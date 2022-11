News18 हिंदी | Last Updated:November 07, 2022, 12:29 IST 'XXX' का मतलब क्या होता है? एडल्ट फिल्मों के साथ क्यों होता है संबंध? लोगों ने लगाए अलग-अलग अंदाजे क्या आप जानते हैं कि XXX (What is the meaning of XXX) का मतलब क्या होता है और इसे एडल्ट कंटेंट (Why adult content called XXX) से जोड़कर ही क्यों देखा जाता है? सोशल मीडिया साइट कोरा पर लोगों ने इसे लेकर टिप्पणी की और अपनी राय रखी. Written by Ashutosh Asthana











जैसे ही कोई व्यक्ति ट्रिपल-एक्स (Why adult content called Triple X) या फिर XXX कहीं लिखा देखता है, वैसे ही वो ज्यादा सतर्क और असहज हो जाता है. इन तीन अक्षरों को लोग अलग-अलग तरह से इंटरनेट पर सर्च करते हैं और बहुत से लोग तो इन्हें अलग-अलग तरह से समझते हैं. आम लोगों से पूछा जाए तो वो इसे एडल्ट (Why adult films are called XXX) फिल्मों से ही समझकर देखेंगे पर XXX के अलग-अलग अर्थ होते हैं. सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी समझ के हिसाब से इन अक्षरों को लेकर टिप्पणी की. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

सोशल मीडिया वेबसाइट कोरा (Quora) एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जनता के लिए है. इस प्लेटफॉर्म पर आम लोग अपने सवाल पूछते हैं आम लोग ही उसके उत्तर देते हैं. ऐसे में इस साइट पर दी गई कई जानकारियों के सही होने का दावा भी नहीं किया जा सकता. कुछ वक्त पहले इस साइट पर ये सवाल पूछा गया कि XXX (What is the meaning of XXX) का क्या मतलब होता है. इसके बाद लोगों ने अपनी समझ से कई जवाब दिए हैं. न्यूज18 हिन्दी इन जानकारियों के सही होने की पुष्टि नहीं करता है. (फोटो: Quora)

सवाल के जवाब यूं तो कई लोगों ने दिए हैं पर दो लोगों के उत्तर सबसे उपयुक्त लगे. किरण कुमार वर्मा और राज केपी नाम के दो लोगों ने इसे लेकर जवाब दिया जिसके आधार पर हम आपको पॉइंट्स में बताने जा रहे हैं कि XXX का अर्थ क्या है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

XXX को अश्लीलता से जोड़कर देखा जाता है. किसी भी तरह के एडल्ट कंटेंट या सामग्री को XXX या ट्रिपल एक्स कहा जाता है. 1968 में मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका (एमपीएए) ने एडल्ट कंटेंट को बांटने के लिए एक्स-रेटिंग की शुरुआत की थी. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

2010 में, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (ICANN), एक इंटरनेट-ओवरसाइजिंग कंपनी ने आधिकारिक तौर पर .xxx डोमेन के निर्माण को मंजूरी दी थी जो एडल्ट वेबसाइट्स में इस्तेमाल किया जाना था. इस तरह इन साइट्स को खोजने वालों को आसानी होती. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

[caption id="attachment_4855999" align="alignnone" width="1200"] ये तो वो गई एडल्ट कंटेंट से जुड़ी बात. मोबाइल पर चैटिंग करते वक्त भी XXX का मतलब होता है. XXX का अर्थ होता है किसेज़ वहीं xoxo का अर्थ होता है हग्स और किसेज़. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

रोमन अंकों में XXX का अर्थ 30 संख्या होता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

ट्रिपल एक्स सिंड्रोम महिलाओं में होने वाला एक तरह का विकार होता है जिसमें कुछ महिलाओं में एक अलग X क्रोमोसोम आ जाता है. इससे महिलाओं में बहुत कम या कोई भी लक्षण नजर नहीं आते हैं. जिनको ये विकार होता है, उन्हें चीजें याद करने, शारीरिक विकास में कुछ देरी लग सकती है, हालांकि, इसमें इलाज की कोई आवश्यकता नहीं होती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

सरकारी दफ्तरों में XXX का अर्थ अति आवश्यक होता है. अगर मैनेजर या अफसर किसी लेटर या चिट्ठी पर XXX लिख दे, या फिर ऑफिस में कोई ऐसी चिट्ठी डाक के जरिए आए जिसपर XXX लिखा हो, तो उस काम को बाकी सारे कामों से पहले किया जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)