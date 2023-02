News18 हिंदी | Last Updated:February 09, 2023, 13:55 IST दूसरे पर पानी गिराना होता है गुडलक, हैपी बर्थडे कहने को मानते हैं अपशकुन! दुनिया में ऐसे भी हैं अंधविश्वास आज हम आपको दुनिया के अलग-अलग देशों (weird superstitions around the world) के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के बेहद विचित्र अंधविश्वासों के बारे में में जानकर आप हैरान हो जाएंगे. Written by Ashutosh Asthana









Follow us on

1 / 14

दुनिया में जितने लोग हैं, उतनी ही मान्यताएं हैं. कब कोई मान्यता (weird traditions around the world) अंधविश्वास का रूप ले ले, कोई नहीं जानता. अंधविश्वास समाज का वो सच है जिसके बारे में लोग जानते तो हैं कि वो सिर्फ मन का वहम है, पर उसे खत्म नहीं करते. भारत के कई अंधविश्वासों के बारे में आप जरूर जानते होंगे मगर आज हम आपको दुनिया के अलग-अलग देशों (weird superstitions around the world) के बारे में बताने जा रहे हैं जहां की इन मन्यताओं के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

2 / 14

अमेरिका में अगर किसी को अपना बैड लक दूर करना है तो वो लकड़ी पर खटखटाता है. ऐसा करने से बुरी किस्मत दूर हो जाती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

3 / 14

तुर्की में लोग रात के वक्त च्युइंग गम (Eating chewing gum at night) नहीं खाते. उनका मानना है कि अगर रात के दौरान च्युइंग गम खाया गया तो वो मुर्दा व्यक्ति का मांस बन जाएगा. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

4 / 14

ब्रिटेन में अंधविश्वास है कि अगर महीने के पहले दिन, आप पहला शब्द, 'रैबिट-रैबिट' (Saying rabbit rabbit in Britain) कहेंगे तो आपका पूरा महीना काफी अच्छा गुजरेगा. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

5 / 14

ब्राजील में अगर आप अपने वॉलेट को जमीन पर रखेंगे तो वो पैसों के मामले में आपके लिए बुरी किस्मत लेकर आएगा. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

6 / 14

सर्बिया में अगर गलती से आप किसी दूसरे व्यक्ति की पीठ पर पानी गिरा देते हैं तो उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाएगी. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

7 / 14

रूस में अगर आपने किसी व्यक्ति को उसके जन्मदिन से पहले, यहां तक कि ठीक एक दिन पहले भी हैपी बर्थडे विश किया तो उसके साथ बुरा हो जाएगा. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

8 / 14

मेक्सिको में दो शीशों को एक दूसरे के सामने नहीं रखा जाता है क्योंकि वहां माना जाता है कि ऐसा करने से शैतान की दुनिया का रास्ता खुल जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

9 / 14

फिलिपीन्स में एक मान्यता है जिसका नाम है पैगपैग. इस मान्यता के तहत अंतिम संस्कार से लौटने के बाद किसी को भी सीधे अपने घर नहीं जाना चाहिए. पहले उन्हें किसी और जगह पर जाना चाहिए और उसके बाद वहां से घर जाना चाहिए. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

10 / 14

लिथुआनिया में घर के अंदर लोग मुंह से सीटी नहीं बजाते क्योंकि वहां माना जाता है कि ऐसा करने से शैतान की नींद खुल जाती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

11 / 14

शराब पीते वक्त लोग ग्लास टकराकर चीयर्स बोलते हैं पर जर्मनी में अगर ऐसा पानी के ग्लास से किया जाए तो उसे अपशकुन माना जाता है. लोगों का मानना है कि पानी के ग्लास से ऐसा करने का अर्थ है कि वो जिनके साथ पानी पी रहे हैं, उनकी जल्द मौत की कामना कर रहे हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

12 / 14

पुर्तगाल में उल्टा चलना बुरा माना जाता है. ऐसा करने से आप शैतान को अपना मार्ग बता देते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

13 / 14

फ्रांस में अगर आप गलती से अपने बाएं पैर से कुत्ते के मल को कचर देते हैं तो उसे शुभ संकेत माना जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

14 / 14

इसी प्रकार रूस में अगर चिड़िया आप के ऊपर या आप के किसी सामान पर मल त्याग देती है तो माना जाता है कि आप धनवान होने वाले हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)