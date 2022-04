News18 हिंदी | April 01, 2022, 10:57 IST Toothbrush में क्यों होते हैं 2 रंगों के ब्रिसल्स? डिजाइन के अलावा बेहद महत्वपूर्ण होता है काम आप सोचेंगे कि टूथब्रश (Why toothbrush bristles are of 2 colours) के दो रंग सिर्फ डिजाइन है, मगर ब्रिसल्स का रंग दो करने के पीछे एक और कारण है जिसका खुलासा हाल ही में एक महिला ने किया. आपको बता दें कि ब्रिसल्स, ब्रश पर लगे उन बालों को कहते हैं जिसपर हम मंजन लगाकर दांतों को साफ करते हैं. Written by Ashutosh Asthana













डेंटिस्ट्स हमेशा कहते हैं कि दांतों (dentists recommended toothbrush) की सेहत बरकरार रखने के लिए रोज दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए. इसके अलावा 6-6 महीने पर अपने ब्रश (how to use toothbrush properly) को बदल देना चाहिए. टूथब्रश हमारे लिए जितना जरूरी होता है, उतना ही ज्यादा उसे लोगों द्वारा निगलेक्ट किया जाता है. वो इसलिए कि लोग समझते ही नहीं कि एक अच्छे टूथब्रश का उपयोग करना कितना जरूरी है. बहुत से लोग तो टूथब्रश से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स (amazing facts about toothbrush) भी नहीं जानते हैं. जैसे क्या आप जानते हैं कि टूथब्रश के ब्रिसल्स अक्सर दो अलग-अलग रंगों (Why toothbrush bristles have 2 different colours) के क्यों होते हैं? (प्रतीकात्मक फोटो)

आप सोचेंगे कि वो सिर्फ डिजाइन है, मगर ब्रिसल्स का रंग दो करने के पीछे एक और कारण है जिसका खुलासा हाल ही में एक महिला ने किया. आपको बता दें कि ब्रिसल्स, ब्रश पर लगे उन बालों को कहते हैं जिसपर हम मंजन लगाकर दांतों को साफ करते हैं. डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के ओनटेरियो (Ontario, Canada) की रहने वाली जेस (Jess) एक टीचर हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि टूथब्रश के ब्रिसल्स का रंग दो क्यों होता है. (फोटो: tiktok)

उन्होंने बताया कि कई ऐसे ब्रश मार्केट में हैं जिनके ब्रिसल्स के रंग एक होते हैं. मगर कुछ अच्छी क्वालिटी और महंगे ब्रश में दो अलग-अलग रंग के ब्रिसल्स होते हैं. उनका कहना है कि इसका खास कारण होता है. वो ये कि ब्रश के ऊपरी रंग वाले हिस्से को अलग रंग इसलिए दिया जाता है जिससे लोग समझ जाएं कि उन्हें यहां पर टूथपेस्ट लगाना है. (प्रतीकात्मक फोटो)

जेस ने बताया कि ब्रश के ऊपरी हिस्से पर, जितना वो रंगा है, उतना ही मंजन लेना चाहिए. लोग अक्सर ब्रश के पूरे ब्रिसल्स पर टूथपेस्ट लगा लेते हैं जो बिल्कुल गलत है. इस तरह वो ज्यादा मंजन इस्तेमाल करते हैं, जितने की जरूरत ही नहीं होती है. जेस का कहना है कि ब्रिसल्स के ऊपरी रंग वाले हिस्से जितना ही मंजन ब्रश पर लगाना चाहिए. (फोटो: tiktok)

उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा डिजाइन बच्चों के ब्रश पर भी होता है मगर आमतौर उनके ब्रश में अलग रंग के ब्रिसल्स को ऊपर नहीं, बीच में बनाया जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे कोने में जब मंजन निकालेंगे तो उनसे मंजन ब्रश के बार गिर भी सकता है. ऐसे में बीच के स्थान पर निकालने से मंजन के गिरने की संभावना कम हो जाती है. सोशल मीडिया पर उनकी बातें सुनकर लोग भी दंग हो गए. कई ने तो कहा कि उन्हें ये नहीं पता था जबकि कई लोगों ने उनके दावे को गलत ही बता दिया. (फोटो: tiktok)