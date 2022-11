News18 हिंदी | Last Updated:November 17, 2022, 11:16 IST 'बटन', 'जैकेट' जैसे ये 10 अंग्रेजी शब्दों को हिन्दी में क्या कहते हैं? लोगों ने सोशल मीडिया पर दिए जवाब हिन्दी में कई ऐसे शब्दों (What are these english words called in Hindi) का इस्तेमाल किया जाता है जो अंग्रेजी के हैं पर उन्हें आसानी से हम अपनी रोजमर्रा की बोलचाल वाली भाषा (Daily used English words Hindi translation) में इस्तेमाल करते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोरा पर लोगों ने कई आम अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी अनुवादों के बारे में पूछा जिसके बारे में शायद ही आपको मालूम होगा. Written by Ashutosh Asthana











हिन्दी बेहद लचीली भाषा है. ये खुद में कई विदेशी भाषाओं को उनके मूल स्वरूप में अपना लेती है और उन्हें अपने ही शब्दों की तरह सम्मान देती है. इसी वजह से हम हिन्दी में भी ट्रेन, बाल्टी, कार आदि जैसे शब्दों (English words used in Hindi) का उपयोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं. पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन अंग्रेजी शब्दों में हिन्दी में क्या कहते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोरा एक ऐसी साइट है जिसपर आम लोग अपने सवाले पूछते हैं और आम लोग ही उनके जवाब देते हैं. कई लोगों ने अलग-अलग अंग्रेजी शब्दों (Hindi translation of English words) का उल्लेख करते हुए उनके हिन्दी शब्द जानने की कोशिश की.

शर्ट, पैंट, या किसी भी कपड़े पर लगने वाले बटन (Button ko Hindi mein kya kehte hain) तो हर किसी ने देखे होंगे, पर बहुत कम लोग इसका हिन्दी में मतलब जानते हैं. कोरा वेबसाइट पर लोगों ने अलग-अलग हिन्दी नाम बटन को दिए. आलोक शर्मा ने कहा- "बटन को हिंदी में घुंडी कहते हैं." वहीं गौरव कुमार ने कहा- 'बटन' एक अंग्रेजी शब्द है. इसे आम बोलचाल की भाषा में 'बटन' ही कहते हैं इसके लिए हिंदी में कोई सटीक शब्द तो नहीं है पर परिहास में इसको 'अस्त-व्यस्त वस्त्र नियंत्रक' कह सकते हैं. अरुण कुमार बर्नवाल ने कहा- "बटन को हिन्दी में बटन ही कहते हैं. मैं आपको स्मरण दिलाऊं कि हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर चार तरह के शब्द होते हैं- "तत्सम,तद्भव,देशज और विदेशज." बटन विदेशज शब्द है अर्थात जिसे विदेशी भाषा से लेकर हिन्दी में आत्मसात कर लिया गया है."

जैकेट (Jacket ko Hindi mein kya kehte hain) शब्द भी अंग्रेजी का ही है और बहुत कम लोगों को इसका हिन्दी शब्द पता है. कोरा पर डॉली शर्मा ने लिखा- जैकेट के लिए हिंदी में बंडी, मिरजई, फतुई/ फतूही, जाकट आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है.

कई लोगों ने अपने-अपने अनुसार जवाब दिए हैं पर ब्रजेश कुमार द्विवेदी नाम के शख्स का जवाब सबसे सटीक लग रहा है. उन्होंने कहा- “वैसे तो ब्रा (What is bra called in Hindi) शब्द अब हिन्दी में भी रूढ़ हो गया है और यह बिलकुल हिन्दी के शब्द जैसा ही व्यवहार करता है, पर हिन्दी में इसे वक्षावृत, वक्षोपवस्त्र, कुच वस्त्र, और कुचाग्रनीवी भी कहते हैं.” वहीं रमेश चंद्र वार्ष्णेय ने कहा- “चोली, कुचबंधन, कंचुकी.” कई लोगों ने सीनाबंद शब्द का भी प्रयोग किया है.

गौरव कुमार ने इस सवाल पर कि रिमोट (Remote ko hindi mein kya kehte hain) को हिन्दी में क्या कहते हैं, लिखा- "रिमोट को हिंदी में दूरस्थ या दूरवर्ती कहते हैं. अगर आपका प्रश्न 'रिमोट कंट्रोल' के सन्दर्भ में है तो उसको हिंदी में 'दूरस्थ संचालित यन्त्र' कहेंगे. ओम प्रकाश दुबे ने 4 अर्थ देते हुए लिखा- "दूरस्थ, दूरवर्ती, सुदूर, जो बेमिलनसार न हो, और टी.वी., डीवीडी, एसी व यंत्रों को दूर से ही चालू बंद करने वाला बेतार यंत्र."

