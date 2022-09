News18 हिंदी | Last Updated:September 27, 2022, 12:36 IST खाना पकाने वाली युवती से लेकर पत्नी के सुख देने वाली महिला तक! मर्दों ने रूममेट के लिए निकाले विचित्र विज्ञापन आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ बेहद अजीबोगरीब विज्ञापन (weird roommate advertisement) लेकर आए हैं जो संभवतया पुरुषों ने जारी किए हैं, क्योंकि उनमें महिला रूममेट्स (need flatmates) की ऐसी-ऐसी डिमांड की गई है जिसे पढ़कर हंसी भी आएगी और गुस्सा भी! Written by Ashutosh Asthana











अच्छा रूममेट मिलना अच्छे लाइफ पार्टनर मिलने जितना जरूरी होता है. आपको एक ही घर में, कई बार तो एक ही कमरे में साथ रहना पड़ता है, ऐसे में ये जरूरी है कि दूसरा व्यक्ति भी आपके जैसे विचार और शौक रखता हो. कुछ लोग तो रूममेट खोजने के लिए यार-दोस्तों से संपर्क करते हैं मगर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सोशल मीडिया पर रूममेट के लिए विज्ञापन (Advertisement for roommate) डालते हैं. आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ बेहद अजीबोगरीब विज्ञापन (weird roommate advertisement) लेकर आए हैं जो संभवतया पुरुषों ने जारी किए हैं, क्योंकि उनमें महिला रूममेट्स (need flatmates) की ऐसी-ऐसी डिमांड की गई है जिसे पढ़कर हंसी भी आएगी और गुस्सा भी! (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अमेरिके के डेट्रॉइट (Detroit, America) में सड़क पर लगी ये तस्वीर काफी वायरल होती रहती है. एक 44 साल का सिंगल पुरुष रूममेट की तलाश कर रहा था जिसने विज्ञापन को सड़क के किनारे दीवारों पर लगाया था. उसमें लिखा था- "18-25 साल की युवती चाहिए जो खाना बना सके और साफ-सफाई भी कर सके. घर में 1 बेडरूम है इसलिए जब तक वो मेरे साथ सोने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो जाती, तब तक वो सोफे पर सो सकती है. ना पालतू जानवर, ना शराब, ना ड्रग्स और ना ही मेल बेस्ट फ्रेंड लाने की अनुमति है. मेरे घर में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, बाथरूम का भी नहीं. ये सुरक्षा के नजरिए से है. 1 महीने का किराया 32 हजार रुपये है." (फोटो: @RightWingCope/Twitter)

इसी तरह सोशल साइट क्रेगलिस्ट पर कुछ वक्त पहले तक रूममेट के लिए एक अधेड़ व्यक्ति ने एड दिया था जो और भी ज्यादा अजीबोगरीब था. एक 53 साल के शख्स ने फीमेल रूममेट की मांग की मगर उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जो रूममेट नहीं गर्लफ्रेंड या पत्नी (Man want wife like roommate) बनकर रहे और पत्नी जैसे सुख उसे दे. शख्स ने लिखा कि उसे ऐसी महिला चाहिए जो उसके साथ शॉपिंग पर जाए, किस करे, मसाज दे, खाना बनाए, शराब ना पिए, ड्रग्स ना ले, बच्चा या पेट ना हो. (फोटो: Craiglist via Mirror)

ट्विटर पर दो साल पहले एक पोस्ट चर्चा में आया जिसमें एक शख्स एक कमरे में रहता था जिसमें 1 बिस्तर था और 1 ही बाथरूम था. इसके अलावा उसे शाकाहारी रूममेट चाहिए था. हालांकि, उसने ये नहीं लिखा कि वो फीमेल फ्लैटमेट ही चाहता है. कई लोगों न सवाल उठाया कि शख्स और उसका रूममेट एक ही कमरे में कैसे सोएगा. (फोटो: @DamiOyedele/Twitter)

एक शख्स ने जो विज्ञापन डाला उसमें उसने हर तरह के रेसिस्ट व्यक्ति को रूममेट बनाने से साफ मना कर दिया. उसने बताया कि उसके फ्लैट में 4 पुरुष रहते हैं जो बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं हैं. ऐसे में वो चाहते हैं कि जो रूममेट आए, वो भी रेसिस्ट ना हो. उनके पास कोई पेट नहीं था और वो चाहते भी नहीं थे कि कोई पेट रखने वाला आए. इस बात पर लोगों ने कहा कि यहीं से उन लोगों के अंदर का रेसिज़्म झलक रहा है. (फोटो: @chiqquiss/Twitter)

एक ओर जहां बाकी लोगों ने अपने घरों के लिए रूममेट की डिमांड की वहीं क्रेगलिस्ट नाम की वेबसाइट पर साल 2015 में एक शख्स ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक रूममेट की डिमांड की. मगर देखा जाए तो उसे रूममेट नहीं, टेंटमेट की आवश्यकता है. शख्स ने बताया कि वो एक टेंट में रहता है और उसके साथ एक और साथी रहता है. दोनों मॉर्निंग और नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, ऐसे में वो दो लोगों के टेंट के हिसाब से तीसरे टेंटमेट को खोजते नजर आए. उनका पोस्ट भी काफी मजेदार है. (फोटो: craigslist)