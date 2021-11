News18 Hindi | November 07, 2021, 14:10 IST Pictures: खूबसूरती की वजह से महिला को पड़ती हैं गालियां, नैन-नक्श को लोग समझते हैं नकली ! स्लोवाकिया (Slovakia) की 25 साल की इंस्टाग्राम मॉडल (Instagram model ) का दुख ही दुनिया से अलग है. वेरोनिका राजेक (Veronika Rajek) नाम की महिला का कहना है कि लोग उसकी खूबसूरती (Beautiful Woman) से इतना जलते हैं कि सोशल मीडिया (Woman get trolled for Good Looks) पर उसे गालियां पड़ती रहती हैं. उनके फॉलोअर्स को भी इस बात का यकीन नहीं होता कि वे नकली नहीं, बल्कि असली नैन-नक्श (Woman Abused for Good Looks) से इतनी खूबसूरत दिखती हैं. लड़कियां उन्हें अपने आस-पास भी फटकने नहीं देती हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि वेरोनिका (Veronika Rajek) उनके ब्वॉयफ्रेंड को चुरा लेंगी.

Miss Slovakia 2016 ब्यूटी पेजेंट में फाइनल तक पहुंच चुकीं वेरोनिका अब इंस्टाग्राम पर मॉडलिंग करती हैं. उनका दावा है कि लोग उनके बारे में सोचते हैं कि वे अपने लुक्स को लेकर झूठ बोलती हैं और उनकी खूबसूरती किसी छलावे की तरह है.

वेरोनिका का ये भी कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जाता है और उनके बारे में उल्टी-सीधी बातें की जाती है. उनका मानना है कि इन सबकी वजह उनकी खूबसूरती है, जिसे लोगों के लिए पचाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है.

25 साल की स्लोवाकियन मॉडल की प्रोफाइल को लेकर कई बार फॉलोअर्स ये रिपोर्ट भी कर चुके हैं कि ये नकली है. इस वजह से उनका प्रोफाइल डिलीट भी किया जा चुका है. उन पर ये आरोप भी लगाया जाता है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के खुद को सुंदर बनाया है.

वेरोनिका बताती हैं कि उन्होंने कोई सर्जरी नहीं कराई है. वे खुद को कई बार एलियन भी कह देती हैं, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं होता कि कोई इतना खूबसूरत इंसान हो सकता है. उन्हें लोग रोबोट या मायावी मान लेते हैं.

ऑस्ट्रिया के वियना में रहने वाली मॉडल इंस्टाग्राम पर @veronikarajek नाम से अकाउंट भी चलाती हैं. उनकी पिक्चर्स पर ऐसे मैसेजेज़ की बाढ़ आई रहती है कि वे अपनी तस्वीरों में फिल्टर का इस्तेमाल करके उसे खूबसूरत बनाती हैं.

उनके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उन्हें पुरुष मैसेज करते हुए कहते हैं उन्हें उनके वजूद पर ही भरोसा नहीं है, जबकि महिलाएं उनके होने का सबूत मांगती हैं. वेरोनिका कहती हैं कि लोग पतले या मोटे होने के लिए ट्रोल होते हैं, लेकिन वे परफेक्ट होने के लिए ट्रोल हो रहे हैं.

वेरोनिका बताती हैं कि उन्हें कई बार अपना चेक अप कराके लोगों को बताना पड़ता है कि उनका बॉडी शेप और साइज़ असली है. वे कहती हैं कि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो खूबसूरत दिखेंगे ही. (All Photo Credit- Instagram/@veronikarajek)