इंटरनेट पर आपको मोबाईल (Mobile ko Hindi mein kya kehte hain) का हिन्दी अनुवाद चलंत दूरभाष यंत्र मिल जाएगा पर कोरा पर बसंत कुमार रॉय नाम के शख्स ने लिखा- "इस उपकरण के चलन में आने के बाद यह अपने अर्थ और अभिप्राय के लिए किसी का मोहताज नहीं रहा. मोबाइल का अर्थ चलायमान/गतिशील है और यह उपकरण चूंकि हमारे साथ साथ रूकता-चलता है, इसलिए मोबाइल हो गया यानी एक ऐसा उपकरण जो चलायमान या गतिशील हो. इसकी अपनी कोई गति नहीं, हमारी गति से इसको गति मिलती है और वह भी सुगमतापूर्वक मिलता है, हमारे संग बना रहता है. उपकरण के तौर पर यह एक फोन है. फोन भी दूसरी भाषा से आया है. मेरे विचार से हिन्दी अनुवाद ही चाहिए तो इसे 'चलंत भाष/चल भाष' कहा जा सकता है."

स्मोकिंग को हिन्दी में धूम्रपान कहते हैं पर सिगरेट (Cigarette in Hindi) को क्या कहते हैं? निशांत मिश्रा ने इसके जवाब में लिखा- "सिगरेट को हिंदी में धूम्रपान-दंडिका या इसी जैसा कोई और हास्यास्पद शब्द नहीं कहा जाता. हर भाषा प्राकृतिक रूप से विदेशी शब्दों को स्वीकार करती है. इसीलिए हर साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भारतीय शब्दों को अपने शब्द भंडार में शामिल कर लेती है. हिंदी को भी ऐसा ही करना चाहिए. हमें ट्रेन और सिगरेट से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए.

कोरोना काल में लोगों ने खूब मास्क (What is mask called in Hindi) पहना, पर उन्हें शायद ही ये पता होगा कि मास्क को हिन्दी में क्या कहते हैं. कोरा पर सोना मिश्रा ने लिखा- "'मास्क' को श्री अमिताभ बच्चन जी ने हिंदी में बड़ा ही अच्छा सा नाम, 'नासिकामुखसंरक्षक कीटाणुरोधक वायुछानक वस्त्रडोरीयुक्त पट्टिका', दिया है. यह एकदम सही और सटीक है. इसका उच्चारण करना अर्थात बोलना थोड़ा कठिन है, किंतु मास्क शब्द को हिंदी भाषा में इससे बेहतर शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता. अतः मेरा सुझाव है कि इसे सिर्फ जानकारी तक ही सीमित रखें. बोलने के लिए अति आसान सा शब्द 'मास्क' का ही प्रयोग करें."

आपने ट्रिपल तलाक के बारे में सुना होगा और उससे जानते होंगे कि डिवोर्स (What is divorce called in Hindi) को तलाक कहते हैं पर वो उसका हिन्दी अनुवाद नहीं है. तलाक उर्दू शब्द है. ऐसे में डिवोर्स के लिए उमैर चौधरी नाम के शख्स ने कोरा पर लिखा- डिवॉर्स को हिंदी में 'विवाह-विच्छेद' कहते हैं.

महिलाओं को सौंदर्य को निखारने के लिए काम आने वाली लिपस्टिक (Lipstick ko Hindi mein kya kehte hain) को हर कोई इसी नाम से जानता है पर कोरा पर लोगों ने इसका हिन्दी अनुवाद भी बता दिया. सुरेश वानखेडे नाम के शख्स ने लिखा- लिपस्टिक को हिंदी में आम तौरपर लिपस्टिक नाम से ही बेहतर जाना जाता है लेकिन इस का हिंदी अनुवाद कराना ही है तो संस्कृत का ही सहारा लेते हैं. लिप माने होंठ-ओंठ और स्टिक माने कांडी-छड़ी. इसी लिए इसका संस्कृत रूप होगा- ओष्ठ शलाका. वैसे होंठ लाली तो सही है. लेकिन संस्कृत का थोडा अधिक रौब पड़ता है.

एम्बुलेंस (Ambulance ko Hindi mein kya kehte hain) को आपने सड़कों पर दौड़ते देखा होगा और उसे इसी नाम से जानते होंगे पर कोरा पर एक शख्स ने इसका हिन्दी अनुवाद भी बताया. उसने कहा- "जवाब है 'रुग्ण वाहिनी.' इस सवाल को बहुत सी प्रतियोगिता परीक्षा और सामान्य जीवन में आपसी संवाद में हम पूछा करते हैं फिर भी बहुत से लोगों का इसका जवाब पता नहीं होता है क्यूँकि एक तो सामान्य जीवन में आने वाली बोलचाल की भाषा के लिए थोड़ा कठिन है और बचपन से हम Ambulance ही कहा-सुना करते आ रहे हैं."