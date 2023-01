News18 हिंदी | Last Updated:January 18, 2023, 14:23 IST किसी ने वीडियो गेम से की शादी, किसी ने सांप को बनाया 'पति'! इन 9 लोगों ने विचित्र चीजों से किया विवाह दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने विचित्र शादियां कर सभी को चौंका दिया था. आज हम आपको ऐसी अजीबोगरीब शादियों (People married non living things) के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें लोगों ने निर्जीव चीजों से लेकर जानवरों से शादी कर ली. Written by Ashutosh Asthana









पिछले साल गुजरात की 24 वर्षीय क्षमा बिंदू तब चर्चा में आ गई थीं जब उन्होंने खुद के शादी (woman married herself) कर सभी को चौंका दिया था. वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई थीं. साल 2019 में इंग्लैंड की एक महिला ने बॉयफ्रेंड होने के बावजूद एक रजाई से शादी कर ली थी. आपको लगेगा कि ये कुछ चुनिंदा उदाहरण हैं जब लोगों ने अजीबोगरीब चीजों से विवाह (Weird marriages and relationship) किया था. पर दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने विचित्र शादियां कर सभी को चौंका दिया था. ये खबर ऑडी वेबसाइट के हवाले से बनाई गई है जिसमें आपको अजीबोगरीब शादियों (People married non living things) के बारे में पता चलेगा. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

साल 2007 में एरिका लाब्री नाम की एक महिला ने फ्रांस के एफिल टावर (Marriage with Eiffel Tower) से शादी कर ली थी. इस शादी के बाद उसने अपना नाम एरिका लाब्री एफिल रख लिया था. वो एक पूर्व सैनिक थीं जो अमेरिका के लॉस एंजेलिस में रहा करती थीं और उन्हें निर्जीव चीजों से प्यार था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

ईजा रीटा बर्लाइनर मौअर (Eija Riitta Berliner Mauer) को एक ऐसी कंडीशन थी जिसके तहत वो निर्जीव चीजों से प्यार करती थी. इस वजह से वो बर्लिन की दीवार (Marriage with Berlin Wall) से शादी के बंधन में बंध गई थी. बचपन से उसे बर्लिन की दीवार से प्यार हो गया था और वो उसकी फोटोज जुटाया करती थी. बर्लिन की दीवार गिरने के बाद वो काफी दुखी हुई थी और तब से दीवार का मॉडल अपने साथ रखने लगी थी. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

साल 2009-10 में एक जापानी शख्स ने वीडियो गेम (Man married video game) से शादी कर ली थी. यही नहीं, उसने शादी का समारोह भी किया था जिसमें कई लोगों को आमंत्रित किया था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

एमी वुल्फ नाम की एक अमेरिकी महिला ने कुछ सालों पहले मेले में लगने वाले बड़े झूले से शादी कर ली थी. महिला पेंसिलवेनिया के एक अम्यूजमेंट पार्क में लगे झूले से प्यार करने लगी थी और वो उसके ऊपर 3000 बार झूल चुकी थी. वो झूले के गिरे हुए नट-बोल्ट को अपने पास रखती थी और कमरे में उसकी फोटो लगाकर ही सोती थी. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

साल 2008 में फ्रांस की एक महिला ने अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड से शादी की थी. मगाली Magali Jaskiewicz और जॉनथन की शादी के दो दिन पहले जॉनथन की बाइक एक्सिडेंट में मौत हो गई थी. इस वजह से महिला ने कानून का इस्तेमाल कर बॉयफ्रेंड की मौत के बाद शादी की. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

कुछ सालों पहले एक कोरियन व्यक्ति ने जापानी तकिया से शादी कर ली थी जिसके ऊपर एनमी कार्टून का किरदार बना हुआ था. उसको ऐसी सनक सवार हुई कि उसने शादी का इंतेजाम किया और तकिया के लिए वेडिंग ड्रेस सिलवाकर उसे पहनाया. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

निर्जीव चीजों से शादी (Woman married snake) को तो फिर भी अपनाया जा सकता है, पर क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति जीव-जन्तु से शादी कर ले. ऐसा हुआ कुछ सालों पहले ओडिशा में जहां एक महिला, बिंबला दास, ने सांप से शादी कर ली और उसे अपना पति बना लिया. साल 2006 में शादी हुई थी और 2000 लोग बारात में भी शामिल हुए थे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

साल 2008 की द टेलिग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार एडवर्ड स्मिथ (Edward Smith) नाम के एक शख्स ने कार को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था. उस वक्त वो 57 साल का था. उसकी सनक इतनी ज्यादा थी कि उसने 1000 से ज्यादा कारों के साथ रोमांस किया है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

ऑडियो टेप के साथ संबंध- ऑडी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार एमा नाम की एक महिला टेप रिकॉर्डर और रेडियो के साथ रिलेशनशिप में थी. उसे एक ऐसी कंडीशन थी जिसके तहत वो इंसानों से रिश्ते नहीं जोड़ पाती थी, इस वजह से वो निर्जीव वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करती थी. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)