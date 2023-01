News18 हिंदी | Last Updated:January 21, 2023, 09:37 IST नवजात बच्चों पर थूकते हैं लोग, माथे पर पोत देते हैं केक! ये 8 अजीबोगरीब मान्यताएं उड़ा देंगी होश आज हम आपको 8 अनोखी मान्यताओं (8 Strange Birth Customs and Rituals) के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका पालन आज भी होता है. कहीं पर बच्चों और उनकी माओं को अकेले रखा जाता है तो कहीं बच्चों पर थूका जाता है. कहीं बच्चों के सिर पर केक लगाया जाता है. Written by Ashutosh Asthana









Follow us on

1 / 9

दुनिया के तमाम देशों में कई ऐसी मान्यताएं (Weird traditions around the world) हैं जो लोगों को हैरान करती हैं. बच्चों के जन्म से जुड़े भी कुछ ऐसे रिवाज हैं जो दुनिया के अन्य देशों में हैरान करते हैं. आज हम आपको 8 अनोखी मान्यताओं (8 Strange Birth Customs and Rituals) के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका पालन आज भी होता है. कहीं पर बच्चों और उनकी माओं को अकेले रखा जाता है तो कहीं बच्चों पर थूका जाता है. कहीं बच्चों के सिर पर केक लगाया जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

2 / 9

आयरलैंड में बच्चे (Cake on Baby's forehead) के जन्म से जुड़ी एक हैरान करने वाली प्रथा है. हालांकि, ये प्रथा तुरंत जन्म के वक्त ही नहीं होती है. नवविवाहित जोड़ा अपने वेडिंग केक का कुछ हिस्सा बचाकर रख लेता है. जब उनकी पहली संतान होती है, तो वो कुछ दिनों बाद उसके माथे पर उसी केक को लगा देता हैं. माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चे की किस्मत चमकती है और उसकी उम्र लंबी होती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

3 / 9

चीन (China's weird tradition) के कई हिस्सों में जुओ युएजी (Zuo Yuezi) नाम की प्रथा का पालन होता है. इसका अर्थ होता है, एक महीने तक बैठना. इस प्रथा में डिलिवरी के बाद मां और उसके बच्चे को एक महीने तक अलग रहना पड़ता है. इस दौरान महिलाओं को प्रोटीन युक्त खाना ज्यादा खिलाया जाता है और नहाने के लिए भी कम कहा जाता है. मां पूरी तरह बच्चे का ध्यान रखती है. ज्यादा प्रोटीन वाला खाने से मां की सेहत सुधरती है और कम नहाने से डिलिवरी के दौरान प्राइवेट पार्ट में हुए घाव जल्दी भरते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

4 / 9

यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अमेरिका के मूल निवासी नवाजो (Navajo people baby laughter) लोग रहते हैं. इन लोगों में एक प्रथा काफी पुरानी है. नवाजो लोग मानते हैं कि नवजात बच्चे आधे सांसारिक दुनिया में रहते हैं और आधे आत्माओं की दुनिया में. पर जब वो पहली बार खिलखिलाकर हंसते हैं तो वो इस बात का संकेत है कि वो पूरी तरह इस दुनिया के हो चुके हैं. ऐसे में नवाजो बच्चे के पहली बार मुस्कुराने पर जश्न मनाते हैं. जो कोई बच्चे को पहली बार हंसाता है, उसे ही जश्न के इंतेजाम का पैसा देना पड़ता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

5 / 9

मौरिटानिया में रहने वाले वोलोफ (Wolof people tradition) लोग अपने बच्चों के पैदा होने पर उनके ऊपर थूकते हैं. ये अपमान की श्रेणी में नहीं आता है. बल्कि यहां पर माना जाता है कि इंसान के शब्द उसके थूक से जुड़े रहते हैं. शब्द बोल देने के बाद भी, वो थूक में ही कैद रहते हैं. ऐसे में जब बच्चा पैदा होने पर लोग उसे दुआएं देते हैं, तो थूकते हैं जिससे वो दुआएं उसके शरीर से चिपक जाएं. कई बार माता-पिता उस थूक के बच्चे के पूरे बदन पर पोत देते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

6 / 9

बाली में बच्चों के जन्म के पहले तीन महीने उन्हें जमीन पर बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है. यहां मानते हैं कि बच्चे सबसे ज्यादा शुद्ध होते हैं और एंजल के समान हैं. वहीं जमीन गंदी चीज होती है, ऐसे में जमीन पर रखने से उनकी शुद्धता भंग हो जाएगी. जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो एक जश्न मनाया जाता है जिसके बाद पहली बार उसके पैर जमीन से छुआए जाते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

7 / 9

प्लेसेंटा (Placenta eating tradition) यानी अपरा वो भाग होता है जिसके अंदर एक बच्चा सुरक्षित, मां के गर्भ में पलता है. कई जगहों पर बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा को खाने का रिवाज है. भारत समेत, जमायका, और चीन जैसे देशों में भी ये प्रथा है. जहां पूर्वी देशों का मानना है कि ऐसा करने से मां को आध्यात्मिक लाभ होगा वहीं पश्चिमी देशों में मानते हैं कि प्लेसेंटा खाने से मां को लाभकारी हार्मोन और पोषक तत्व मिलेंगे. हालांकि, इसे कच्चा खाने से फूड पॉइजनिंग और इंफेक्शन हो सकते हैं जबकि पकाकर खाने से इसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

8 / 9

नाइजीरिया और घाना में रहने वाले ईबो लोग, प्लेसेंटा को बेहद पवित्र चीज मानते हैं. उनका मानना है कि प्लेसेंटा, नवजात बच्चे का जुड़वां रूप है जो जन्म के बाद मर जाता है, ऐसे में वो उसे आदर के साथ दफनाने का काम करते हैं. आमतौर पर उसे पेड़ की जड़ के पास मिट्टी में दफन कर दिया जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

9 / 9

बच्चे पैदा करना महिलाओं के लिए एक दर्द देने वाला अनुभव होता है पर मगर जैसे-जैसे साइंस तरक्की कर रही है, ऐसे कई तरीके इजाद हो चुके हैं जिससे डिलिवरी के दौरान दर्द का अनुभव इतना कम होता है कि उसे ना के बराबर समझा जाता है. पर जापान में ऐसी प्रथा है कि बच्चे पैदा करने में दर्द झेलाना शुभ है. दर्द झेलने से ये समझा जाता है कि एक औरत कितनी अच्छी मां बनेगी और अपने बच्चे को कितने अच्छे से बड़ा करेगी. ऐसे में जापानी महिलाएं पेनकिलर खाना नहीं पसंद करती हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)