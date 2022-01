News18 हिंदी | January 01, 2022, 08:50 IST New Year 2022: कहीं पहनते हैं लाल अंडरवियर तो कहीं तोड़ी जाती हैं प्लेट! जानें नए साल की अजीबोगरीब मान्यताएं दुनिया के हर कोने में नया साल मनाने के अलग-अलग तरीके (New Year Traditions Around The World) हैं. आज हम आपको नए साल की अजीबोगरीब मान्यताओं (Weird Traditions) के बारे में बताने जा रहे हैं.













Weird Traditions on New Year: साल 2022 (New Year 2022) की शुरुआत हो चुकी है. नया साल, नई उम्मीदें और नए लक्ष्य लेकर आया है. पुराने लक्ष्यों को हासिल करने का एक और मौका लेकर आया है. पूरी दुनिया में नए साल की धूम है और लोग अपने सगे-संबंधियों के साथ जश्न मना रहे हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया के हर कोने में नया साल मनाने के अलग-अलग तरीके (New Year Traditions Around The World) हैं. आज हम आपको नए साल की अजीबोगरीब मान्यताओं (Weird Traditions) के बारे में बताने जा रहे हैं. (सभी तस्वीरें प्रतीकात्मक हैं)

स्पेन (Spain) में नया साल काफी अलग तरह से मनाया जाता है. यहां लोग 12 बजते ही सबसे पहले अंगूर (Eating Grapes on New Year) खाते हैं. मगर उसकी संख्या 12 होना जरूरी है. ये मान्यता 19वीं सदी से जारी है और इसके पीछे कारण ये है कि अंगूर लोगों के लिए समृद्धि लेकर आता है. 12 बजते ही घड़ी के बढ़ते कांटे के अनुसार अंगूल खाए जाते हैं.

इटली (Italy) में ये मान्यता काफी पुरानी है. यहां नए साल की शुरुआत होते ही और उसके पहले दिन लाल अंडरवियर (Wearing Red Underwear on New Year) पहना जाता है. ऐसा पुरुष और महिलाओं दोनों ही करती हैं. मगर इस मान्यता के पीछे कोई रोमांटिक एंगल नहीं है. इटली में लाल रंग फर्टिलिटी से जोड़ा जाता है. ऐसे में जो कपल मां-बाप बनने की तमन्ना रखते हैं, वो साल के पहले दिन लाल अंडरवियर पहनते हैं जिससे उन्हें गुड न्यूज सुनने को मिले.

रूस (Russia) में ये मान्यता 25 साल से भी ज्यादा पुरानी है. जमे हुए लेक बैकल में दो गोताखोर न्यू ईयर ट्री (Planting New Year Tree in Lake) लगाने के लिए सतह से करीब 100 फीट नीचे जाते हैं. पेड़ को गुड लक माना जाता है.

चिली (Chile) में नए साल के पहले दिन लोग अपने पूर्वजों और गुजर गए लोगों को याद करते हैं और कब्रिस्तान (Service at Cemetry) जाकर वहां साफ-सफाई करते हैं.

डेनमार्क (Denmark) में लोग अपने यार-दोस्तों के घर के बार कांच की प्लेट तोड़ते हैं. ऐसा रात में 12 बजते ही किया जाता है. घर के बाहर ज्यादा टूटी हुई प्लेट्स (Breaking Plates on Doors) शुभ मानी जाती है. ऐसा कर के लोग अपने गुजरे हुए साल के गुस्से और दुख का अंत कर नए साल में प्रवेश करते हैं.

नए साल की नई शुरुआत के लिए ग्रीस (Greece) लोग अपने घर के बाहर एक या दो प्याज (Onion Hanged at Doorstep) टांग देते हैं. नए साल के पहले दिन की सुबह होते ही माता-पिता बच्चों के सिर पर धीरे-धीरे प्याज मारकर उन्हें उठाते हैं. इससे घर में और बच्चों के जीवन में खुशहाली आती है.

चेक रिपब्लिक ( Czech Republic) में लोग टैरो कार्ड की जगह सेब (Apples Tell Fortune on New Year) के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. सेब को काटा जाता है और अगर अंदर स्टार जैसा नजर आता है तो इसका अर्थ होता है कि लोगों के लिए आने वाला साल अच्छा होगा. लेकिन अगर अंदर क्रोस जैसा बनता है तो घर को लोगों के बीमार होने के चांस होते हैं.