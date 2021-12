News18 हिंदी | December 02, 2021, 07:36 IST Pictures: पुरानी एंबुलेंस को बना देती है सुंदर घर, अनोखे हुनर से लाखों कमाती है महिला Woman Transforms Ambulances into Homes : अगर हाथों में हुनर हो, तो पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत करनी होती है. इंग्लैंड के ब्रिस्टल (Bristol, England) में रहने वाली महिला सामंथा बॉन्ड (Samantha Bond) ने अपने एक ऐसे हुनर से लाखों की कमाई की है. 39 साल की सामंथा यूरोप के तमाम हिस्सों के कस्टमर्स के लिए पुरानी, ज़ंग लगी एंबुलेंसेज़ (Old Ambulances Turned into Mini Homes) को रंगकर और उसे सजाकर किसी छोटे से हॉलीडे होम (Holiday Homes on Wheels) में तब्दील कर देती हैं. उनकी इस कला के लिए लोग उन्हें खुशी-खुशी लाखों रुपये देते हैं. सामंथा के कस्टमर्स वेल्स, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस से भी आते हैं और एक प्यारा सा मिनी होम ड्राइव करके अपने साथ ले जाते हैं.













सामंथा बॉन्ड अपने इसी हुनर के बलबूते अपना अच्छा-खास लोन चुका चुकी हैं. उन्होंने जब ये काम शुरू किया था तो उनके सिर पर £30,000 यानि भारतीय मुद्रा में करीब 30 लाख रुपये का कर्ज था. अब उन्होंने ये कर्ज चुका दिया है.

वे पुरानी एंबुलेंस को कैंपरवैन बनाने के इस काम को ही अब अपना करियर बना चुकी हैं. वे यूरोप की पुरानी और बेकार पड़ी एंबुलेंसेज को कुछ दिनों की मेहनत के बाद सुंदर कैंपरवैन में तब्दील कर देती हैं.

वे अपनी इन एंबुलेंस टर्न्ड कैंपरवैन्स को £15000-18000 यानि 16-19 लाख रुपये तक में आराम में बेच देती हैं. The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक वे इन वैन्स को बनाने के लिए ज्यादातर पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं. यही वजह है कि हर कैंपरवैन अलग लगती है.

उन्होंने सबसे पहले साल 2012 में एक एंबुलेंस लंदन में खरीदी थी और उसे तैयार करके उस पर अपना स्टांप लगाकर बेचा था. हालांकि उन्हें तब ये आइडिया नहीं था कि ये उनका बिजनेस बन सकता है. बाद उन्होंने इसे गर्मियों में अपनी हॉबी के तौर पर अपना लिया और इससे पैसे कमाने लगीं.

उन्हें एक कैंपरवैन बनाने में 6 महीने लग जाते हैं. अब तक वे 8 एंबुलेंस खरीद चुकी हैं और उनमें से 5 पर काम चल रहा है, जबकि 3 एंबुलेंस कैंपरवैन के तौर पर बनकर तैयार हो चुकी हैं. इसे बनाने में वे अपना वक्त और प्यार दोनों ही लगाती हैं, यही वजह है कि ये मिनी होम काफी सुंदर होते हैं.

सामंथा का क्रिएटिव वर्क देखकर लोग उनकी खूब तारीफ करते हैं. उन्हें किसी डेस्क पर काम करने के बजाय अपने वर्कशॉप में घंटों लगाकर कैंपरवैंस तैयार करना बहुत अच्छा लगता है. सामंथा बताती हैं कि इसने उनकी ज़िंदगी बदल दी और वे इससे काफी खुश हैं. (All Photo Credit- Instagram/project_van_rambo)