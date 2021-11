News18 हिंदी | November 26, 2021, 08:22 IST दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल, ज़मीन 200 मीटर ऊंचाई पर तैरने का शानदार अनुभव World's Highest Swimming Pool : दुनिया में इंजीनियरिंग (World's Best Engineering Examples) के एक से बढ़कर एक उदाहरण हैं. ऐसा ही एक शानदार इंजीनियरिंग का उदाहरण है औरा स्काईपूल. दुबई में बने हुए इस स्काईपूल (The Aura Sky pool) की खासियत है, इसका ज़मीन से 200 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद होना. यहां से 360 डिग्री (Swimming Pool With 360 Degree Views) का नज़ारा देखने के बाद कोई भी इसकी सुंदरता पर दिल हार सकता है. औरा स्काईपूल इनफिनिटी पूल ( World’s Highest Infinity Swimming Pool) जैसी दुनिया में कोई तैरने की जगह नहीं है. पूल अरेबियन गल्फ हॉरिज़न (Arabian Gulf Horizon) पर बना हुआ है और ये अपनी तरह का पहला स्विमिंग डेस्टिनेशन है.













औरा स्काईपूल इनफिनिटी पूल ( World’s Highest Infinity Swimming Pool) से दुबई का जितना सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, वो यहां आने वालों के लिए विज़ुअल ट्रीट है. ये पूल ज़मीन से 200 मीटर की ऊंचाई पर हवा में बना हुआ है.

यहां आने वाले विज़िटर्स तीन अलग-अलग सेशंन बुक कर सकते हैं- सुबह का सेशन, सनसेट सेशन और पूरे दिन के लिए विज़िट. इन सभी विज़िट्स के लिए अलग-अलग रेट रखे गए हैं. जो 3000 रुपये से शुरू होकर 8000 रुपये तक जाते हैं.

हर टिकट के साथ ससनबेड और बेडस्पोक वेलकम पैक मिलता है. इसमें पूल के लाउंज के लिए भी एक्सेस दिया जाता है. इस स्विमिंग पूल को पाम टॉवर के 50वें फ्लोर पर बनाया गया है.

पाम टॉवर नाम की आकाश छूती हुई बिल्किंग दुबई के पाम जुमेराह आईलैंड पर बनी हुई है, जहां इस स्विमिंग पूल को बनाया गया है. पूल को 750 मीटर स्क्वेयर लाउंज स्पेस में बनाया गया है. जहां आकर विज़िटर्स 360 डिग्री व्यू का मज़ा ले सकते हैं.

पूल के ऊपर भी दो फ्लोर बनाए गए हैं, जहां से टूरिस्ट नीचे का नज़ारा देख सकते हैं. यहां सेंट रेजिस होटल भी है, जिसमें 300 कमरों में विजिटर्स के ठहरने का इंतज़ाम है. इन लोगों के लिए पूल को सुबह 10 बजे से सनसेट तक के लिए खोला जाता है.

ये पूल न सिर्फ दुबई में रिकॉर्ड होल्डर है. इसकी ऊंचाई 460 फीट है. 200 फीट की ऊंचाई पर हवा में नहाने का लुत्फ उठाना हो, तो ये जगह परफेक्ट है. (All Photos Credit- Aura Sky Pool)