसे हुई थी मगर इतिहासकारों का दावा है कि उनको ऐसे लक्ष्ण थे जो मर्क्युरी पॉइजनिंग (Mercury Posioning) की ओर इशारा करता है. (प्रतिकात्मक फोटो: Canva)