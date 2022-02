News18 हिंदी | February 13, 2022, 13:03 IST सिर्फ इंसान ही नहीं, अंतरिक्ष में जा चुके हैं ये 5 जानवर! बंदर से लेकर कुत्ते तक को मिला है मौका क्या आप जानते हैं कि इंसान ही नहीं, जानवरों को भी अंतरिक्ष (Animals in Space) में जाने का मौका मिला है? सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इंसान से पहले एक जानवर स्पेस में जा चुका है.













सोवियत यूनियन (Soviet Union) के यूरी गैगरिन (Yuri Gagarin) दुनिया के पहले इंसान (First Man in Space) थे जो स्पेस में गए थे. साल 1961 में वॉस्टॉक-1 अंतरिक्ष यान के जरिए गैगरिन स्पेस में पहुंचे थे. मगर क्या आप जानते हैं कि इंसान ही नहीं, जानवरों को भी अंतरिक्ष (Animals in Space) में जाने का मौका मिला है. सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इंसान से पहले एक जानवर स्पेस में जा चुका है. चलिए आपको बताते हैं 5 ऐसे जानवरों (5 animals that send in space) के बारें में जिन्होंने स्पेस में जाकर खूब नाम कमाया था. (फोटोज: News18 Hindi)

स्पेस में जाने वाला दुनिया का सबसे पहला जानवर (First animal to go in space) एक कुत्ता था. यूं तो सोवियत संघ ने कई कुत्तों को स्पेस (Dog in space) में पहुंचाया है मगर उनमें से लाइका (Laika dog in space) नाम की डॉगी सबसे ज्यादा फेमस हुई. लाइका, मॉस्को में सड़क पर रहने वाली मॉन्ग्रेल प्रजाति की पपी थी जिसे कॉसमोनॉट बनाया गया था. माना गया कि लाइका सड़कों पर रह चुकी है इसलिए वो स्पेस में आसानी से एडजस्ट कर लेगी मगर उसकी कहानी बेहद दुखभरी है. लाइका को एक दिन के खाने और 7 दिन के ऑक्सीजन सप्लाई के साथ स्पेस में भेजा गया था. शुरुआती रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि वो 7 दिन तक जिंदा रही थी मगर सच तो ये है कि वो 5 घंटे में ही ओवरहीटिंग के कारण मर गई थी. वो स्पेस से कभी लौट ही नहीं पाई.

कुत्ते के अलावा अंतरिक्ष में बंदरों को भी भेजा जा चुका है. द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 30 बंदरों को अब तक स्पेस में भेजा गया है. इनमें से सबसे फेमस हैम चिंपांजी (Ham the chimapnzee in space) है. 31 जनवरी 1961 को रॉकेट ले अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था. इसके बाद उसी साल अप्रैल में यूरी गैगरीन स्पेस में गए थे. हैम के रॉकेट को नासा द्वारा फ्लोरिडा से छोड़ा गया था. चिंपांजी 252 किलोमीटर तक ऊपर गया था और 16 मिनट तक यान में रहा था. इसके बाद वो सुरक्षित धरती पर लौट आया था.

अभी तक स्पेस में सिर्फ एक बिल्ली सफलतापूर्क लॉन्च की जा चुकी है जिसका नाम था फेलिसेट (Félicette cat in space). ये पेरिस की सड़कों पर रहने वाली एक बिल्ली थी. फ्रेंच स्पेस प्रोग्राम के तहत बिल्ली को स्पेस में भेजा गया था. बिल्ली ने 18 अक्टूबर 1963 को उड़ान भरी थी. उसके दिमाग में तार लगा दिए गए थे जिससे उसकी न्यूरोलॉजिकल हरकतों को मॉनीटर किया जा सके. अपनी 13 मिनट की स्पेस फ्लाइट को बिल्ली ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था मगर 2 महीने बाद उसे रिसर्च के काम की वजह से मार डाला गया था.

सोवियत संघ ने स्पेस में कछुआ भी भेजा है. साल 1968 में कई कछुओं को जॉन्ड-5 स्पेसशिप से भेजा गया था. कीड़े और मिट्टी के सैंपल भी रखे गए थे. अंतरिक्ष यान ने 6 दिनों तक चांद के चक्कर लगाए और उसके बाद इंडियन ओशन में क्रैश कर गया. हैरानी की बात ये थी कि यान के क्रैश हो जाने के बाद भी कछुए जीवित बच गए.

वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होने वाले जीवों को अक्सर अंतरिक्ष में भेजा जाता रहा है. मछली, मकड़ी, पतिंगे, मेंढक और चूहे जैसे जीव भी अंतरिक्ष में जा चुके हैं. साल 2018 में स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल ने 20 चूहों को अंतराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजा था. साल 2021 में स्पेस एक्स ने हवाई बॉबटेल स्क्विड को एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा था.